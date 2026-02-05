Najtajomnejší seriál je späť a odhalil novú postavu. Budete mať zimomriavky

Vyšiel trailer k očakávanému pokračovaniu seriálu Cesta von a konečne poznáme aj dátum jeho premiéry. Môžeme odrátavať dni.

Ak milujete záhady a seriály, ktoré vám poriadne popletú hlavu, možno sa už tiež neviete dočkať pokračovania mysterióznej drámy s názvom Cesta von (From). Tvorcovia zverejnili trailer, z ktorého nabieha husia koža. 

Cesta von z dielne MGM+ sa medzi divákmi teší obľube a na ČSFD seriálu svieti po troch sériách vysoké hodnotenie 74 %.

Začal veľmi zaujímavou zápletkou – rodina počas jazdy autom narazí na spadnutý strom pri ceste a už nie je cesty von – uviazne v paralelnom svete, z ktorého zdanlivo niet úniku. Postupne spoznávame aj ďalších obyvateľov tohto záhadného miesta so zaujímavými príbehmi a snažíme sa s nimi pátrať po tom, ako sa dostať von.

Bude to poriadne napínavé

Podľa nového traileru je zrejmé, že obyvatelia Fromvillu budú opäť zažívať krušné chvíle. Dokonca sa v ňom na chvíľu mihla nová postava mladej blondínky s okuliarmi, ktorá sa modlí a Boyda zas schmatne záhadná ruka. Či ale pochádza od nejakého monštra, zatiaľ zostáva záhadou.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by FROM on MGM+ (@fromonmgm)

Prvé reakcie nedočkavých fanúšikov sú veľmi priaznivé a mnohí priznali, že sú skalnými divákmi od roku 2022, keď uzrela svetlo sveta prvá séria. „Táto sezóna bude skvelá,“ stojí v jednom z množstva nadšených komentárov pod trailerom. A z nášho pohľadu to vyzerá rovnako.

Nová štvrtá séria prinesie celkovo desať epizód a je naplánovaná na 19. apríla. Seriál je pre slovenských divákov dostupný na streamovacej platforme HBO Max, takže ak ste ho ešte nevideli, rýchlo to bežte napraviť. Skutočne stojí za to.

