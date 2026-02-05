Zendaya a Robert Pattinson ako snúbenci vás dostanú do kolien. Nový film si uchováva tajomstvo

Dnes vstupuje do slovenských kín jeden z najospevovanejších filmov minulého roka. Veľký Marty (Marty Supreme) s Timothéom Chalametom v hlavnej úlohe by nemal uniknúť žiadnemu filmovému fanúšikovi, potvrdil nám to aj kritik Michal Korec. A už čoskoro dostaneme ďalší dôvod vybrať sa do kín, pretože na strieborné plátno mieria aj ďalší dvaja obľúbení herci.
Štúdio A24 zverejnilo trailer k snímke Dráma (The Drama) v réžii Kristoffera Borgliho, ktorú uvidíme v slovenskej premiére už 2. apríla. Jeho najväčším lákadlom je ústredné herecké duo Zendaya a Robbert Pattinson, o ktorom sme doteraz ani netušili, že ho potrebujeme, no opak je pravdou. Vo filme stvárňujú snúbencov, ktorých pred svadbou čaká skúška a ocitajú sa v kríze. O akú skúšku pôjde, nám tvorcovia zatiaľ veľmi dobre taja.
Na nových záberoch pôsobí dvojica sympaticky a sme zvedaví, či bude medzi nimi fungovať herecká chémia aj v párových scénach. „Takto sa robí trailer k filmu. Zostalo mi po ňom toľko otázok,“ uviedol jeden z divákov po pozretí novej ukážky. „Som rád, že hlavný zvrat v deji je pre nás stále neznámy a v traileri nič neprezradili. Neviem sa dočkať,“ dodal ďalší.
Fotka so zásnubným prsteňom fanúšikom pomotala hlavy
Marketing tejto novinky sa blysol už koncom minulého roka, keď sa objavila nová fotografia, na ktorej sa Zendaya pýši zásnubným prsteňom po boku Roberta Pattinsona. V súkromí pár netvoria, išlo iba o promo k filmu, napriek tomu medzi fanúšikmi týmto krokom vyvolali vlnu reakcií.
Hrajú až v troch spoločných filmoch
Zaujímavosťou je, že v roku 2026 sa Zendaya a Robbert Pattinson stretnú na striebornom plátne hneď v troch filmoch. Takže si na túto dvojicu rýchlo zvyknite, ak ste tak ešte neurobili. Okrem Drámy ich v lete uvidíme v novej snímke Christophera Nolana s názvom Odyssea (The Odyssey) a na sklonku roka v treťom pokračovaní Duny od Denisa Villeneuvea. Takže sa máme na čo tešiť.
