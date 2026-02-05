Zendaya a Robert Pattinson ako snúbenci vás dostanú do kolien. Nový film si uchováva tajomstvo

Foto: MovieStillsDB

Zuzana Veslíková
Tip na film
Vyšiel trailer k očakávanej snímke Dráma.

Dnes vstupuje do slovenských kín jeden z najospevovanejších filmov minulého roka. Veľký Marty (Marty Supreme) s Timothéom Chalametom v hlavnej úlohe by nemal uniknúť žiadnemu filmovému fanúšikovi, potvrdil nám to aj kritik Michal Korec. A už čoskoro dostaneme ďalší dôvod vybrať sa do kín, pretože na strieborné plátno mieria aj ďalší dvaja obľúbení herci.

Štúdio A24 zverejnilo trailer k snímke Dráma (The Drama) v réžii Kristoffera Borgliho, ktorú uvidíme v slovenskej premiére už 2. apríla. Jeho najväčším lákadlom je ústredné herecké duo Zendaya a Robbert Pattinson, o ktorom sme doteraz ani netušili, že ho potrebujeme, no opak je pravdou. Vo filme stvárňujú snúbencov, ktorých pred svadbou čaká skúška a ocitajú sa v kríze. O akú skúšku pôjde, nám tvorcovia zatiaľ veľmi dobre taja.

Viac z témy Tip na film:
1.
Označujú ho za veľkofilm. V českej snímke si zahral aj hollywoodsky herec
2.
Nový československý film vás vráti do detských čias. Diváci tvrdia, že ide o najlepšiu rozprávku posledných rokov
3.
Nepela už dnes na vašej obrazovke: Diváci film chvália, má skvelé herecké obsadenie
Zobraziť všetky články (396)

Na nových záberoch pôsobí dvojica sympaticky a sme zvedaví, či bude medzi nimi fungovať herecká chémia aj v párových scénach. „Takto sa robí trailer k filmu. Zostalo mi po ňom toľko otázok,“ uviedol jeden z divákov po pozretí novej ukážky. „Som rád, že hlavný zvrat v deji je pre nás stále neznámy a v traileri nič neprezradili. Neviem sa dočkať,“ dodal ďalší.

Fotka so zásnubným prsteňom fanúšikom pomotala hlavy

Marketing tejto novinky sa blysol už koncom minulého roka, keď sa objavila nová fotografia, na ktorej sa Zendaya pýši zásnubným prsteňom po boku Roberta Pattinsona. V súkromí pár netvoria, išlo iba o promo k filmu, napriek tomu medzi fanúšikmi týmto krokom vyvolali vlnu reakcií.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Zendaya (@zendaya)

Hrajú až v troch spoločných filmoch

Zaujímavosťou je, že v roku 2026 sa Zendaya a Robbert Pattinson stretnú na striebornom plátne hneď v troch filmoch. Takže si na túto dvojicu rýchlo zvyknite, ak ste tak ešte neurobili. Okrem Drámy ich v lete uvidíme v novej snímke Christophera Nolana s názvom Odyssea (The Odyssey) a na sklonku roka v treťom pokračovaní Duny od Denisa Villeneuvea. Takže sa máme na čo tešiť.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Označujú ho za veľkofilm. V českej snímke si zahral aj hollywoodsky herec

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Na nože
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná
Bitka, ktorá rozhodla o 2. svetovej vojne: V Stalingrade stratili obe strany milión vojakov, pre nacistov to bol ale koniec
Bitka, ktorá rozhodla o 2. svetovej vojne: V Stalingrade stratili obe strany milión vojakov, pre nacistov to bol ale koniec
Doktorka farmácie: Infúzie vitamínu C sú pre zdravých ľudí zbytočné a môžu byť rizikové. Prevetrajú tiež peňaženky
Zdravie
Doktorka farmácie: Infúzie vitamínu C sú pre zdravých ľudí zbytočné a môžu byť rizikové. Prevetrajú tiež peňaženky
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Tip na výlet
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Extrémni vedci
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac