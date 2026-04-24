Siedma epizóda bude dôležitá: Fanúšikovia známeho seriálu si myslia, že rozlúštili záhadu

Foto: MovieStillsDB

Zuzana Veslíková
Tip na seriál
Všimli ste si, že sa v ňom objavujú čísla 4 a 7 stále dookola?

Diváci seriálu Cesta von (From) aktuálne netrpezlivo čakajú, čo prinesie nová štvrtá séria. Zatiaľ majú v hlave dosť nezodpovedaných otázok a prišli s veľmi zaujímavou teóriou. 

Ako sme vás informovali, na obrazovky streamovacej služby HBO Max sa vrátil v novej sérii mysteriózny seriál, ktorý sa teší vysokým hodnoteniam od divákov. Celkovo im naservíruje desať epizód a niektorí tvrdia, že kľúčovou bude časť číslo 7. A majú k tomu aj dobrý dôvod.

Fanúšikovia Cesty von rozprúdili medzi sebou búrlivú diskusiu na online fóre. Objavil sa tu príspevok, ktorého autor upozornil na symboliku čísiel 4 a 7. Priblížil, že v predchádzajúcich troch sériách sa až podozrivo často spomínala práve štvorka a sedmička.

Čo znamená symbolika 47?

Napríklad v deviatej časti druhej série sa rozsvietilo číslo 47 na nezapojenom rádiu vo chvíli, keď monštrá obkľúčili karavan a jedna z uviaznutých obyvateliek mestečka zároveň spomenula, že má 4 deti a 7 vnúčat.

Alebo v inej epizóde si Victor napísal na mapu presne tieto dve číslice. A indícií je ešte oveľa viac, preto sú nadšenci seriálu zvedaví, či bol toto skutočne úmysel tvorcov a do siedmej časti novej série, ktorá aktuálne vychádza na týždennej báze, zakomponovali niečo špeciálne.

„V 7. epizóde 4. série sa stane niečo veľké,“ uviedol jeden z diskutujúcich na fóre a ďalší mu odpovedal, že ak nie, tak bude sklamaný. No našla sa aj humorná reakcia, podľa ktorej sa možno má niečo udiať až v 47. sérii.

Teórií je ešte viac

Viacerí zašli so svojimi výpočtami ešte ďalej a vyrátali, že možno sa odpoveď bude nachádzať až celkovo v 47. časti seriálu, ktorá by bola súčasťou až piatej série, keďže všetky série majú po desať epizód.

Či bude na tejto teórii niečo pravdivé, zistia už o niekoľko týždňov. No symbolika číslic 4 a 7 je zaujímavá aj sama osebe a mnohí diváci ju pri sledovaní úplne prehliadli.

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac