Siedma epizóda bude dôležitá: Fanúšikovia známeho seriálu si myslia, že rozlúštili záhadu

Diváci seriálu Cesta von (From) aktuálne netrpezlivo čakajú, čo prinesie nová štvrtá séria. Zatiaľ majú v hlave dosť nezodpovedaných otázok a prišli s veľmi zaujímavou teóriou.
Ako sme vás informovali, na obrazovky streamovacej služby HBO Max sa vrátil v novej sérii mysteriózny seriál, ktorý sa teší vysokým hodnoteniam od divákov. Celkovo im naservíruje desať epizód a niektorí tvrdia, že kľúčovou bude časť číslo 7. A majú k tomu aj dobrý dôvod.
Fanúšikovia Cesty von rozprúdili medzi sebou búrlivú diskusiu na online fóre. Objavil sa tu príspevok, ktorého autor upozornil na symboliku čísiel 4 a 7. Priblížil, že v predchádzajúcich troch sériách sa až podozrivo často spomínala práve štvorka a sedmička.
Čo znamená symbolika 47?
Napríklad v deviatej časti druhej série sa rozsvietilo číslo 47 na nezapojenom rádiu vo chvíli, keď monštrá obkľúčili karavan a jedna z uviaznutých obyvateliek mestečka zároveň spomenula, že má 4 deti a 7 vnúčat.
Alebo v inej epizóde si Victor napísal na mapu presne tieto dve číslice. A indícií je ešte oveľa viac, preto sú nadšenci seriálu zvedaví, či bol toto skutočne úmysel tvorcov a do siedmej časti novej série, ktorá aktuálne vychádza na týždennej báze, zakomponovali niečo špeciálne.
„V 7. epizóde 4. série sa stane niečo veľké,“ uviedol jeden z diskutujúcich na fóre a ďalší mu odpovedal, že ak nie, tak bude sklamaný. No našla sa aj humorná reakcia, podľa ktorej sa možno má niečo udiať až v 47. sérii.
Teórií je ešte viac
Viacerí zašli so svojimi výpočtami ešte ďalej a vyrátali, že možno sa odpoveď bude nachádzať až celkovo v 47. časti seriálu, ktorá by bola súčasťou až piatej série, keďže všetky série majú po desať epizód.
Či bude na tejto teórii niečo pravdivé, zistia už o niekoľko týždňov. No symbolika číslic 4 a 7 je zaujímavá aj sama osebe a mnohí diváci ju pri sledovaní úplne prehliadli.
