Je najdesivejším seriálom, aký videli a netušia, čo sa v ňom deje: Hororová novinka ľuďom poriadne zamotala hlavy

Kým niektorí tento seriál už veľmi dobre poznajú, ďalší ho objavili až teraz, počas premiéry druhej série, a zostali šokovaní v pozitívnom zmysle slova. Cesta von, alebo ak chcete v origináli From, prináša napätie a nedá vám spávať. Dokazujú to aj reakcie poriadne zmätených divákov na sociálnych sieťach. Uvedomili si, že už pozerajú druhú sériu, ktorá ich baví, no stále netušia, o čo v seriáli ide.

Prvá séria seriálu Cesta von mala premiéru v roku 2022 a druhá vychádza po častiach práve teraz. Ak ste o ňom ešte nepočuli, rieši skutočne zaujímavú zápletku.

Ocitnú sa na zvláštnom mieste

Ústredná rodina, cestujúca karavanom, zastaví vozidlo kvôli prevrátenému stromu, ktorý im križuje cestu. Stanú sa obeťami nehody a čoskoro zisťujú, že uviazli v slučke, z ktorej niet cesty von. Stretávajú sa s obyvateľmi desivého mestečka, ktorí tvrdia, že v noci nemôžu vychádzať von, ani nikoho vpúšťať do domu chráneného talizmanom.

Nech to znie akokoľvek šialene, o číhajúcich hrôzach sa presvedčia na vlastné oči. Podobne, ako mnohí ďalší obyvatelia, chcú predovšetkým jedno: dostať sa späť domov. No dejú sa tu divné a nevysvetliteľné veci…

Seriál s nápaditým námetom dávkuje divákom množstvo prekvapení. Spadá aj do hororového žánru a vyzerá to tak, že na niektorých ľudí jeho strašidelná atmosféra skutočne funguje.

This is the scariest show I’ve ever watched, it so good. #FROM — baldhead ho shit ❤️‍🔥 (@LowkeyNinja) April 24, 2023

Diváci netušia, čo sa v seriáli deje

„Toto je najdesivejší seriál, aký som kedy videla, no je veľmi dobrý,“ zdôverila sa jedna z diváčok na Twitteri.

Že sa s ľuďmi pred obrazovkami skutočne hrá, svedčí aj fakt, že ponúka viac otázok, ako odpovedí.

„Nikdy som nevidela seriál, pri ktorého druhej sérii by som nechápala, čo sa deje. Som tak vzrušená, potrebujem to vedieť,“ dodala ďalšia. „Nemám absolútne žiadne teórie, pretože vždy, keď si myslím, že niečo viem, tak sa ukáže, že to nie je pravda.“

Seriál Cesta von si môžete pozrieť napríklad na streamovacej platforme HBO Max. Aktuálne sú vonku tri časti z desaťdielnej druhej série.