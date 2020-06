Toto je najdivnejší zvuk, aký dnes budete počuť. Hlas rozkošnej africkej žaby znie ako pískacia hračka

Je malá, bacuľatá, má vypuklé oči a vydáva zvláštny zvuk. Takto by sa dala v krátkosti charakterizovať žaba Breviceps macrops alebo tiež púštna dažďová žaba.

Toto zvieratko dorastá iba do 6 centimetrov a má žltohnedé sfarbenie. Často je na jej koži prilepený piesok, keďže sa zvyčajne vyskytuje na úzkom páse piesočnatého pobrežia medzi morom a pieskovými dunami. Obýva africké krajiny ako je Namíbia a Juhoafrická republika.

Je aktívna najmä v noci, deň trávi zvyčajne zahrabaná v piesku v hĺbke až do 20 centimetrov, kde je piesok vlhký. Počas noci sa tieto druhy žiab živia chrobákmi, nočnými motýľmi či larvami hmyzu.

The Desert Rain Frog has gained a reputation as one of the cutest frogs out there! It’s squeaky, high pitched roar it uses to defend itself helps with the cuteness factor. But it would be hard to see the cuteness of these frogs since they blend, and dig, into the sand pic.twitter.com/QRdxU9bMR8

