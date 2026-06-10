Slovenská firma konkurovala Ikei či Möbelixu, po raketovom úspechu skrachovala. Konkurz trval roky

Ilustračná foto: Profimedia

Jakub Baláž
Spoločnosť z východného Slovenska mala v istom období tržby aj 16 miliónov eur. Zaujímavý podnikateľský príbeh však nenapísal pozitívny záver.

Názov firmy Naceva-Slovakia už dnes toho zrejme veľa Slovákom nehovorí. Okolo roku 2010 však prešovská spoločnosť chcela konkurovať aj značkám ako Ikea či Möbelix a jej význam výrazne presiahol región východného Slovenska. Vplyvom viacerých faktorov sa však situácia zmenila a v máji tohto roka definitívne skončil dlhý konkurz tiahnuci sa 12 rokov.

Na prípad upozornil portál Index. Ako je z článku zrejmé, konkurz bol zrušený pre nedostatok majetku. Verejne dostupné sú aj dlhy, ktoré po sebe Naceva-Slovakia zanechala.

Raketový vzostup

Tradícia firmy siaha až do roku 1994 a v prvých rokoch svojho fungovania sa zameriavala na dodávky komponentov, veľkoplošných materiálov, podláh, kuchynských dosiek či nábytkových kovaní. Ako z dostupných informácií vyplýva, v najlepšom období mala Naceva v rámci Slovenska 14 predajných skladov.

V roku 2006 prišla expanzia do hlavného mesta v podobe nábytkového centra s rozlohou viac ako 3 500 metrov štvorcových. Firma tu ponúkala prakticky všetky druhy nábytku, dekorácie či svietidlá. Množstvo produktov vedela vyrobiť aj na zákazku podľa potrieb konkrétnych klientov.

Neskôr, v roku 2010, mala Naceva tržby atakujúce hranicu 16 miliónov eur a patrila medzi kľúčových hráčov na našom trhu. V tomto období sa už ale začínala prejavovať kríza, pre ktorú sa do problémov dostali viaceré etablované spoločnosti. Nasledujúce roky sa niesli v znamení klesajúcich tržieb a v roku 2013 dokonca firma spadla do straty takmer 3 milióny eur. Pokusy o ozdravenie kompetentným nevyšli a o rok neskôr už bol vyhlásený konkurz.

Dlhy a veritelia

Zo záznamov je zrejmé, že pohľadávky si prihlásili zhruba tri desiatky veriteľov. Najväčšie záväzky sa pohybovali v miliónoch. Najväčší veriteľ, firma Farmaspol, mala záložné právo na hnuteľný aj nehnuteľný majetok Nacevy.

Ak má firma v konkurze záložné právo na hnuteľný a nehnuteľný majetok dlžníka, znamená to, že je zabezpečeným veriteľom. Inými slovami, jej pohľadávka je krytá konkrétnym majetkom dlžníka. Ak sa tento majetok počas konkurzu predá, veriteľ so záložným právom má spravidla nárok na uspokojenie svojej pohľadávky z výťažku predaja skôr ako bežní (nezabezpečení) veritelia.

Definitívna bodka za príbehom prešovskej firmy padla až počas tohtoročného mája. V uplynulých dňoch príslušný súd zrušil konkurz s odôvodnením nedostatku majetku. Proces sa tiahol dlhých 12 rokov. Ako upozornil aj portál Index, značka Naceva na trhu prežila, no jej súčasné fungovanie nie je prepojené so skrachovanou spoločnosťou.

Nábytkárom sa u nás darí

Pod Tatrami aktuálne pôsobia viacerí veľkí hráči v segmente nábytku. Azda najznámejšia je škandinávska Ikea, ktorá dokáže s jedinou bratislavskou predajňou generovať už roky miliónové zisky. Počas vlaňajška utŕžila 145 miliónov eur a vykázala zisk na úrovni 6,3 milióna eur.

Ilustračná foto: Ikea

Pomerne stabilnú pozíciu má aj Sconto, ktorého tržby od roku 2022 presahujú 40 miliónov eur. Minuloročné výsledky zatiaľ nepoznáme, no predvlani sa spoločnosti podarilo zdvihnúť aj zisk, ktorý bol napokon 1,14 milióna eur. Pod značkou Sconto je na Slovensku otvorených päť predajní – v Bratislave, Trnave, Nitre, Žiline a Košiciach.

Ďalším veľkým prevádzkovateľom v tejto oblasti je eseročka XLSK Nábytok, pod ktorú spadajú značky XXXLutz a Möbelix. Tá zatiaľ taktiež nezverejnila vlaňajšie hospodárske výsledky. V roku 2024 firma prerobila 218-tisíc eur pri tržbách 115 miliónov eur.

XXXLutz má pobočky v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici, Poprade a Košiciach. Möbelix zase nájdeme dvakrát v Bratislave, po jednej pobočke má v Trnave, Martine, Nitre, Šamoríne, Senici, Trenčíne, Dunajskej Strede, Leviciach, Prievidzi, Banskej Bystrici, Košiciach a Prešove.

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