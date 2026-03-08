Najlepšie termálne kúpele sú iba 6 minút od Slovenska. Náš sused ukrýva poklady na skok od hranice

Chocholowskie termy

Tip na výlet
Vyťahujte plavky!

Uplynulé dni nás potešili príjemné slnečné lúče, ktoré začínajú pripomínať horúce mesiace. Rána sú však stále poriadne chladné. Ak je predstava vášho oddychu spojená s kúpaním, nemusíte zúfalo čakať až na príchod leta. Skvelou alternatívou je navštíviť termálne kúpele, ktoré si dosýta užijete pod holým nebom aj na jar. 

Aj na Slovensku nájdete niekoľko miest, kde sa môžete okúpať v teplej vode, dokonca aj úplne zadarmo. Napríklad v Jánskej kadi – v prírodnom minerálnom prameni, ktorý už celé roky láka domácich aj turistov svojou liečivou vodou, alebo v Kalamenoch – v termálnom jazierku, ktorého teplota vody dosahuje približne 33 °C.

Ak už máte Slovensko obehané hore-dolu, za zážitkami tohto druhu môžete vyraziť k našim susedom. Poľsko skrýva viacero termálnych kúpalísk hneď pri našej hranici, a dokonca patria medzi najlepšie v celej krajine.

Nazreli sme do rebríčka najlepších termálnych kúpeľov od TripAdvisoru a zistili, že prvú trojicu najlepšie hodnotených máme doslova na skok.

Nemusíte cestovať vôbec ďaleko

Na treťom mieste sa nachádzajú termálne kúpele s názvom Terma Bania, pričom teplota vody dosahuje až 38 °C. Z Tatranskej Javoriny ste tu autom približne za 20 minút, zo Ždiaru za necelých 30 minút, či z Kežmarku za menej ako hodinu. Pod dve hodiny sa sem dostanete z Bardejova, Prešova alebo zo Spišskej Novej Vsi.

Foto: dzidek, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Na druhej priečke sa ocitli Termy Bukowina s termálnymi bazénmi s podobnými teplotami. Sídlia pod Tatrami, v poľskej obci Tatranská Bukovina, v blízkosti vyhľadávaného Zakopaného, konkrétne iba 25 minút autom. Z našej severnej Tatranskej Javoriny vám sem cesta autom potrvá len 22 minút. Zo Ždiaru je to 28 minút, z Kežmarku 52 minút a z Popradu hodinu a tri minúty.

Foto: Tomasz Józefczak, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Absolútne najlepšie hodnotenými termálnymi kúpeľmi u našich severných susedov sú Chocholowskie Termy, ktoré sme pred časom navštívili aj my a presvedčili sa o tom, že stoja za to. Nachádzajú sa vo vzdialenosti len 6 minút autom z našej pohraničnej obce Suchá Hora. Ak bývate na Orave, je veľmi pravdepodobné, že toto miesto už aj dobre poznáte.

Foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Z Trstenej ste tu už za príjemných 40 minút strávených v aute, len o pár minút dlhšie trvá cesta z Tvrdošína a z Dolného Kubína približne hodinu a 17 minút. Pod dve hodiny ste tu napríklad z Liptovského Mikuláša, Ružomberka či Kežmarku. Teplota vody v termálnych bazénoch sa rovnako môže vyšplhať až k necelým 40 °C.

