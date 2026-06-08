Stane sa prvým Čechom, ktorý poletí na Medzinárodnú vesmírnu stanicu: Cesta by sa mala uskutočniť budúci rok

Český armádny pilot a záložný astronaut Aleš Svoboda by sa mal stať prvým Čechom, ktorý poletí na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS). Európska kozmická agentúra (ESA) a spoločnosť Vast podpísali zmluvu o realizácii českej národnej misie. V pondelok to oznámil český premiér Andrej Babiš s tým, že cesta by sa mala uskutočniť v druhej polovici roka 2027, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Nadviaže na odkaz Vladimíra Remeka
„Ak budú úspešne dokončené všetky prípravné a schvaľovacie procesy, mal by sa Aleš Svoboda v roku 2027 stať prvým rýdzo českým astronautom v histórii, ktorý nadviaže na odkaz československého kozmonauta Vladimíra Remeka, vďaka ktorému bolo Československo tretím národnom vo vesmíre. Aleš Svoboda by mal byť zároveň prvým Čechom, ktorý zamieri na Medzinárodnú kozmickú stanicu ISS,“ povedal Babiš v pražskom planetáriu.
Český astronaut by mal byť pilotom letu
Svoboda sa podľa českého premiéra pripojí k astronautovi ESA Thomasovi Pesquetovi, ktorý bol vymenovaný za veliteľa posádky. „Dopravu zaistí spoločnosť SpaceX prostredníctvom kozmickej lode Dragon vynesenej raketou Falcon 9. Česká misia sa stane súčasťou prvej komerčnej astronautickej misie spoločnosti Vast k ISS,“ dodal Babiš.
Český astronaut by mal byť pilotom letu, čo preňho bude podľa koordinátora projektu Česká cesta do vesmíru Václava Koberu znamenať oveľa viac hodín výcviku ako pre bežných členov posádky. Počas misie bude mať na starosti urobiť tiež niekoľko vedeckých experimentov, ktoré sa týkajú rôznych oblastí, napríklad výskumu stresu. Kobera dodal, že česká vláda na misiu vyčlenila dve miliardy korún (vyše 82,5 milióna eur).
Z webu Európskej vesmírnej agentúry sa dozvedáme, že Aleš Svoboda sa počas svojho štúdia na vysokej škole zameriaval najmä na vojenskú techniku. Študoval nielen v Česku, ale aj v Spojených štátoch amerických, kde okrem iného absolvoval Medzinárodnú dôstojnícku školu. Od roku 2005 slúžil v Armáde Českej republiky. Pilotom sa stal ešte v roku 2008. V novembri 2022 bol Svoboda vybraný za člena rezervy astronautov ESA. V priebehu posledných rokov absolvoval viacero intenzívnych výcvikov. Posledného z nich sa zúčastnil medzi marcom až májom tohto roka.
Vybraný bol spomedzi celkového počtu 22 500 uchádzačov, píše web Aleš Svoboda Space. Nalietaných má už viac ako 1 600 hodín a dlhodobo pracuje v prostredí, kde rozhodujú sekundy a musel sa naučiť rýchlo pracovať aj s neúplnými informáciami.
Štyria astronauti sa na Zem vrátili minulý rok
Ako sme vás informovali, štyria astronauti sa v auguste minulého roka vrátili na Zem po približne piatich mesiacoch, ktoré strávili na palube Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS). Vesmírna loď Crew Dragon spoločnosti SpaceX pristála v mori pri pobreží Kalifornie.
Posádka misie Crew 10 – americké astronautky Anne McClainová a Nichole Ayersová, japonský astronaut Takuja Oniši a ruský kozmonaut Kirill Peskov – bola na vesmírnej stanici asi 400 kilometrov nad Zemou od marca. Uskutočnila početné vedecké experimenty týkajúce sa napríklad rastu rastlín či reakcie buniek na gravitáciu.
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