Lacným objednávkam z Temu a podobných e-shopov je koniec: Začne platiť nové clo, ľudia si priplatia

Aplikácie Temu a Shein

Foto: Profimedia

Roland Brožkovič
TASR
Niektoré objednávky sa predražia o desiatky eur.

Od 1. júla 2026 začínajú platiť nové pravidlá pre zásielky prichádzajúce z krajín mimo EÚ. Zavádza sa paušálne clo vo výške tri eurá za položku pri dovoze zásielok s hodnotou tovaru do 150 eur, ktorý je predávaný na diaľku. Je to reakcia na prudký nárast lacných zásielok z mimoeurópskych e-shopov. Uviedol to hovorca finančnej správy Daniel Kováč.

„Položka“ podľa neho predstavuje jeden alebo viac tovarov v zásielke, ktoré majú rovnaký kód tovaru podľa colného sadzobníka, rovnaký opis a rovnaký pôvod. Zmena sa dotkne všetkých zákazníkov nakupujúcich v zahraničných e-shopoch, najmä na populárnych ázijských platformách.

Ako to bude fungovať

„Nové dočasné clo vo výške tri eurá je reakciou Európskej únie na prudký nárast lacných zásielok z tretích krajín, ktoré výrazne zaťažujú colné procesy,“ priblížil Kováč. Toto opatrenie bude podľa neho platiť do zavedenia nového európskeho colného dátového centra v roku 2028, ktoré umožní komplexnejší a modernejší colný dohľad nad tovarom vstupujúcim do EÚ.

Príkladom vysvetlil, že ak si zákazník objedná tri rovnaké tričká v jednej zásielke s hodnotou deväť eur, tak ide stále o jednu položku, pretože všetky tričká majú rovnaké zatriedenie, rovnaký opis aj rovnaký pôvod. Paušálne clo sa vypočíta ako jedna položka krát tri eurá, teda celkom tri eurá. Ak hodnota zásielky je deväť eur, tak celková suma na úhradu bude 12 eur.

Foto: TASR/AP

Ak si zákazník objedná tričko a pár ponožiek v jednej zásielke s celkovou hodnotou osem eur, tak v tomto prípade ide o dve položky, pretože tričko a ponožky majú odlišné nomenklatúrne zatriedenie. Paušálne clo sa vypočíta ako dve položky krát tri eurá, teda šesť eur. Ak hodnota zásielky je osem eur, tak celková suma na úhradu je 14 eur.

Nákupy či kasíno?

Iba prednedávnom sme pritom písali o tom, že Temu využíva pri nakupovaní praktiky známe z kasín a ide o vážny problém. Podľa odborníkov cielene využíva mechanizmy spotrebiteľskej psychológie. Kľúčovým nástrojom je takzvaná „gamifikácia“, teda prenášanie herných prvkov do nakupovania.

Bonusy, kupóny a odmeny fungujú podobne ako v počítačových hrách a motivujú ľudí zostať na platforme čo najdlhšie. Samozrejme, čas strávený medzi digitálnymi produktmi je priamo úmerný výške možného nákupu.

Čoraz viac ľudí si začína všímať, aká problematická môže byť táto aplikácia, hlavne vo vzťahu k deťom. Používatelia upozorňujú, že sa k nej vracajú aj bez potreby nakupovať. Deti sú lákané najmä blikajúcimi vizuálnymi efektmičasovačmi a pocitom postupu v hrách či zbieraním odmien. Tento systém vyvoláva návykové správanie, vďaka ktorému sa im ťažko aplikácie zbavuje.

Nebezpečné výrobky

Na podobných e-shopoch sa pritom neraz objavujú aj nebezpečné výrobky. Európska únia pred pár dňami udelila Temu pokutu vo výške 200 miliónov eur. Dôvodom je predaj nelegálnych výrobkov prostredníctvom platformy. Temu „nedokázalo dôsledne identifikovať, analyzovať a posúdiť systémové riziká spojené s ponukou nelegálnych výrobkov na svojej platforme a z toho vyplývajúcu ujmu pre spotrebiteľov v Európskej únii“, uviedla Európska komisia (EK).

Foto: TASR/AP

Vyšetrovanie EK, ktorého súčasťou bol aj mystery shopping, dospelo k záveru, že mnohé výrobky neprešli bezpečnostnými testami. Patria medzi ne nebezpečné nabíjačky a detské hračky obsahujúce chemické látky v nadlimitných množstvách, ako aj výrobky predstavujúce riziko udusenia.

EK zároveň uviedla, že ponuky propagované influencermi „by mohli zosilňovať riziká šírenia nelegálnych výrobkov“. Platforma Temu, ktorá patrí spoločnosti PDD Holdings, pôsobí v Európe od roku 2023 a ponúka širokú škálu výrobkov, od oblečenia cez obuv až po elektroniku, za mimoriadne nízke ceny.

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