Gašpar aj Kováčik hovoria o nezákonnej a zaujatej obžalobe: Obhajcovia žiadali zastaviť trestné stíhanie

Foto: TASR – Ján Krošlák

Petra Sušaninová
TASR
Nina Malovcová
Prípravné konanie bolo údajne kontaminované nezákonnosťou.

Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica sa v pondelok začal proces v kauze Očistec, ktorá sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v období rokov 2012 až 2018. Obhajcovia väčšiny 11 obžalovaných označili obžalobu za nedôvodnú a nezákonnú. Zdôraznili, že orgány činné v trestnom konaní boli vraj zaujaté, zatajovali dôkazy a celé prípravné konanie bolo údajne kontaminované nezákonnosťou. Žiadali zastaviť trestné stíhanie.

Všetci vyhlásili, že sú nevinní

Ako sme vás informovali, medzi obžalovanými sú nitriansky podnikateľ Norbert Bödör, súčasný podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar, ktorý v rokoch 2012 až 2018 zastával post prezidenta Policajného zboru, bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik či niekdajší prezident finančnej správy František Imrecze. Všetci urobili vyhlásenie, že sú nevinní.

Rovnaké vyhlásenie urobili aj ďalší obžalovaní, vysokí funkcionári bývalej Národnej kriminálnej agentúry Peter Hraško, Marián Zetocha, Róbert Krajmer, Milan Mihálik či expolicajt Roman Stahl. Práve procesný návrh na spojenie obžaloby v tejto kauze s jeho vecou bolo dôvodom na odročenie hlavného pojednávania hneď v jeho prvý deň 11. mája.

Ako zároveň oznámil obhajca Marek Para, ktorý v procese zastupuje Tibora Gašpara, Norberta Bödöra, Mariána Zetocha, Milana Mihálika a Róberta Krajmera, jeho klienti v tomto štádiu konania vypovedať nebudú. Prokurátor musí najprv spresniť skutky.

Obvinený Tibor Gašpar počas pojednávania v kauze Očistec
Foto: TASR/Ján Krošlák

Zaujatí sú vraj sudcovia aj vyšetrovateľ

„V rámci dovolacieho konania súd skonštatoval, že v mojej prvej veci bolo v podstate vykonané všetko, celé konanie, či už prípravné, hlavné pojednávanie, zaujatými orgánmi – či už zaujatý vyšetrovateľ, jeden sudca, druhý sudca. Dnes ste mali možnosť takisto počuť, že aj v tomto konaní úkony vykonávali zaujatí vyšetrovatelia. Kontaminovali celé prípravné konanie. Na základe týchto nezákonných úkonov bola spracovaná obžaloba. Ja ju považujem takisto za nezákonnú,“ konštatoval pre médiá Dušan Kováčik.

Ako pokračoval, vôbec nevie, za čo mu bolo vznesené obvinenie. „Neviem, aké som mal dávať informácie, kedy som ich mal dávať a v akých trestných veciach. Neviem, aké pokyny som mal dostávať a v akých trestných veciach,“ zdôraznil bývalý špeciálny prokurátor.

Skupinu okolo Norberta Bödöra obžaloba viní zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, z podplácania, prijímania úplatku či zo zneužívania právomoci verejného činiteľa. Viacerí obžalovaní vinu už viackrát verejne odmietli. Dohodu o vine a treste odmietli v pondelok uzavrieť.

Obžalovaní v kauze Očistec
Foto: TASR – Ján Krošlák

Podľa prokurátora je konanie zákonné a dôvodné

„Najzávažnejšie obvinenie je založenie, zosnovanie zločineckej skupiny, kde sa vlastne v štruktúrach polície mala vytvoriť zločinecká skupina, ktorú riadila de facto civilná osoba, takže je to naozaj vrcholné zneužitie moci týchto policajtov. Nekonali v záujme občanov, ale v záujme súkromných jednotlivcov, ktorí im zadávali pokyny a za to dostávali nejaké odmeny, prípadne za to boli ustanovení aj do tých funkcií, aby plnili pokyny súkromnej osoby,“ reagoval prokurátor Bohdan Čeľovský v súvislosti s obžalobou. Ako zdôraznil, konanie je zákonné a dôvodné.

V rámci korupčnej trestnej činnosti obžaloba uvádza viaceré sumy, najvyššia suma úplatku mala vraj predstavovať pol milióna eur. „Ide o závažnú korupciu a jej závažnosť je zvýšená ešte tým, aké funkcie títo ľudia zastávali. To sú ľudia, na ktorých sa občania spoliehali, že ich vlastne ochránia pred mafiou, a nie že budú robiť pre mafiu,“ doplnil prokurátor. Podľa neho výhrady obhajoby vyhodnotí súd a je na ňom, ako sa postaví k ich námietkam. Proces bude pokračovať v júli.

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