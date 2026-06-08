Ben Cristovao prehovoril o novej porote SuperStar: Návrat do kresla si už nevie predstaviť

Ben Cristovao

Foto: Profimedia, Instagram (bennycristo)

Frederika Lyžičiar
Dana Kleinová
Výber mien chváli, no návrat do porotcovského kresla si už predstaviť nevie.

Spevácka súťaž SuperStar sa po rokoch opäť vracia na obrazovky a už teraz púta pozornosť nielen menami súťažiacich, ale aj zložením poroty. Nová séria stavila na známe tváre, silné osobnosti a kombináciu skúseností s energiou mladšej hudobnej scény.

Spevák Ben Cristovao sa vyjadril pre Markízu k tomu, ako vníma novú porotu aj to, či by si vedel predstaviť vlastný návrat do porotcovského kresla. V minulosti si túto úlohu vyskúšal na vlastnej koži, no dnes sa na ňu pozerá s odstupom a veľmi otvorene priznáva, že jeho čas v porote už podľa neho prišiel a skončil.

 

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Silné mená považuje za správnu voľbu

Ako sme prednedávnom informovali, nová séria SuperStar prinesie nielen spevácke výkony a príbehy súťažiacich, ale aj výrazné osobnosti v porote. Porotcovské kreslá obsadia speváčka Ewa Farna, hudobník Pavol Habera, herec a moderátor Jakub Prachař a hudobník Calin.

Moderátorského postu sa ujme Leoš Mareš, ktorý patrí medzi najskúsenejších a najobľúbenejších moderátorov v Česku aj na Slovensku. Výber poroty Ben Cristovao vníma veľmi pozitívne. Podľa neho ide o silné mená, ktoré môžu zaujať divákov a dať súťaži potrebnú váhu.

Superstar 2026, porota
Foto: TV Markíza

„Za mňa absolútne super. Podľa mňa to nemohli vybrať lepšie. Sú to veľmi silné mená a dnes je to potrebné, pretože pozornosť ľudí je čoraz roztrieštenejšia a televízie musia mať silné karty,“ vyjadril sa Ben pre Markízu.

Cristovao tak naznačil, že nová zostava môže byť pre SuperStar jedným z veľkých lákadiel. Porota totiž v takejto šou už dávno nie je iba doplnkom. Často určuje atmosféru celej série, prináša emócie, humor, napätie aj momenty, o ktorých sa potom hovorí ešte dlho po odvysielaní.

Návrat do poroty neplánuje

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