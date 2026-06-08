Madonna zaskočila svojím vystúpením v New Yorku: Nebezpečný moment na pódiu vyvolal u mnohých obavy

Popová legenda Madonna prekvapila fanúšikov neohláseným vystúpením v newyorskom Times Square, ktoré sa konalo pri príležitosti začiatku Pride Month. Podujatie vzniklo v spolupráci s aplikáciou Grindr a centrum New Yorku sa na chvíľu premenilo na obrovský hudobný stage.
Speváčka Madonna vystúpila na pop-up pódiu umiestnenom na billboardovej konštrukcii a odohrala krátky, približne 15-minútový set. Fanúšikom ponúkla kombináciu svojich ikonických hitov aj nových skladieb z pripravovaného albumu Confessions II. Na pódiu zazneli napríklad skladby Hung Up, Get Together či I Love New York, ale aj nové piesne ako I Feel So Free, Bring Your Love a Love Sensation, ako informoval portál Daily Mail.
Moment, ktorý vyvolal strach
Pozornosť upútal samotný koncert, no fanúšikom sa najviac rozbúšilo srdce hlavne pri jednom momente, ktorý mnohých vystrašil. Madonna sa počas vystúpenia ocitla v riskantnej pozícii na vyvýšenej konštrukcii nad davom, pričom si dovolila odvážny pohyb na hrane bezpečnosti.
Podľa svedkov aj médií išlo o situáciu, ktorá vyvolala obavy najmä vzhľadom na jej predchádzajúce pódiové nehody. Fanúšikovia na sociálnych sieťach reagovali okamžite a viacerí priznali, že mali strach o jej bezpečnosť. Mnohí sa však vyjadrili aj k jej veku. Podľa niektorých pôsobili tanečné kreácie Madonny miestami hrôzostrašne. Popová kráľovná má 67 rokov a vraj by sa takto obliekať či pohybovať už nemala.
Stačil jeden pohyb s nohou a ostatní hneď znervózneli. Diváci po celom svete uvideli Madonnu, ako dala nohu cez sklenené zábradlie, ako keby ho chcela preliezť. Fanúšikovia bez dychu zdieľali svoje reakcie na sociálnej sieti X, pričom jeden zvolal: “Kričal som: Madonna, nie, nie!!!!“ Iní zase napísali: “To ma tak znervóznilo”, “Bola som vystrašená na smrť” alebo: “Bože, cítila som sa ako jej mama, ktorá sa o ňu bála.“
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