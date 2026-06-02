Ikonický dlhoročný reťazec zatvorí všetkých 34 predajní. Problémy známej značky sa dotkli aj Slovenska

Nemecký odevný výrobca Eterna patrí medzi najpopulárnejších európskych producentov kvalitných pánskych košieľ. Svoju výrobu mala firma od roku 1997 aj na Slovensku, kde svoj závod zatvorila začiatkom vlaňajška. Ako informujú viaceré nemecké médiá, skončiť by mala aj domáca sieť kamenných pobočiek.
Pod značkou Eterna aktuálne v Nemecku funguje viac ako 30 predajní, ktorých brány sa definitívne zatvoria koncom tohto mesiaca. Upozornil na to portál Merkur. Firma to taktiež potvrdila na svojich sociálnych sieťach.
Finančné problémy nevyriešili
Podľa dostupných správ bol takýto koniec jasný už od marca, nakoľko sa spoločnosti nepodarilo získať investora. „Proces predaja, ktorý sa začal začatím konkurzného konania, bol ukončený bez výsledku,“ uviedlo na margo situácie vedenie.
Ako ďalej nemecký magazín informoval, neúspešné hľadanie finančnej injekcie znamená, že všetkých 34 predajní sa bude musieť zatvoriť. V týchto dňoch prebiehajú v kamenných pobočkách veľké výpredaje s cieľom zbaviť sa čo najväčšieho množstva tovaru, ktoré potrvajú až do úplného a definitívneho zatvorenia koncom júna. Pre zákazníkov tak ide o poslednú šancu kúpiť si ikonické košele či blúzky.
Aj napriek rušeniu maloobchodnej siete by mala značka s tradíciou siahajúcou do 19. storočia prežiť. Práva na ochrannú známku Eterna získala spoločnosť Olymp. To, akú rolu bude značka v portfóliu tejto firmy hrať, zatiaľ nie je známe. Otázna je aj jej komplexnejšia budúcnosť, nakoľko viac detailov zatiaľ kompetentní neuviedli.
Koniec príbehu tradičného výrobcu je tak ďalším dôkazom narastajúceho tlaku na mnohé európske odevné spoločnosti. Tie musia okrem zvyšujúcich sa nákladov na prevádzku a mzdy zápasiť aj s lacnou konkurenciou, ktorá zaplavuje naše trhy predovšetkým z Ázie.
Na Slovensku prišlo o prácu 300 ľudí
Spoločnosť Eterna písala významnú kapitolu svojho príbehu aj na Slovensku. Od roku 1997 šila svoje produkty v Bánovciach nad Bebravou, kde ešte v roku 2024 zamestnávala zhruba tri stovky pracovníkov.
Podľa pôvodného plánu sa mala fabrika postupne zatvoriť a všetci bývalí zamestnanci mali byť za svoju prácu riadne odmenení spolu s príslušným odstupným. Ako sa však neskôr ukázalo, Nemci podľa viacerých zdrojov nevyplatili dohodnuté peniaze. Tie si bývalí pracovníci prihlásili ako pohľadávky voči dlžníkovi v oficiálnom konaní.
Z verejne dostupných databáz vyplýva, že eseročka pod Tatrami zanechala veľké dlhy – 1,6 milióna dlhuje Sociálnej poisťovni, takmer 170-tisíc eur zdravotným poisťovniam a nízku sumu Finančnej správe SR.
