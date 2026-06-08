V Brezne majú unikát: Postavili najdlhšiu cyklolávku na Slovensku, má 650 metrov

Pohľad na mesto Brezno

Foto: Mesto Brezno

Roland Brožkovič
TASR
Trasa je posledným úsekom v súčasnosti už kompletnej cyklotrasy medzi Breznom a Valaskou.

V Brezne v pondelok slávnostne otvorili novú, takmer 650 metrov dlhú cyklolávku, ktorá bola vybudovaná ako súčasť cyklotrasy medzi mestom a susednou obcou Valaská. Cyklolávka za približne tri milióny eur je podľa samosprávy najdlhšou a najvyššou svojho druhu na Slovensku. Pre médiá to uviedol primátor Brezna Tomáš Abel.

Cyklolávka na západnom okraji Brezna vedie popri hlavnom cestnom ťahu na Horehroní. Trasa je posledným úsekom v súčasnosti už kompletnej cyklotrasy medzi Breznom a Valaskou.

„Ide o veľkú stavbu na pomerne malom úseku, ktorý však bol pre našich obyvateľov v rámci prejazdu naozaj nebezpečný. Som veľmi rád, že cyklodoprava, hlavne dochádzka za prácou, aj k nášmu najväčšiemu zamestnávateľovi v regióne, bude určite bezpečnejšia,“ skonštatoval Abel.

Najdlhšia na Slovensku

Samotná cyklolávka je podľa radnice najdlhšou a najvyššou svojho druhu na Slovensku. Vybudovaná bola z prefabrikovaných mostoviek z vysokopevnostného betónu uložených na 63 podperách. Lávka je široká viac ako tri metre, čo má umožniť obojsmernú premávku cyklistov, súčasťou trasy je i verejné osvetlenie.

Cyklolávka v Brezne.
Foto: TASR – Lukáš Mužla

Výstavba cyklolávky predstavovala podľa zhotoviteľa výzvu, a to najmä pre náročnosť terénu a blízkosť frekventovanej cesty I/66. Cyklolávka sa nachádza v prudkom svahu, z druhej strany ju lemuje hlavný dopravný ťah. Samotné práce preto sprevádzali aj rôzne dopravné obmedzenia. Výnimočná má byť aj samotná konštrukcia z prefabrikovaných mostoviek a použitá technológia.

„Je to naozaj unikát. Pár takýchto cyklolávok sa spravilo v Českej republike, ale nie v takejto dĺžke. Technológia vysokopevnostného betónu sa na Slovensku naozaj ešte len rozbieha. Používaná je skôr v zahraničí, napríklad pri výškových budovách,“ uviedol za spoločnosť Skanska Robert Humeník.

Cyklolávka v Brezne.
Foto: TASR – Lukáš Mužla

Celkové náklady na výstavbu cyklolávky predstavovali takmer tri milióny eur, samospráva na projekt získala financie z plánu obnovy i Banskobystrického samosprávneho kraja. Riešenie bezpečnosti cyklistov bolo podľa radnice najideálnejšie práve prostredníctvom cyklolávky.

„Vyhodnocovali sme aj pozemnú variantu, kde by sme museli upravovať svah v celom rozsahu týchto 650 metrov. Vzhľadom na terén a geológiu, ktorú sme mali, bol práve nadzemný variant vyhodnotený ako podstatne lacnejší, dokonca hovoríme o násobkoch,“ poznamenal primátor s tým, že v budúcnosti bude trasa nadväzovať aj na ďalšie cyklotrasy, ktoré samospráva pripravuje.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Pred operáciou meral 204 centimetrov, po nej o 5 cm viac: 18-ročný Martin po zákroku…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Barča a Marek sa vybrali na cestu okolo sveta v dodávke: Prezradili svoje mesačné náklady
Barča a Marek sa vybrali na cestu okolo sveta v dodávke: Prezradili svoje mesačné náklady
Expertka na pracovné vzťahy radí, ako si pýtať vyšší plat. Navštívili sme najkrajšiu slovenskú dolinu
Expertka na pracovné vzťahy radí, ako si pýtať vyšší plat. Navštívili sme najkrajšiu slovenskú dolinu
Miloš je umelecký kováč: Za celú zbroj zaplatíte aspoň 5 000 €, čakáte aj 5 rokov
Miloš je umelecký kováč: Za celú zbroj zaplatíte aspoň 5 000 €, čakáte aj 5 rokov
Ambroise Paré položil základy pre modernú medicínu. Zmrzačil pritom nejedno dieťa, rezal im ďasná
Ambroise Paré položil základy pre modernú medicínu. Zmrzačil pritom nejedno dieťa, rezal im ďasná
Navštívili sme najkrajšiu slovenskú dolinu, akú sme kedy videli. Čaká tu na vás priezračné pleso
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajšiu slovenskú dolinu, akú sme kedy videli. Čaká tu na vás priezračné pleso
Vláda sa masaker stále snaží ututlať. Pokojná manifestácia sa v Číne zmenila na peklo, o ktorom sa nehovorí
Vláda sa masaker stále snaží ututlať. Pokojná manifestácia sa v Číne zmenila na peklo, o ktorom sa nehovorí
Bežecký tréner Ďurica: Nebežec sa vie na 5 km preteky pripraviť za 3 mesiace. Polmaratón odporúčam až po viac ako pol roku
Bežecký tréner Ďurica: Nebežec sa vie na 5 km preteky pripraviť za 3 mesiace. Polmaratón odporúčam až po viac ako pol roku
Nové predajne rastú ako z vody. Lidla či Kauflandu sa dočkajú aj menšie mestá, nezaostáva ani Billa či Tesco
Obchodné reťazce
Nové predajne rastú ako z vody. Lidla či Kauflandu sa dočkajú aj menšie mestá, nezaostáva ani Billa či Tesco
Konvertoval na islam, odmietol bojovať vo Vietname. Muhammad Ali je legendou v boxe aj dnes
Konvertoval na islam, odmietol bojovať vo Vietname. Muhammad Ali je legendou v boxe aj dnes
V zamestnaní si musíme nastaviť hranice: Expertka na pracovné vzťahy radí, ako si pýtať vyšší plat
V zamestnaní si musíme nastaviť hranice: Expertka na pracovné vzťahy radí, ako si pýtať vyšší plat
Zelená míľa je podľa Slovákov 3. najlepší film vôbec. Dosiahol tržby 286 miliónov, sú v ňom historické nepresnosti
Zelená míľa je podľa Slovákov 3. najlepší film vôbec. Dosiahol tržby 286 miliónov, sú v ňom historické nepresnosti
Brand manažérka Birellu: Príchuť pomelo-grep je fenomén, predaj nám výrazne ovplyvňuje počasie
Brand manažérka Birellu: Príchuť pomelo-grep je fenomén, predaj nám výrazne ovplyvňuje počasie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac