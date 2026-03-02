Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás

Foto: archív Miroslavy Şahan Vnenčákovej

Zuzana Veslíková
Slováci a Česi v zahraničí
"Slovákom by som odkázala, nech sa pýtajú a nežijú v skreslených predstavách zo stredoveku," prezradila.

Spoznávanie ľudí z iných kultúr a náboženstva dokáže búrať naše mylné predstavy o svete či predsudky, ktoré sú v nás zakorenené. Svoje o tom vie aj Slovenka Miroslava Şahan Vnenčák, ktorá sa v Turecku zamilovala a presťahovala sa do malého mestečka, o ktorom ste pravdepodobne nikdy nepočuli. Ak by ste si mysleli, že musí chodiť zahalená a dodržiavať prísne pravidlá, prekvapí vás, že žije zdanlivo úplne normálny život, aj keď na mieste, ktoré je pre nás veľkou neznámou, a kde okrem nej býva iba jedna ďalšia žena pochádzajúca zo zahraničia.

„Postavenie žien je tu presne také ako u nás na Slovensku. Majú svoje právo rozhodnúť sa, čo budú robiť a nechodia zahalené, tak ako to bolo v minulosti. Tiež majú možnosť vybrať si svojho budúceho partnera,“ priblížila nám život žien na juhovýchode Turecka.

Pred niekoľkými mesiacmi sa tam vydala a priznala, že sa prvého príchodu bála. Napokon ju čakalo príjemné prekvapenie, aj keď stále sú veci, na ktoré si musí zvykať. Avšak pripomína, aká dôležitá je tolerancia.

V Turecku žijete od mája minulého roka. Čo vás sem priviedlo?

Priviedla ma sem láska k môjmu manželovi. Po tom, ako sme uzavreli manželstvo, bolo pre mňa jednoduchšie zostať tu, keďže riešenie jeho pobytu je na slovenských úradoch komplikované.

Foto: archív Miroslavy Şahan Vnenčákovej

Bývate v mestečku Tut na juhovýchode Turecka. Koľko má približne obyvateľov a tvoria ho prevažne Turci?

Tut má okolo 3400 obyvateľov a je to mestečko čisto s tureckými občanmi, s výnimkou mňa a jednej Rusky.

Ako tu vyzerá tradičný miestny život? V čom sa líši od toho u nás na Slovensku? Alebo od života v Istanbule, ktorý možno niektorí Slováci navštívili a majú o ňom akú-takú predstavu.

