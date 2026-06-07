Turista zomrel po večeri v talianskej reštaurácii: Zjedol obľúbenú pochúťku dovolenkárov

Jedenie ryby

Ilustračná foto: Profimedia

Michaela Olexová
26. apríla došlo v talianskej destinácii pri jazere Garda k tragickej udalosti, pri ktorej zomrel 35-ročný turista.

Nemecká rodina – 35-ročný muž, jeho otec, manželka a dve malé deti – si užívala dovolenku v Taliansku. Rodina sa v osudný deň vybrala na večeru do miestnej reštaurácie. Spolu si objednali jedlá z rýb, ktoré patria medzi obľúbené pokrmy turistov v oblasti.

Niekoľko hodín po večeri však začali obaja muži náhle pociťovať vážne zdravotné ťažkosti. Ako informoval taliansky portál Qui Brescia, žena ani deti žiadne príznaky nevykazovali.

Rodina okamžite privolala záchrannú službu, no napriek rýchlemu zásahu už bolo neskoro. 35-ročný muž bol pri príchode záchranárov už bez známok života.

Začína vyšetrovanie, ktoré odhalí, čo presne sa stalo

Prokuratúra vo Verone vyšetruje prípad podozrenia zo zabitia z nedbanlivosti v súvislosti s možnou otravou jedlom a predajom falšovaných alebo nekvalitných potravín. Jej cieľom je zistiť, či existuje priama súvislosť medzi konzumovaným jedlom a úmrtím muža.

Súčasťou vyšetrovania bola nariadená pitva vedená doktorkou Giovannou Del Balza z nemocnice Borgo Roma. Na pitve sa mali zúčastniť aj experti menovaní obhajobou majiteľa reštaurácie.

Pohľad na Borgo Roma
Ilustračná foto: Chris 73, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Vyšetrovanie sa zameriava najmä na rybie jedlá podané v osudný večer a ich prípadnú kontamináciu toxínmi alebo baktériami. Vyšetrovatelia preskúmajú spôsob prípravy, rovnako ako kvalitu samotných potravín. Podľa nemeckého Bild si otec zosnulého objednal pizzu s lososom, pričom nie je úplne jasné, čo presne jedol samotný zosnulý.

Telo zosnulého bolo medzičasom repatriované do Nemecka, kde bude opätovne preskúmané. Vyšetrovanie ako také však zostáva v rukách talianskych orgánov.

Na čo si dávať pri dovolenke v Taliansku pozor?

Ako nedávno informoval Daily Post, odborníci na cestovné poistenie nedávno upozornili na to, v ktorých dovolenkových destináciách môže hroziť riziko otravy jedlom. Najvyššie riziko má podľa rebríčka USA, nasledujú Poľsko, Holandsko a Francúzsko. Stredné riziko majú krajiny ako Grécko, Írsko a Portugalsko, zatiaľ čo Turecko, Španielsko a Taliansko vyšli ako najmenej rizikové destinácie.

Otrava jedlom napriek tomu podľa Doctors in Italy patrí medzi najčastejšie zdravotné problémy turistov v Taliansku, spolu s kliešťami, infekciami močových ciest a sexuálne prenosnými chorobami.

Pizza
Ilustračná foto: Pexels

Portál upozorňuje, že hoci je talianska kuchyňa veľkým lákadlom, dôležité je dávať pozor na bezpečnosť jedla. Odporúča vyberať si skôr overené reštaurácie, ideálne také, kde jedia aj miestni. Ak je miestnych veľa, môže to byť indikátorom čerstvosti a kvality surovín.

Naopak varuje pred pouličným predajom jedla, najmä ak nie je jasné, či predajca dodržiava hygienické štandardy, alebo pohľad na stánok sám osebe vyvoláva pochybnosti.

Portál na záver uvádza, že voda z vodovodu v Taliansku je vo všeobecnosti bezpečná, napriek tomu však odporúča turistom uprednostniť balenú vodu a vyhýbať sa ľadu v nápojoch ako preventívne opatrenie. Zdôrazňuje, že pri cestovaní do zahraničia je vždy lepšie zachovať opatrnosť.

Zároveň pripomína základné príznaky otravy jedlom, medzi ktoré patrí nevoľnosť, vracanie, hnačka a žalúdočné kŕče. V prípade ich výskytu je kľúčové dodržiavať hydratáciu. Najdôležitejšie je piť dostatok tekutín, tie je vhodné v ideálnom prípade doplniť o perorálne rehydratačné soli.

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