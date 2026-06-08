Počet obetí zemetrasenia stúpol na viac ako 30: Ľudí pochovalo zaživa, budovy padali ako keby boli zo slamy

Počet obetí pondelkového zemetrasenia s magnitúdom 7,8 na juhu Filipín stúpol na najmenej 31, oznámili provinčné úrady. Otrasy zničili budovy a vyvolali varovania pred cunami v celom regióne.
Národná agentúra pre zvládanie katastrof uviedla, že najmenej tucet ľudí je stále nezvestných a 134 utrpelo zranenia. Otras mal epicentrum južne od mesta General Santos s približne 720-tisíc obyvateľmi, kde zahynulo najmenej deväť ľudí. Podľa americkej geologickej služby USGS oblasť zasiahla séria silných dotrasov približne dve hodiny po prvom zemetrasení, pričom najsilnejší z nich mal magnitúdo 6,5.
Problémy s komunikáciou
Šéf krízového riadenia provincie Sarangani Rene Punzalan pre AFP uviedol, že len v obci Glan zahynulo 14 ľudí, keď ich domy na úpätí hory pochoval masívny zosuv pôdy. „Zosuv nastal okamžite po zemetrasení, takže prišlo o život mnoho ľudí,“ povedal s tým, že niektoré oblasti ešte neoznámili, či hlásia obete.
„Najväčšou výzvou je komunikácia. Elektrina vypadla, takže je ťažké získavať aktuálne informácie,“ dodal. Obyvatelia sú podľa neho vystrašení a úrady sa obávajú ďalších dotrasov.
More wild footage from today’s massive earthquake in the Philippines. pic.twitter.com/Cdylad2d7W
— Breaking911 (@Breaking911) June 8, 2026
Na sociálnych sieťach sa objavili videá, ktoré ukazujú nákupné centrum s reštauráciou Jollibee v meste General Santos zničené na sutiny. Na ďalšom zverejnenom videu vidieť malých školákov, ktorí zúfalo kričia v náručí učiteľov, keď ich zemetrasenie prudko hádže zo strany na stranu.
Filipíny ležia na tzv. Ohnivom kruhu, kde sú zemetrasenia takmer každodenným javom. Východné Mindanao zasiahli v októbri otrasy s magnitúdom 7,4 a 6,7, ktoré si vyžiadali najmenej osem obetí. O niekoľko dní skôr zemetrasenie s magnitúdom 6,9 zabilo 76 ľudí a poškodilo alebo zničilo 72-tisíc domov v provincii Cebu.
BUILDING COLLAPSED DUE TO EARTHQUAKE IN PHILLIPINES 😳🚨
– Major earthquake of 7.8 magnitude brings down buildings in General Santos City, Philippines. pic.twitter.com/eU1PITHbq4
— Jeet (@JeetN25) June 8, 2026
Zem sa triasla aj inde
Filipíny pritom ani zďaleka nie sú jedinou krajinou, ktorú v posledných dňoch zasiahlo silné zemetrasenie. Dve zemetrasenia zasiahli v nedeľu aj stredné Grécko. Ich epicentrá sa nachádzali v blízkosti ostrova Eubója v Egejskom mori. Otrasy bolo cítiť aj v hlavnom meste Atény, ležiacom asi 90 kilometrov južne.
Prvé zemetrasenie s magnitúdou 4,8 bolo zaznamenané o 12.58 h miestneho času (11.58 h SELČ) neďaleko mestečka Mantudi. Krátko nato zasiahlo tú istú oblasť druhé zemetrasenie s magnitúdou 5,2, ktoré podľa miestnych médií spôsobilo medzi obyvateľstvom paniku.
Bezprostredne neboli hlásené väčšie škody ani zranenia, došlo však k početným menším zosuvom pôdy. Následne bolo zaznamenaných 20 dotrasov s magnitúdami 2 – 3,5. Riaditeľ Geodynamického inštitútu Vasilis Karastathis pre verejnoprávny telerozhlas ERT uviedol, že hypocentrá oboch otrasov sa nachádzali v hĺbke približne 13 – 15 kilometrov, išlo teda o tzv. plytké zemetrasenia, ktoré bývajú citeľné v širokom okolí.
Na konci minulého mesiaca sa triaslo aj Čile, a to konkrétne 25. mája. Krajinu zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 6,9, Úrady dosiaľ nehlásili žiadne škody ani obete. Zemetrasenie zaznamenali v púšti Atacama približne 31 kilometrov od mesta Calama v hĺbke asi 100 kilometrov, priblížil USGS. Otrasy podľa miestnych médií pocítili aj v oblastiach Arica, Antofagasta, Atacama a Tarapacá.
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