Tripadvisor vybral najlepšie miesta na Slovensku pre turistov. Väčšinu nájdete v Bratislave

Takmer každý cestovateľ hľadá odporúčania a tipy na výlet ešte pred samotnou dovolenkou. Iné to nebude ani vtedy, ak ako turista mierite práve na Slovensko. Poďte sa s nami pozrieť na to, ktoré miesta odporúčajú návštevníkom našej krajiny.
Tripadvisor je internetový sprievodca, na ktorého sa obracajú všetky typy cestovateľov – neskúsené mladé páry, ostrieľaní sólo dobrodruhovia aj rodiny hľadajúce pokojný oddych.
Vďaka množstvu recenzií a hodnotení od používateľov z celého sveta patrí medzi dôveryhodné zdroje. A my sme sa dnes pozreli na to, ktoré miesta, podniky a atrakcie portál odporúča cudzincom, ktorí mieria zo zahraničia práve na Slovensko.
Čo na Slovensku jednoducho musíte zažiť?
Jadro odporúčaní portálu tvoria miesta a zážitky, ktoré jednoducho „musíme zažiť“.
Na prvom mieste sa pritom umiestnila návšteva bratislavského Starého Mesta. Za touto povinnou zastávkou nasledujú hrad Devín, stretnutie s legendárnym Čumilom či vyhliadka z ikonickej stavby známej ako UFO.
Keďže najviac turistov na Slovensku smeruje práve do Bratislavy, v zozname sa objavujú aj mnohé ďalšie atrakcie hlavného mesta. Cudzincom sa odporúča nevynechať Bratislavský hrad, zastaviť sa pri Modrom kostole a navštíviť aj Michalskú bránu či Hlavné námestie.
Váhať by ste nemali ani v prípade, že sa ocitnete na Orave. Každý cudzinec má podľa odporúčaní portálu navštíviť Oravský hrad, ktorý si návštevníci mimoriadne pochvaľujú. Ak ste tento hrad ešte nevideli, máme pre vás tip na prekrásnu obec v jeho blízkosti. Návštevu obce môžete skĺbiť so samotnou prehliadkou.
Podobne hrdý štatút získal aj Spišský hrad a veríme, že oprávnene. V zozname odporúčaní sa však nachádza aj Slavín. A ak sa dostanete až na ďaleký východ Slovenska, rozhodne si netreba nechať ujsť návštevu košického Dómu svätej Alžbety.
V odporúčaniach portálu sa objavuje aj tip na výlet k Bojnickému zámku a vynechať by ste nemali ani Danubiana Meulensteen Art Museum. Ide o galériu moderného umenia, ktorú jeden z návštevníkov označil dokonca za „najlepšiu galériu na svete“.
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