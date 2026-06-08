Irán zastavil všetky operácie voči Izraelu: Teherán a Tel Aviv chcú podľa Trumpa okamžité prímerie

Iránske vojenské velenie v pondelok oznámilo, že prerušuje operácie proti Izraelu po tom, ako obe znepriatelené strany na seba zaútočili po prvý raz od uzavretia prímeria začiatkom apríla.
Čo sa vlastne deje?
Ako sme vás ráno informovali, izraelská armáda dnes oznámila, že zaznamenala ďalšie rakety odpálené z Iránu na územie Izraela. Raketový útok podnikol Teherán už v nedeľu večer a Izrael v reakcii uskutočnil nadránom údery na ciele v západnom a strednom Iráne. Izraelská armáda na sociálnej sieti uviedla, že „identifikovala rakety vypustené z Iránu“ a pracuje na odvrátení tejto hrozby. Verejnosť vyzvala, aby sa uchýlila do úkrytov. Nad Jeruzalemom bolo medzitým podľa novinára AFP počuť explóziu.
Niekoľko hodín predtým armáda oznámila, že na Izrael smerovala strela odpálená z Jemenu. Podrobnosti neposkytla, jemenskí povstalci húsíovia sú však spojencami Iránu a v minulosti útočili na Izrael i lodnú dopravu v Červenom mori. V dôsledku nových útokov hrozí obnovenie širšej vojny na Blízkom východe, napísala AP.
Pripomenula, že pondelok je 100. dňom od začiatku vojny v Iráne, ktorú spustili izraelsko-americké útoky z 28. februára. Od 8. apríla platí prímerie, snahy vyrokovať trvalý mier však zatiaľ neboli úspešné. Irán okrem toho stále blokuje dôležitý Hormuzský prieliv a Izrael bojuje s militantným hnutím Hizballáh v Libanone.
Irán a Izrael sa podľa Trumpa usilujú dosiahnuť okamžité prímerie
Podľa oficiálneho vyhlásenia veliteľstva, ktoré odvysielala štátna televízia, však Irán poskytol Izraelu „bolestivú odpoveď“, a „preto oznamuje zastavenie operácií ozbrojených síl“. „Zdôrazňujem však, že ak bude pokračovať nepriateľská agresia, a to aj v južnom Libanone, budú nasledovať oveľa tvrdšie a drvivejšie opatrenia než doteraz,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Krátko predtým americký prezident Donald Trump uviedol, že Irán a Izrael sa snažia dosiahnuť „okamžité prímerie“. „Obe strany, Izrael aj Irán, sa usilujú o okamžité PRÍMERIE!“ napísal na svojej sociálnej sieti Truth Social. Vo svojom skoršom príspevku vyzval Teherán a Tel Aviv, aby zastavili streľbu, a varoval, že „ignorancia alebo hlúposť“ môžu ohroziť mierové rokovania, ktoré sa podľa neho blížia do záverečnej fázy.
Teherán neustúpi pred žiadnou hrozbou
Iránsky prezident Masúd Pezeškján po zastavení útokov na izraelské ciele oznámil, že Teherán zostáva za rokovacím stolom. „Diplomacia a obrana sú dve krídla národnej sily; neopustili sme ani bojisko, ani rokovací stôl,“ uviedol Pezeškján na sieti X a dodal, že Teherán „neustúpi pred žiadnou hrozbou“.
Tel Aviv podľa nemenovaného vysokopostaveného izraelského predstaviteľa na žiadosť Trumpa operácie zastavil, uviedla televízia Channel 12. Zároveň dodal, že ak budú útoky militantnej skupiny Hizballáh na izraelské mestá pokračovať, zaútočia na južné predmestia Bejrútu. Tieto informácie sa však zatiaľ nepodarilo nezávisle overiť.
Teherán spustil útoky v nedeľu večer v reakcii na operácie Izraela v Libanone proti Hizballáhu podporovanom Iránom napriek prímeriu medzi Bejrútom a Tel Avivom. Ten následne zaútočil na Irán. Irak v reakcii na vyhlásenie iránskeho vojenského velenia v pondelok otvoril svoj vzdušný priestor. „Iracký vzdušný priestor (sa opäť otvára) pre lety do a zo všetkých letísk“ a budeme naďalej „sledovať a vyhodnocovať situáciu v regióne“, uviedol tamojší úrad pre civilné letectvo. Krajina oznámila 72-hodinové uzavretie vzdušného priestoru v nedeľu večer.
Počas najnovšej krátkej eskalácie, keď Izrael a Irán obnovili útoky na svoje vojenské a energetické ciele, svetové ceny ropy prudko vzrástli. Referenčná severomorská ropa Brent aj severoamerická WTI počas obchodovania na ázijských trhoch nakrátko vyskočili o viac než päť percent a opäť atakovali hranicu 100 dolárov za barel, než neskôr mierne klesli.
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