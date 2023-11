Len pár minút od našich hraníc nájdete najlepšie termálne kúpele: Okúpte sa v 38 °C vode za pár eur

Ak radi trávite svoj voľný čas spoznávaním niečoho nového, mali by ste vedieť, že Slovensko a okolité krajiny vám majú čo ponúknuť. Ak neveríte, možno vás teraz presvedčíme o opaku. V zimných mesiacoch sú obzvlášť lákavé termálne kúpele. A keďže Slováci radi cestujú na výlety do Poľska, predstavíme vám to najlepšie, čo náš severný sused ponúka (alebo aspoň jedno takéto miesto z mnohých).

Najlepšie hodnotené termálne kúpele v Poľsku

Ak hľadáte takýto výnimočný zážitok u nás doma na Slovensku, môžete si ho vychutnať dokonca zadarmo. Ako a kde sa dozviete v našom prehľade unikátnych termálnych prameňov pod holým nebom, kde sa okúpete v horúcej vode a nezruinuje to váš rozpočet.

Presuňme sa ale do Poľska. Ešte v polovici leta sme vám predstavili najlepší akvapark v Európe, ktorý sa nachádza len kúsok od našich hraníc. To však nie je ani zďaleka všetko, čo náš sused ponúka. Pozreli sme sa, ktoré miestne termálne kúpele sú označované za najlepšie a trochu vám ich predstavíme.

Ste tu za pár minút

Podľa hodnotení TripAdvisoru sa na prvom mieste najlepších termálnych kúpeľov v Poľsku nachádzajú takzvané Chocholowskie Termy, eventuálne termálne kúpele v Chocholowe. Dostalo ich sem 714 hodnotení, takže ide o celkom relevantné umiestnenie. Oveľa viac ľudí tieto kúpele hodnotilo na google mapách, kde akvaparku svieti 4,6 hviezdičky z 5, čo je pri 57-tisíc názoroch obdivuhodný výsledok. Takže ak hovoríme o najlepších termálnych kúpeľoch v Poľsku, toto miesto môže byť za ne považované.

Chocholowskie Termy sa nachádzajú doslova na skok zo Slovenska. Napríklad, ak bývate na Orave, je veľmi pravdepodobné, že toto miesto už aj dobre poznáte. Z Trstenej ste tu už za príjemných 40 minút strávených v aute, len o pár minút dlhšie trvá cesta z Tvrdošína a z Dolného Kubína približne hodinu a 17 minút. Pod dve hodiny ste tu napríklad z Liptovského Mikuláša, Ružomberka či Kežmarku. Takže ak pochádzate z týchto končín, je to ideálny tip na výlet, ktorý zvrtnete aj za jeden deň.

Ide o najväčší akvapark v Poľsku, s rozlohou skoro 3-tisíc m² vodnej plochy, uvádza oficiálny web. Ak teda patríte medzi milovníkov vody, vyšantiť sa tu môžete až v 30 bazénoch s viacerými atrakciami, ktoré váš zážitok umocnia. Veľkým lákadlom sú samotné vonkajšie termálne bazény, v ktorých sa môžete kúpať aj v zimných mesiacoch, a teda aj v prípade, že okolitú krajinu pokryje sneh. Teplota termálnej vody totiž dosahuje 32 až 38 °C.

Nezruinujú váš rozpočet