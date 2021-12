Termálne jazierko Kalameny prešlo rekonštrukciou: Vo vynovenom prírodnom wellness sa okúpete zadarmo aj v zime

Termálne pramene sú veľkým lákadlom počas všetkých ročných období. Práve v zime však dostávajú o čaro naviac. Dnes si priblížime jedno z takýchto miest, ktoré nedávno prešlo revitalizáciou a pre svojich návštevníkov si pripravilo niekoľko príjemných zmien. Navyše je prístupné úplne zadarmo pre všetkých.

Vzhľadom na zhoršenú epidemiologickú situáciu vyzývame na dodržiavanie aktuálne platných opatrení pri návšteve tohto či ďalších unikátnych miest na Slovensku, ktorá by mala prebiehať v ich súlade.

Termálne jazierko navštívite aj počas zimy

Termálny prameň Kalameny nájdete v Kalamenskej doline v úpätí Chočských vrchov. Ešte lepším orientačným bodom môže byť rovnomenná obec Kalameny, ktorá leží v ružomberskom okrese. Je jedným z najznámejších termálnych prameňov na Slovensku.

Wellness uprostred prírody nájdete za spomínanou dedinkou, odkiaľ vás už do cieľa zavedú navigačné informačné tabule. Teplota jeho vody dosahuje približne 33° C, čo ho priam predurčuje stať sa unikátnou zimnou atrakciou, ktorú vyhľadáva tisíce ľudí z celého Slovenska. Toto číslo skutočne nie je premrštené. My Liptov informoval, že termálny prameň Kalameny ročne navštívia desaťtisíce ľudí.

Wellness aj príjemná masáž

Umelé jazierko sa môže pochváliť rozmermi 10 x 20 metrov a teda sa nemusíte obávať stiesneného priestoru. Jeho hĺbka je približne pol metra, vďaka čomu si tu môžete aj zaplávať. V niektorých obdobiach sa však treba pripraviť na to, že tu nebudete sami a spoločnosť vám budú robiť ďalší záujemcovia o takýto druh zážitku.

Termálny prameň vznikol v roku 2000, kedy začala po umelom vrte vyvierať termálna voda. Jazierko bolo vybudované v okolí výveru, ktorý pripomína fontánku. Môžete si ku nej dokonca sadnúť a vychutnávať si vodnú masáž, informuje cestovateľský portál Planet Slovakia.

Jeho atmosféra je sama o sebe zážitkom

V súlade s prírodou, kde sa nachádza, na tomto mieste môžete zrelaxovať a zabudnete na ruch bežného uponáhľaného sveta. Uprostred lesa, kde vás navôkol nebude nič rušiť, aj čas plynie pomalšie. V tomto ročnom období je pohľad na termálny prameň ešte výnimočnejší.

Dostanete sa ku nemu po zasneženom svahu a už z diaľky budete vidieť oblak horúceho dymu, ktorý nad jazierkom vzniká. Dajte si pozor, nech vás neprekvapí silný sírny zápach alebo sfarbenie do oranžova.

Na jar by ste sa tu neokúpali

Ako sme už avizovali na začiatku, aj pri takejto atrakcii sa treba správať zodpovedne a brať ohľad na seba aj ostatných. Keďže tieto pravidlá ľudia nedodržiavali, na jar tohto roka pristúpil starosta obce Kalameny Július Česák k prísnemu, avšak nutnému rozhodnutiu.

Od miestnych obyvateľov dostával sťažnosti kvôli tomu, že termálny prameň navštevovalo množstvo ľudí bez rúšok a v jazere sa zdržiavali bez rozostupov. Nenechal to iba tak a keď nepomohli ani upozornenia v podobe oznamu o zákaze vstupu či pásky, vodu z jazierka dal vypustiť. V lete však bolo znova sprístupnené verejnosti a tešilo sa veľkej návštevnosti.

Namiesto brehov z blata lomový kameň

Ak ste termálny prameň Kalameny navštívili v minulosti, mohli ste si zložiť svoje veci napríklad na lavičkách alebo si opiecť niečo dobré na ohnisku. Aktuálne miesto prešlo revitalizáciou, ktorá mu pridala na atraktivite. Ako informovala Pravda, obec do nej investovala 37-tisíc eur.

Predtým plocha jazera nebola upravená, dnes okolo neho nájdete vybudovaný kamenný chodník. Už na prvý pohľad vyzerá vstup do jazierka oveľa dostupnejšie. My Liptov uvádza, že blatisté brehy sú nahrádzané lomovým kameňom a dno má byť posiate vrstvou guľatého štrku. To navyše nie je ani zďaleka jediná novinka, ktorú obec pripravuje.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa drahosko007 (@drahosko_007)

Vstupné sa tu neplatí

Týmto zmenám sa potešia nie iba miestni, návštevníci zo Slovenska, ale aj zahraniční turisti, ktorí sem prichádzajú. Podľa starostu Júliusa Česáka termálny prameň navštevujú Poliaci, Holanďania aj Nemci, prezradil pre Pravdu.

Ďalším lákadlom tohto miesta je fakt, že je prístupné zadarmo pre všetkých. A keďže ľudia nemusia platiť vstupné, Kalameny sú prístupné nepretržite. Ráno, počas dňa, aj v noci, čím prinášajú o zážitok z kúpania v horúcom wellness naviac. Okrem toho nesmieme zabúdať na jeho blahodarné účinky pre naše zdravie, takže sa v ňom okúpať stojí za to.

Ak hľadáte zimné dobrodružstvo, z tohto miesta zostanete určite príjemne prekvapení. Ak sa termálny jazero Kalameny predsa len rozhodnete navštíviť, správajte sa na tomto mieste úctivo, aby mohlo čo najdlhšie slúžiť vám, aj všetkým ďalším návštevníkom. Miesta ako toto by sme si mali vážiť.