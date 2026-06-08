Počet obetí po zemetrasení na Filipínach stúpol na 32: Hlásia aj vyše 200 zranených

Budovy poškodené zemetrasením na Filipínach

Foto: SITA/AP

Petra Sušaninová
TASR
Roland Brožkovič
Finálny počet obetí je zatiaľ neznámy.

Na 32 sa zvýšil počet obetí zemetrasenia, ktoré v noci na pondelok zasiahlo oblasť ostrova Mindanao na juhu Filipín. Zranených je vyše 200 ľudí, informuje TASR podľa správy agentúry AP.

Počet obetí stúpol

Ako sme vás informovali, zemetrasenie malo magnitúdu 7,8 a hlásili po ňom tiež výpadky elektriny. Úrady obyvateľov vyzvali, aby sa rýchlo presunuli do bezpečia na vyšších miestach. Po niekoľkých hodinách však výstrahu pred cunami odvolali. Menšie vlny zaznamenali aj v Indonézii a Malajzii.

Tichomorské centrum pre varovania pred cunami (PTWC) najprv uviedlo, že pobrežie Filipín by mohli zasiahnuť vlny vysoké jeden až tri metre, pričom v Indonézii a Malajzii by mohlo ísť o vlny do jedného metra. Epicentrum sa nachádzalo 13 kilometrov juhozápadne od mesta General Santos so 700 000 obyvateľmi a otrasy vychádzali z hĺbky 35 kilometrov, ukazujú údaje americkej geologickej služby USGS. Došlo k nim o 7.37 h miestneho času (1.37 h SELČ) a nasledovali početné dotrasy.

Počet obetí, ktoré prišli počas zemetrasenia o život, sa vyšplhal na 32. Zranených je vyše 200 ľudí, informuje TASR podľa správy agentúry AP. Vo filipínskom meste General Santos sa zrútilo alebo bolo značne poškodených niekoľko budov vrátane supermarketu, skladu a školy. Nezvestných je najmenej 12 ľudí a záchranári pátrajú po osobách, ktoré môžu byť uväznené v ruinách budov. Tamojšie letisko dočasne pozastavilo prevádzku a zrušilo 17 vnútroštátnych letov.

Filipíny po zemetrasení
Foto: SITA/AP

Ľudia sú vystrašení

Šéf krízového riadenia provincie Sarangani Rene Punzalan pre AFP uviedol, že len v obci Glan zahynulo 14 ľudí, keď ich domy na úpätí hory pochoval masívny zosuv pôdy. „Zosuv nastal okamžite po zemetrasení, takže o život prišlo mnoho ľudí,“ povedal s tým, že niektoré oblasti ešte neoznámili, či hlásia obete.

„Najväčšou výzvou je komunikácia. Elektrina vypadla, takže je ťažké získavať aktuálne informácie,“ dodal. Obyvatelia sú podľa neho vystrašení a úrady sa obávajú ďalších dotrasov. Na sociálnych sieťach sa objavili videá, ktoré ukazujú nákupné centrum s reštauráciou Jollibee v meste General Santos zničené na sutiny. Na ďalšom zverejnenom videu vidieť malých školákov, ktorí zúfalo kričia v náručí učiteľov, keď ich zemetrasenie prudko hádže zo strany na stranu.

Filipíny často postihujú zemetrasenia a výbuchy sopiek vzhľadom na ich polohu v tzv. Ohnivom kruhu obkolesujúcom Tichý oceán. Súostrovnú krajinu zároveň postihuje každoročne asi 20 tajfúnov a tropických búrok.

Filipíny po zemetrasení
Foto: SITA/AP

Zem sa triasla aj v Grécku

Zem sa otriasla nielen v oblasti Filipín, ale aj v Grécku. Ako sme informovali, dve zemetrasenia zasiahli v nedeľu stredné Grécko. Ich epicentrá sa nachádzali v blízkosti ostrova Eubója v Egejskom mori. Otrasy bolo možné cítiť aj v hlavnom meste Atény, ležiacom asi 90 kilometrov južne.

Prvé zemetrasenie s magnitúdou 4,8 bolo zaznamenané o 12.58 h miestneho času (11.58 h SELČ) neďaleko mestečka Mantudi. Otrasy trvali približne 20 sekúnd. Krátko nato zasiahlo tú istú oblasť aj druhé zemetrasenie, tentoraz silnejšie, s magnitúdou 5,2. To podľa miestnych médií spôsobilo medzi obyvateľstvom paniku.

Riaditeľ Geodynamického inštitútu Vasilis Karastathis pre verejnoprávny telerozhlas ERT uviedol, že hypocentrá oboch otrasov sa nachádzali v hĺbke približne 13 až 15 kilometrov, išlo teda o tzv. plytké zemetrasenia, ktoré bývajú citeľné v širokom okolí. Bezprostredne neboli hlásené väčšie škody ani zranenia, došlo však k početným menším zosuvom pôdy.

Po dvoch výraznejších zemetraseniach bolo následne zaznamenaných ešte 20 dotrasov, a to s magnitúdami 2 až 3,5. Grécko leží v seizmicky aktívnej zóne, kde sa stretávajú Africká a Euroázijská tektonická platňa. To spôsobuje zemetrasenia, z ktorých niektoré sú badateľné, a to aj v husto osídlených oblastiach, akou je okolie Atén.

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