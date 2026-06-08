Developer zúfalých majiteľov „núti“ kúpiť všetky pozemky. Dražba začína na 1 157 €, týka sa aj okrajov ciest

Musia si kúpiť pozemok, inak prídu o pokojné bývanie. Oficiálne im to však nikto nepovedal. Aukčná spoločnosť Future Property Auctions uvádza, že parcely z aukcií sú „potenciálne vhodné“ na rôzne využitie. Medzi nimi spomína napríklad umiestnenie prenosného domu, projekty zachytávania uhlíka, komunitné záhrady či dokonca zázemie pre cestovateľské komunity „podliehajúce nutnosti prešetriť schválenia a povolenia“.
V dôsledku toho sa obyvatelia sídliska St Augustine’s Estate v Charthame neďaleko anglického mesta Canterbury cítia byť dotlačení k tomu, aby pozemky odkúpili. Ako informoval MailOnline, majiteľ pozemkov, developerská a investičná spoločnosť Rubislaw Estates Ltd., ich totiž plánuje predať všetky.
A tým myslíme skutočne všetky – okraje ciest, pásy trávy, či dokonca priestor medzi jednotlivými nehnuteľnosťami.
Kúpte si túto krásnu trávnatú plochu a môže na nej stáť karavan
Spôsob, akým sú pozemky v inzerátoch prezentované, obyvatelia kritizujú ako zavádzajúci až poburujúci. Podľa miestnych ide o stratégiu, ktorá má vyvolať strach a donútiť ich parcely odkúpiť skôr než potenciálny externý záujemca.
Celá situácia sa začala vyvíjať ešte vo februári 2025, keď sa jednotlivé časti sídliska začali objavovať v ponukách na predaj. Obavy čiastočne utíchli. Neskôr sa ale na internete objavili ďalšie parcely na Beech Avenue s termínom dražby stanoveným na 4. júna 2026.
Jedna z obyvateliek z neďalekej lokality uviedla, že kúpu susedného pozemku neplánovala, no teraz nemá na výber. Rozhodnutie podľa nej zmenila situácia, keď sa niektoré plochy v okolí začali obkolesovať zo dňa na deň plotom.
„Teraz sme v situácii, keď niekoľkí z nás musia pozemky odkúpiť, aby si ich zabezpečili. Nechceme, aby niekto prišiel, oplotil ich a zabral spoločný priestor,“ povedala.
Kupujúci bol „uvedený do omylu“
Pocit krivdy nezasiahol len miestnych. Iný kupujúci si medzitým zakúpil jeden z pozemkov. Chcel postaviť dom a podľa vlastných slov bol „uvedený do omylu“. Mestská rada Canterbury (CCC) totiž potvrdila, že všetky dotknuté parcely sú chráneným otvoreným priestorom. To naznačuje, že prípadné žiadosti o iné využitie majú len malú až nulovú šancu na úspech.
Ani oficiálne stanovisko mesta však obyvateľov neupokojuje. „Nevieme, do akej miery je rada ochotná tieto pravidlá presadzovať, alebo čo presne plánuje urobiť,“ uviedla jedna z obyvateliek. Zároveň dodala: „Od mestskej rady nemáme jasnú predstavu o tom, aké povinnosti z toho pre vlastníkov vyplývajú.“
Zástupca rady Mike Sole uviedol, že je nevyhnutné začať dôslednejšie presadzovať existujúce pravidlá. Podľa jeho slov by miestny úrad mal kontaktovať predávajúcich a vyzvať ich, aby prestali ponúkať pozemky na účely, ktoré nie sú v súlade s ich určením. „Je, samozrejme, veľmi znepokojujúce, keď ľudia vidia vyrastať ploty, padať stromy a podnikajú sa kroky, ktoré majú zabrániť budúcej výstavbe či zmene využitia územia,“ dodal.
Podľa člena zastupiteľstva ide o „škandál“
Sole, člen zastupiteľstva, medzitým uviedol, že od spoločnosti dostal vyhlásenia, v ktorých firma deklarovala zámer predať všetky svoje pozemky v Charthame. Zároveň uviedla, že nemá žiadnu povinnosť komunikovať s miestnymi obyvateľmi.
Vyvolávacie ceny jednotlivých parciel v nedávnej aukcii boli stanovené na 1 000 libier (1 157 eur). Podľa Solea ide o „škandál“. Kritizoval tiež skutočnosť, že pozemky neboli od začiatku prevedené do správy subjektu vlastneného obyvateľmi.
„Jediný, kto z toho profituje, je predajca pozemkov,“ uviedol. „Buď sa snažia nájsť kupcov, ktorí sú ochotní riskovať a veria, že lacný pozemok využijú napríklad na karavan či podobné účely, alebo vytvárajú tlak na obyvateľov, aby minuli svoje úspory na ochranu niečoho, čo malo byť chránené už pred 30 rokmi v rámci územného plánovania.“
Podľa hovorcu mestskej rady Canterbury Roba Daviesa ide o územie chráneného otvoreného priestoru, pričom miestny plán má za cieľ zachovať ho pre využívanie obyvateľmi. Z tohto dôvodu je podľa neho nepravdepodobné, že by akákoľvek žiadosť o zmenu využitia uspela.
„Sme si vedomí obáv obyvateľov a budeme naďalej prešetrovať akékoľvek hlásenia o porušení stavebných predpisov,“ uzatvára.
Nahlásiť chybu v článku