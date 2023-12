Bezdomovec vyhral v lotérii desaťtisíce eur. Peniaze mu ale odrazu nechceli vyplatiť

Veľké šťastie postretlo talianskeho bezdomovca menom Gianluigi. Ešte v októbri si podal v stánku tiket do lotérie za 1,5 eura a napokon vyhral 37-tisíc eur. Potom ale nastali problémy s vyplatením a súviselo to práve so statusom muža.

Peniaze mu nechceli dať

Svoj tiket podal Gianluigi v novinovom stánku v meste Senigallia. Trafil niekoľko čísiel a vyhral nielen pre bezdomovca, ale aj pre každého bežného človeka sumu, o ktorej sa mnohým ani nesníva — 37-tisíc eur.

Keď si chcel dať peniaze vyplatiť, nastal problém. Ako píše portál tn.cz, pre vyplatenie výhry je v Taliansku nutné predložiť zdravotný preukaz. Ten ale Gianluigi nemal. „Aby som si mohol výhru vyzdvihnúť, potrebuje mať zdravotné potvrdenie, to ale nemám. Mám iba staré daňové číslo, aj to je neplatné,“ cituje muža bez domova portál Il Mattino.

Napokon sa to podarilo

Riaditeľ nadácie Caritas of Senigallia Giovanni Bomprezzi sa ale postaral o to, aby Gianluigi dostal nové a platné doklady, a potom už vyplateniu výhry nič nebránilo, uvádza portál il Resto del Carlino.

Gianluigi nie je ako iní bezdomovci. Nežobre a k ľuďom je úctivý, a tak ho obyvatelia mesta majú radi.