Známa automobilka, ktorá pôsobí aj u nás, hlási nečakané problémy. Zisky prudko klesajú a nevedia to zastaviť

Nemecká automobilka Volkswagen (VW) zaznamenala výrazný pokles zisku aj v 1. štvrťroku tohto roka. Hospodárenie najväčšieho výrobcu áut v Európe ovplyvňuje viacero faktorov, od amerických dovozných ciel cez rastúcu konkurenciu na čínskom trhu až po vojnové konflikty na Ukrajine a najnovšie na Blízkom východe. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a AFP.
Spoločnosť vo štvrtok oznámila, že v 1. štvrťroku dosiahla čistý zisk 1,56 miliardy eur, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o 28,4 %. Je to ďalší výrazný pokles zisku, keď zisk v 1. kvartáli minulého roka na úrovni 2,19 miliardy eur znamenal medziročný pokles o 41 %.
Dlhodobý trend
Tržby dosiahli 75,7 miliardy eur. Oproti rovnakému obdobiu roka 2025 to predstavuje pokles o 2,5 %. Prevádzkový zisk klesol o 14,3 % na 2,46 miliardy eur a prevádzková marža sa znížila z 3,7 % pred rokom na 3,3 %. Výsledky zaostali za očakávaniami analytikov oslovených spoločnosťou FactSet. Tí počítali s čistým ziskom na úrovni 1,76 miliardy eur a tržbami 78 miliárd eur.
Podľa šéfa VW Olivera Blumeho firme komplikuje situáciu viacero faktorov, medzi ktoré zaradil vojny, geopolitické napätie, obchodné bariéry, prísnejšiu reguláciu a rastúcu konkurenciu. Napriek tomu zdôraznil, že spoločnosť v tejto situácii dokázala zaznamenať „hmatateľný pokrok“.
Výsledky firmy naďalej negatívne ovplyvňuje pokles predaja na kľúčových trhoch Číny a USA. Celosvetové dodávky Volkswagenu zákazníkom klesli o 4 % na 2,05 milióna vozidiel. Pokles predaja v Číne (o 20 %) a USA (o 9 %) čiastočne kompenzoval rast objemu predaja VW v Európe. S cieľom znížiť náklady vedenie Volkswagenu v marci oznámilo, že na domácom trhu zruší do roku 2030 približne 50 000 pracovných miest.
Nahlásiť chybu v článku