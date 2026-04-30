Chlieb s cukrom a život bez topánok: Herečka zo Sľubu šokovala spomienkami na svoju rodinu

Dagmar Sanitrová patrí medzi tie osobnosti, ktorých hlas aj herecký prejav si diváci spájajú s desiatkami známych postáv. Dlhé roky sa venuje dabingu a v poslednom období ju môžu televízni diváci pravidelne vídať aj v seriáli Sľub.
Hoci na televíznej obrazovke pôsobí profesionálne a vyrovnane, jej životný príbeh za týmto verejným obrazom skrýva omnoho hlbší a citlivejší rozmer. V relácii denníka Pravda Rozhovory so Zdenom Gáfrikom prehovorila o jednej téme, ktorá je pre ňu mimoriadne osobná. Spomienky na detstvo a rodinnú minulosť odhaľujú osudy, ktoré neboli jednoduché a ktoré formovali jej pohľad na život.
Jej postava a prístup k životu
Herečka účinkuje v seriáli Sľub, ktorý má silnú odozvu u divákov. Ako sama povedala, je to veľmi príjemné. Každý deň sa stretáva s nejakými reakciami od ľudí, pričom ju oslovujú hlavne staršie ročníky, že sa tešia na nové epizódy. “Dokonca mám takú odozvu, že dobre vediete toho manžela Viktora alebo, že sa im páči všeobecne náš vzťah, ako je písaný. Také tie staršie manželské páry ma oslavujú. Hlavne ženy, muži sú nesmelí a ostávajú v pozadí,” prezradila Dagmar Sanitrová.
Svojej postavy Zlatice Gálikovej, bývalej farmaceutky na dôchodku, sa zhostila naozaj dôveryhodne. Mnohí ľudia sa s ňou vedia stotožniť. “Povedia, tak toto žijem aj ja alebo toto by som mohol žiť alebo takto by som chcel žiť alebo toto sa mi páči, akože títo dvaja ľudia,” doplnila herečka, ktorá učí mladých ľudí, aby veci v živote brali s nadhľadom a pokojom.
Stres u nej nehrozí. “Nerúcať sa s nervami, keď nedostanete tú rolu, po ktorej ste túžili. Vždy im hovorím a aj ja som sa to naučila, že keď som išla na nejaký konkurz, jednoducho si povedať, že prajem to tej kolegyni. Možno bude lepšia v tej roli ako ja. Nič si z toho nerobiť, lebo jedny dvere sa zatvoria, druhé dvere sa otvoria,” uviedla, ako sa snaží naviesť mladších.
