Na tento príspevok Slováci často zabudnú: Získať môžete až 1200 eur, musíte oň však požiadať

Foto: Unsplash

Nina Malovcová
Štát rozdáva milióny, no mnohí o ne ani nepožiadajú.

Splácate hypotéku a máte do 35 rokov? Možno máte nárok na stovky až tisíce eur ročne, no ak si bonus neuplatníte, štát vám peniaze automaticky nepošle. Tento rok má pritom na daňový bonus k hypotékam pre mladých vyčlenených približne 35 miliónov eur.

Upozornil na to Denník E s tým, že mnohí ľudia na túto možnosť zabúdajú, hoci podmienky sa v poslednom období zmiernili a okruh oprávnených sa rozšíril.

Kto má nárok na bonus a ako ho získať

Daňový bonus na zaplatené úroky si nemožno uplatniť automaticky. Zamestnanci oň žiadajú prostredníctvom ročného zúčtovania dane u svojho zamestnávateľa, živnostníci si ho uplatňujú priamo v daňovom priznaní. Nevyhnutné je potvrdenie z banky o výške zaplatených úrokov, ktoré banky sprístupňujú najčastejšie cez internetbanking.

Foto: Ilustračné (Pexels)

Na bonus majú nárok dlžníci, ktorí mali v čase podania žiadosti o hypotéku najviac 35 rokov a ich príjem neprekročil 1,6 násobok priemernej ročnej mzdy. Štát im počas prvých piatich rokov splácania uhradí 50 percent zo zaplatených úrokov, maximálne však 1 200 eur ročne. Podpora sa vzťahuje iba na jednu hypotéku určenú na kúpu, výstavbu alebo rekonštrukciu nehnuteľnosti na vlastné bývanie a netýka sa úverov zo stavebnej sporiteľne.

Výdavky štátu rastú, dostupnosť bývania ostáva problémom

Kým vlani podľa odhadov ministerstva financií získali ľudia na tomto bonuse približne 20 miliónov eur, tento rok má suma narásť na takmer 35 miliónov eur. V ďalších rokoch sa počíta s výdavkami až do 50 miliónov eur ročne. Hoci ide o výraznú pomoc, bonus nerieši samotnú dostupnosť bývania.

Pomáha najmä pri znižovaní nákladov v prvých rokoch splácania, nie pri získaní hypotéky. Mladí ľudia často potrebujú spoludlžníkov alebo finančnú pomoc rodiny, keďže ceny nehnuteľností zostávajú vysoké. Úrokové sadzby síce postupne klesajú a priemer sa dostal pod 3,5 percenta, no pre mnohých je vlastné bývanie stále finančne náročné.

Ako postupovať v praxi

Zamestnanci odovzdajú potvrdenie o zaplatených úrokoch svojmu zamestnávateľovi spolu so žiadosťou o ročné zúčtovanie dane. Podnikatelia alebo zamestnanci, ktorí si podávajú daňové priznanie sami, priložia potvrdenie k daňovému priznaniu.

Napríklad v Tatra banke je možné potvrdenie získať elektronicky cez internet banking alebo mobilnú aplikáciu, kde príde vo formáte PDF do schránky dokumentov po podpise žiadosti. Klienti ho môžu vybaviť aj telefonicky cez službu DIALOG Live alebo osobne na pobočke.

Hoci výdavky štátu na bonus rastú a v najbližších rokoch môžu dosiahnuť desiatky miliónov eur ročne, ide najmä o pomoc pri znižovaní nákladov po kúpe bývania. Samotnú dostupnosť nehnuteľností pre mladých vysoké ceny a potreba vlastných zdrojov zatiaľ zásadne neriešia.

