Bývanie sa mení na luxus: Brusel sľubuje riešenie, predstavuje prvý plán pre dostupné byty. Pomôcť by mohol aj nám

Európska komisia (EK) v utorok predstavila prvý európsky akčný plán pre cenovo dostupné bývanie. Plán sa zaoberá jednou z najnaliehavejších potrieb európskych občanov – prístupom k cenovo dostupnému, udržateľnému a kvalitnému bývaniu, informuje spravodajca TASR.
Komisia upozornila, že s priemerným nárastom cien nehnuteľností o vyše 60 % a nájomného o viac ako 20 % za posledných desať rokov sa milióny Európanov snažia nájsť si bývanie, ktoré si môžu dovoliť. Kríza v oblasti bývania poškodzuje mobilitu pracovnej sily, prístup k vzdelávaniu a formovanie rodín, brzdí konkurencieschopnosť EÚ a ohrozuje sociálnu súdržnosť.
Eurokomisia bude preto podporovať členské štáty, regióny a mestá prijímaním opatrení tam, kde to môže priniesť pridanú hodnotu. Akčný plán sa zameriava na zvýšenie ponuky bývania, aktiváciu investícií a reforiem, riešenie krátkodobého prenájmu v oblastiach s nedostatkom bývania a podporu najviac postihnutých ľudí.
Podpora štátov a zvýšenie ponuky bývania
Plán navrhuje opatrenia pre produktívnejšie a inovatívnejšie odvetvie výstavby a renovácie, čo má riešiť nesúlad medzi ponukou a dopytom po bývaní prostredníctvom európskej stratégie pre bytovú výstavbu. Balík obsahuje aj oznámenie o Novom európskom Bauhause, ktorý umožňuje prechod na čistú energiu, inovácie a biohospodárstvo a podporuje projekty, ktoré sú udržateľné, cenovo dostupné a kvalitné najmä v zastavanom prostredí.
Revidované pravidlá štátnej pomoci EÚ uľahčia členským štátom finančnú podporu cenovo dostupného, ako aj sociálneho bývania. Komisia bude spolupracovať s vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi na zjednodušení pravidiel a postupov obmedzujúcich ponuku bývania, so zameraním na plánovanie a povoľovanie.
Nová legislatívna iniciatíva o krátkodobom prenájme podporí oblasti, v ktorých je nedostatok bývania. Komisia doteraz zmobilizovala 43 miliárd eur do bývania a bude v tom pokračovať v rámci dlhodobého rozpočtu EÚ. V spolupráci s Európskou investičnou bankou (EIB), národnými a regionálnymi podpornými bankami a medzinárodnými finančnými inštitúciami vyvíja novú celoeurópsku investičnú platformu.
Pomoc mladým ľuďom a zraniteľným skupinám
Riešenie základných príčin bytovej krízy má cez tento plán obzvlášť pomáhať tým, ktorí sú najviac postihnutí, a to mladí ľudia, študenti, dôležití pracovníci, nízkopríjmové a iné znevýhodnené skupiny. Komisia zmobilizuje nové investície do študentského a sociálneho bývania a pomôže členským štátom zaviesť lepšie riešenia pre ľudí bez domova založené na zásadách „bývanie ako prvé“.
Eurokomisár pre energetiku a bývanie v správe pre médiá zdôraznil, že Európa musí spoločne prevziať zodpovednosť za krízu v oblasti bývania, ktorá postihuje milióny občanov. „Bývanie je základné právo. Nie je to len o strechách nad našimi hlavami. V stávke je naša demokracia. Ak nevyriešime tento problém, riskujeme, že zanecháme prázdnotu, ktorú zaujmú extrémistické politické sily,“ odkázal komisár.
Komisia spresnila, že ako ďalší krok, sa zameria na vykonávanie tohto plánu, ktoré bude podporovať Európska aliancia pre bývanie medzi členskými štátmi, mestami, regiónmi, inštitúciami EÚ, poskytovateľmi bývania, sociálnymi partnermi, priemyslom a občianskou spoločnosťou. Komisia predloží správu o pokroku akčného plánu pred skončením svojho mandátu.
Dôvera Slovákov v Európsku úniu rastie
Z najnovšieho prieskumu Eurobarometra zverejneného v utorok vyplýva, že Európskej únii dôveruje 54 percent Slovákov, čo je viac ako celoeurópsky priemer (48 percent). V porovnaní s prieskumom z jari 2025 ide o nárast o dva percentuálne body, informuje TASR.
Podľa hlavných zistení jesenného Eurobarometra je väčšina obyvateľov Slovenska (87 percent) celkovo spokojná so svojím životom. Spokojnosť opýtaných je pritom na podobnej úrovni, ako uvádzal prieskum na jar 2025, a je porovnateľná s priemerom v EÚ (86 percent).
Najväčšej dôvere sa tešia Európska centrálna banka (58 percent), Európska komisia a Európska rada (obe 51 percent). Európskemu parlamentu dôveruje polovica obyvateľov Slovenska (50 percent). Z vybraných inštitúcií na Slovensku má najvyššiu dôveru zdravotnícky a lekársky personál (72 percent), armáda (66 percent), krajské alebo miestne verejné organy (65 percent) a polícia (57 percent).
Nízka dôvera v politiku a demokraciu
Na opačnej strane rebríčka dôveryhodnosti sa nachádzajú súdy a právny systém (39 percent), vláda (26 percent), parlament (24 percent) a politické strany (21 percent). Väčšina obyvateľov (59 percent) je nespokojná s tým, ako funguje demokracia na Slovensku (o dva percentuálne body viac oproti jari 2025).
Podiel spokojných obyvateľov je 41 percent (o dva percentuálne body menej oproti jari 2025). Priemer európskej ‚dvadsaťsedmičky‘ je 54 percent spokojných a 45 percent nespokojných obyvateľov.
Z hľadiska spoločných politík je medzi obyvateľmi Slovenska najväčšia zhoda na podpore voľného pohybu občanov EÚ, ktorí môžu žiť, pracovať, študovať a podnikať v Únii (90 percent). Viac ako 80 percent obyvateľov tiež podporuje spoločnú európsku hospodársku a menovú úniu s jednotnou menou euro (84 percent) a spoločnú stratégiu na zvýšenie konkurencieschopnosti v EÚ (83 percent).
Medzi najzásadnejšie problémy, ktorým podľa obyvateľov Slovenska čelí EÚ, patria ruská invázia na Ukrajine (30 percent), medzinárodná situácia (21 percent) a dodávky energií (19 percent). Medzi hlavné oblasti, ktoré by mali byť prioritou EÚ v strednodobom horizonte piatich rokov, obyvatelia Slovenska najčastejšie zaradili zdravie (32 percent), bezpečnosť a obranu (30 percent) a hospodárstvo (27 percent).
Ceny, inflácia a dôvera v médiá
Za najväčšie problémy Slovenska jeho obyvatelia najčastejšie považujú rastúce ceny, infláciu a náklady na život (41 percent). Na druhom mieste je ekonomická situácia na Slovensku (25 percent) a na treťom štátny dlh (20 percent).
Najvyššiu mieru dôvery spomedzi médií má na Slovensku rozhlas (66 percent), nasledujú televízia (58 percent), písaná tlač (51 percent) a webové stránky (48 percent). Naopak, najnižšiu dôveru majú sociálne siete, ktorým dôveruje len tretina obyvateľov SR (33 percent).
„Výsledky Eurobarometra potvrdili, že občania SR vnímajú výhody, ktoré im Európska únia prináša – slobodu cestovať, žiť alebo študovať v zahraničí či jednotnú menu, ktorou zaplatia vo väčšine európskych krajín. Osobne ma veľmi teší, že vyše polovica obyvateľov Slovenska dôveruje Európskej komisii, inštitúcii, ktorú na Slovensku od začiatku decembra zastupujem. Verím, že aj vďaka práci, ktorá nás s mojím tímom v najbližších rokoch čaká, sa podarí túto dôveru upevňovať a zvyšovať,“ uviedol nový vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano.
