Na sopečný ostrov ako z inej planéty len za 36 eur: Našli sme lacné letenky priamo z Bratislavy na pláž už na jar

Do nového roka mnohí vstúpili s predsavzatím viac cestovať a my vám s tým veľmi radi pomôžeme. Ak chcete vyraziť do zahraničia, nemusíte vyčkávať až do leta, práve naopak. Jarné výlety majú svoje čaro a niekoľko výhod – od nižších cien až po príjemnejšiu atmosféru bez davov letných dovolenkárov.
Našli sme lacné letenky do destinácie, ktorú je ideálne navštíviť práve počas marca a apríla. Máme na mysli Lanzarote, jeden z Kanárskych ostrovov, ktorý leží v Atlantickom oceáne.
Jednosmerné letenky priamo z Bratislavy začínajú na 36 eurách, konkrétne na dátum 17. apríla. No do 50 eur máte na výber z rôznych marcových aj aprílových termínov. Letí sa nízkonákladovkou Ryanair a let trvá 5 hodín.
Spiatočné ceny leteniek sú o niečo vyššie, než môžeme vychytať na jar napríklad do Talianska či Chorvátska, no keďže hovoríme o Lanzarote, stále sú veľmi priaznivé. Najlacnejšie štartujú na 92 eurách v termíne od 28. februára do 13. marca. No ak vám stačí aj kratší výlet, môžete vyraziť na dovolenku v dátumoch 21. marec až 28. marec a za cestu tam aj späť zaplatíte 109 eur.
Tento termín sme zadali do vyhľadávača na známom ubytovacom portáli a pozreli sa na možnosti za najnižšie ceny. Najlacnejší apartmán s jednou spálňou sme objavili za 319 eur na 7 nocí pre 2 osoby, čo vychádza na približne 23 na jedného na noc. To znamená, že jarnú dovolenku v tomto kanárskom raji si môžete vychutnať za pár stoviek eur.
Lanzarote je sopečný ostrov, ktorý vyzerá ako z inej planéty
Azúrový Atlantik vytvára nádherný kontrast so surovou krajinou a vy budete mať pocit, akoby ste sa ocitli v inom svete. Na jar sa tu môžete tešiť na príjemné slnečné lúče, myslite však na to, že môže byť aj veterno. Je ideálnou destináciou napríklad pre dobrodruhov, ktorí chcú vyskúšať surfovanie, ale na svoje si tu prídu aj milovníci potápania či turistiky.
Môžete si tu vychutnať úplne iný typ dovolenky, než v spomínanom Taliansku či Chorvátsku a určite stojí za to ho aspoň raz v živote navštíviť.
