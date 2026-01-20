Na sopečný ostrov ako z inej planéty len za 36 eur: Našli sme lacné letenky priamo z Bratislavy na pláž už na jar

Ilustračná foto: Profimedia

Zuzana Veslíková
Lacné letenky
Niet lepšieho pocitu, než mať kúpenú letenku. Ak súhlasíte, máme pre vás tip na výlet.

Do nového roka mnohí vstúpili s predsavzatím viac cestovať a my vám s tým veľmi radi pomôžeme. Ak chcete vyraziť do zahraničia, nemusíte vyčkávať až do leta, práve naopak. Jarné výlety majú svoje čaro a niekoľko výhod – od nižších cien až po príjemnejšiu atmosféru bez davov letných dovolenkárov. 

Našli sme lacné letenky do destinácie, ktorú je ideálne navštíviť práve počas marca a apríla. Máme na mysli Lanzarote, jeden z Kanárskych ostrovov, ktorý leží v Atlantickom oceáne.

Viac z témy Lacné letenky:
1.
Do tepla len za 16 eur: Našli sme lacné letenky priamo z Bratislavy, zabudnite na Barcelonu aj Madrid
2.
Naobedujete sa za 4 eurá: Lacná africká destinácia je hitom a zaletíte si sem už za 28 eur
3.
Len za 18 eur do klenotu, kde sa okúpete v termálnej vode teplej 39 °C. Našli sme lacné letenky, zabudnete na Rím
Zobraziť všetky články (98)

Jednosmerné letenky priamo z Bratislavy začínajú na 36 eurách, konkrétne na dátum 17. apríla. No do 50 eur máte na výber z rôznych marcových aj aprílových termínov. Letí sa nízkonákladovkou Ryanair a let trvá 5 hodín.

Foto: Screen kiwi.com

Spiatočné ceny leteniek sú o niečo vyššie, než môžeme vychytať na jar napríklad do Talianska či Chorvátska, no keďže hovoríme o Lanzarote, stále sú veľmi priaznivé. Najlacnejšie štartujú na 92 eurách v termíne od 28. februára do 13. marca. No ak vám stačí aj kratší výlet, môžete vyraziť na dovolenku v dátumoch 21. marec až 28. marec a za cestu tam aj späť zaplatíte 109 eur.

Tento termín sme zadali do vyhľadávača na známom ubytovacom portáli a pozreli sa na možnosti za najnižšie ceny. Najlacnejší apartmán s jednou spálňou sme objavili za 319 eur na 7 nocí pre 2 osoby, čo vychádza na približne 23 na jedného na noc. To znamená, že jarnú dovolenku v tomto kanárskom raji si môžete vychutnať za pár stoviek eur.

Foto: Screen kiwi.com

Lanzarote je sopečný ostrov, ktorý vyzerá ako z inej planéty

Azúrový Atlantik vytvára nádherný kontrast so surovou krajinou a vy budete mať pocit, akoby ste sa ocitli v inom svete. Na jar sa tu môžete tešiť na príjemné slnečné lúče, myslite však na to, že môže byť aj veterno. Je ideálnou destináciou napríklad pre dobrodruhov, ktorí chcú vyskúšať surfovanie, ale na svoje si tu prídu aj milovníci potápania či turistiky.

Môžete si tu vychutnať úplne iný typ dovolenky, než v spomínanom Taliansku či Chorvátsku a určite stojí za to ho aspoň raz v živote navštíviť.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Od slobodného Iránu k odporným verejným popravám: 47 rokov krvavého režimu sa možno v týchto dňoch končí
Od slobodného Iránu k odporným verejným popravám: 47 rokov krvavého režimu sa možno v týchto dňoch končí

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac