Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo

Cestuje a prostredníctvom svojich videí ukazuje ľuďom miesta, na ktoré sa pravdepodobne nikdy nedostanú. Milujú jeho prirodzenosť, odvahu a aj to, ako priateľsky komunikuje s domácimi, ktorých pri svojich potulkách spoznáva. Čech Radek, ktorý si hovorí RadeCzech, sa rozhodol naplno venovať svojej vášni a vďaka nemu sa môžeme dostať na fascinujúce miesta, ktoré navštevuje.
Šialená a ilegálna 21-hodinová jazda vlakom so železnou rudou cez Saharu, hriešne thajské mesto Pattaya, preslávené sexturizmom, či spoznávanie neznámych zákutí Indie v spoločnosti indického dievčaťa – toto je len zopár nevšedných zážitkov, ktoré Radek zažil za uplynulé mesiace po tom, ako si našetril nejaké peniaze, dal výpoveď v práci a vyrazil do sveta. Vďaka videám, ktoré tvorí a fanúšikovia ich pozerajú jedno za druhým, sa cestovanie stalo jeho prácou.
Koncom roka 2024 si opustil prácu a vydal sa na niekoľkomesačnú dobrodružnú cestu. Čo tomu predchádzalo? Mal si našetrené nejaké peniaze? Išiel si do toho s cieľom budovania komunity sledovateľov na YouTube a toho, že by sa cestovanie mohlo stať tvojou prácou?
Tak nejako som tušil, že klasická práca ma neudrží navždy, z toho dôvodu som skúsil šťastie s točením videí o mojej vášni – cestovaní, čo sa pekne chytilo a aktuálne môžem povedať, že cestovanie je mojou prácou.
Čo sa týka našetrených peňazí, odjakživa som bol sporivý typ, ktorý neutrácal za nezmysly, takže našetriť počiatočný kapitál okolo 10-tisíc eur na moju niekoľkomesačnú cestu po Ázii nebol príliš veľký problém. Aktuálne mi príjem z YouTube pokrýva moje cestovateľské náklady, aj mi niečo zostane.
Ako rýchlo sa ti podarilo vybudovať široké publikum, takmer 50-tisíc sledovateľov na YouTube?
Videá na YouTube točím už dva roky, ale aktívne od októbra 2024, takže budovanie môjho kanála zabralo 15 mesiacov aktívneho točenia.
Ktoré krajiny si počas svojich ciest navštívil?
Celkom som navštívil cez 30 krajín. Z tých najzaujímavejších by som určite zmienil Indiu, kde som navštívil niekoľko štátov, ďalej Bangladéš, Pakistan alebo napríklad Mauritániu.
Prečo ťa lákajú menej tradičné destinácie a miesta, kam mnohým ľuďom ani len nenapadne vycestovať? Podľa čoho si ich vyberáš?
Baví ma na tom objavovanie ich nedotknutej kultúry turizmom a zistil som, že často v týchto krajinách žijú tí najpriateľskejší miestni, plus je to proste dobrodružstvo a hlavne zábava. Čo sa týka výberu destinácií, tak sa snažím triafať do prívetivej sezóny, aby napríklad celú dobu nepršalo, dbám na aktuálnu politickú situáciu a aby mi táto krajina sedela do môjho plánu cesty.
Ktoré zaujímavé miesta u teba zanechali najväčší dojem?
Miesto s najsilnejšou atmosférou bolo pre mňa Váránasí – sväté mesto v Indii, jedno z najdlhšie trvale osídlených miest na celom svete, kde sa denne vykonávajú stovky kremácií, na ktoré sa môžete ísť pozrieť. Popol je následne hodený do rieky Ganga, v ktorej si napríklad len o 20 metrov ďalej čistia nejakí Indovia zuby a kúpu sa deti.
Ďalej Chinguetti – jedno z najsvätejších miest islamu v západnej Afrike, kde som sa prechádzal úplne sám v lete uprostred Sahary pri krásnych 50 stupňoch a bol som obklopený rukopismi starými niekoľko stoviek rokov.
Golden Triangle SEZ zas zrejme bolo jedno z najpodivnejších miest, aké som navštívil. Uprostred najchudobnejších oblastí Laosu (hneď pri hraniciach s Thajskom a Mjanmarskom) tu vyrástlo obrie mesto plné kasín, klubov a mrakodrapov. Je plné kamier a sú známe desiatky prípadov, keď boli v tomto meste držaní ľudia proti svojej vôli čínskou mafiou, ktorá im po príjazde zabavila pas. Takže som sa prechádzal sám v tomto obrom meste duchov, cítil uprené pohľady miestnych a modlil sa, nech mi nikto nezoberie pas.
Jedným z tvojich videí, ktoré zožali medzi ľuďmi najväčší úspech, bola jazda vlakom prevážajúcim železnú rudu cez púšť v Mauritánii, kde bolo 50°C. Ako si sa na tento vlak dostal? Aká bola príprava? Stálo tých 21 hodín za to?
