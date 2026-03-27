Do slnečného raja Európy len za 21 eur: Našli sme lacné letenky priamo z Bratislavy

Ulice Málagy, foto: Profimedia

Zuzana Veslíková
Vyrazte načerpať trochu slnečných lúčov.

Už sme príjemné jarné teploty cítili vo vzduchu, keď tu zrazu nastal zlom a bláznivý apríl udrel v počasí predčasne v podobe návratu zimy. Ak sa vám už zdá, že tieto ponuré dni nemajú konca, vaším svetielkom nádeje môže byť naplánovaný výlet do tepla. Pozreli sme sa na ceny leteniek na apríl a vybrali pre vás zaujímavý tip. 

Z Bratislavy si budúci mesiac môžete zaletieť priamo do španielskej Andalúzie už za pár eur. Jednosmerné letenky do Malagy štartujú na príjemných 21 eurách, konkrétne na dátum 13. apríla. Letí sa nízkonákladovkou Ryanair a let trvá 3 hodiny a 30 minút.

Z Bratislavy lacno na Mykonos aj na francúzsku Riviéru: Wizz Air nám dávkuje ďalšie nové linky
Do slnečnej jarnej destinácie za 23 eur: Našli sme lacné letenky do európskeho raja, v mori sa okúpete aj v máji
Za 16 eur ochutnáte najlepšiu pizzu: Našli sme lacné letenky do ideálnej jarnej destinácie
Za lacný peniaz môžete vycestovať aj 12. apríla, konkrétne za 24 eur, alebo 20. apríla za 26 eur.

Náklady na cestu nemusia zruinovať váš rozpočet

Najlacnejšie spiatočné letenky si viete momentálne nakombinovať na jesenný výlet. Nízkonákladovou spoločnosťou Wizz Air vás cesta tam aj späť vyjde od 57 eur a na výber máte z množstva termínov. Nám sa ale nechce čakať, preto sme sa sústredili na apríl.

Ak vycestujete napríklad spomínaného 13. apríla a na dovolenke zostanete do 20. apríla, spiatočné letenky vás vyjdú na 75 eur. Len pozor, tam budete letieť spoločnosťou Ryanair a späť sa vrátite Wizz Airom, to však váš výlet v praxi nijako neovplyvní.

Nudiť sa nebudete

Slnečná Malaga vás v polovici apríla privíta príjemnými teplotami siahajúcimi k 20 stupňom Celzia, uvádza AccuWeather. Ak túžite po kúpaní v mori, pravdepodobne to ešte nebude ideálne. No ak vám nevadí studenšia voda, smelo do toho, určite nebudete jediní. No klenot Andalúzie ponúka turistom veľa ďalších možností, ako si tu dovolenku užiť naplno.

Cestovatelia odporúčajú nenechať si ujsť prehliadku starej palácovej pevnosti Alcazaba, hradu Gibralfaro či Picassovho múzea, ktoré sa nachádza priamo na ulici, kde významný umelec Pablo Picasso chodil do školy.

Zážitkom však je aj „obyčajné“ strácanie sa v miestnych uličkách alebo vychutnávanie si chutnej gastronómie.

Spáchal jeden z najväčších finančných podvodov v dejinách: Peniaze mu posielal „skoro každý“, nakradol 65 miliárd
Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože: Obed za 56 eur, čipsy na cestovinách prekvapili
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty
Tajomný majiteľ OnlyFans nahromadil 4,7 miliardy dolárov. Ukrajinec Leonid prehral boj s rakovinou
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou

