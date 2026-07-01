Adela Vinczeová mala dostať v Česku nečakanú stopku. Neodvysielané mali ostať viaceré epizódy

Slovenská moderátorka Adela Vinczeová sa v marci vrátila na televízne obrazovky s novým projektom. Jej tolkšou U Adely mala premiéru na českej televízii Prima a už po prvej epizóde vyvolala medzi divákmi živú diskusiu. Prvé reakcie pritom ukázali, že diváci ocenili najmä prirodzenosť moderátorky, atmosféru v štúdiu a neformálnu konverzáciu medzi hosťami.
Reakcie boli väčšinou pozitívne a českí diváci si slovenskú moderátorku často pochvaľovali. Objavilo sa síce aj niekoľko kritických názorov, no bolo ich len minimum. Zdá sa teda, že si Adela Vinczeová novou reláciou české publikum získala. O to viac ich muselo prekvapiť, že dostala nečakanú stopku.
Televízia nemala odvysielať všetky epizódy
Tolkšou U Adely, ktorú diváci sledovali každý piatkový večer na Prime, bola stiahnutá z programu skôr, než sa pôvodne plánovalo, informoval najnovšie český portál Aha!. Túto informáciu im mal poskytnúť zdroj priamo z televízie Prima, pričom im prezradil aj to, že ostalo hneď niekoľko neodvysielaných epizód. Zatiaľ to však vyzerá tak, že neostanú v zabudnutí, ale jednoducho ich diváci uvidia neskôr.
Podľa informácií zdroja z televízie Prima ostali neodvysielané štyri epizódy. Šou tak dostala nečakanú stopku, no zdá sa, že by mohlo ísť len o letnú prestávku. Očakáva sa totiž, že sa talkšou na jeseň vráti a mala by pokračovať s novými epizódami. Adela ako novopečená dvojnásobná mama tak má celé leto na to, aby sa mohla naplno venovať svojim deťom a oddýchnuť si od televíznych obrazoviek.
Už niekoľko mesiacov fungujú Adela a Viktor Vinczeovci ako štvorčlenná rodina. Po synovi Maxíkovi do ich života pribudla aj dcérka Lujza a spolu s ňou prirodzene prišli aj nové rozhodnutia, ktoré ovplyvnili ich každodenné fungovanie. Bývalý moderátor tak na istý čas odložil svoj sen o kariére pilota a viac sa sústredí na rodinu.
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Po príchode druhého dieťaťa museli manželia nanovo premýšľať nad tým, ako si rozdelia prácu, domácnosť aj starostlivosť o deti. Hoci Viktor Vincze v minulosti rozbehol kariéru pilota, aktuálne sa ukázalo, že jeho častejšia prítomnosť doma je pre rodinu dôležitejšia. A čo sa týka jeho niekdajšej práce v televízii, už dávnejšie priznal, že mu nechýba byť na televíznych obrazovkách. Ako sám poznamenal, to nie je jeho identita.
Ako táto tolkšou funguje
U Adely sa odlišuje od tradičných tolkšou konceptom viacerých hostí naraz. V každej epizóde si Adela Vinczeová pozve niekoľko známych osobností, ktoré budú sedieť spolu na jednej pohovke. Namiesto rozhovoru jeden na jedného vznikne živá konverzácia, v ktorej budú reagovať nielen na moderátorku, ale aj na seba navzájom.
Formát sa inšpiruje britskou reláciou The Graham Norton Show, no pridáva vlastný rozmer postavený na česko-slovenskej kultúrnej blízkosti a jazykovej hravosti. Tvorcovia stavili na prirodzenú interakciu, nie na presne napísané scenáre.
Pre Adelu Vinczeovú išlo o návrat do českého mediálneho priestoru po dlhšom čase. „Zaujal ma ten český priestor, pretože som sa v ňom dlho nevyskytovala. Je to výzva, ktorá má, verím, viac pozitívnych príchutí,“ uviedla. Ambíciou relácie je podľa nej spájať aj na prvý pohľad rozdielnych hostí. „Vlastne zistíme, že máme všetci nejako viac spoločného, než sme čakali,“ dodala. Cieľom pritom bolo vytvoriť atmosféru, v ktorej sa hostia cítia uvoľnene a nemajú potrebu hrať formálne roly.
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