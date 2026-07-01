Nebezpečné horúčavy vystriedajú nebezpečné búrky: Slovensko čaká aj prudké ochladenie, teploty klesnú aj o 15 stupňov

Po niekoľkých dňoch, počas ktorých Slovensko zažívalo jedny z najväčších horúčav vo svojej histórii, prichádza výrazný zlom. Dnes síce teploty ešte na mnohých miestach vystúpia nad hranicu 35 °C, no bude to posledný takýto deň. Už v najbližších hodinách dorazia silné búrky a spolu s nimi aj citeľné ochladenie, ktoré môže miestami presiahnuť 15 °C.
Uplynulá vlna horúčav lámala rekordy naprieč krajinou. V Kamenici nad Hronom namerali podľa predbežných údajov až 41,3 °C, čím mohol padnúť slovenský rekord z roku 2007. Táto hodnota však ešte musí prejsť oficiálnou verifikáciou meteorológov. Ak sa údaj potvrdí, pôjde o najvyššiu teplotu nameranú na území Slovenska.
Dnes nás čaká posledný extrémne horúci deň
Horúčavy ešte nepovedali posledné slovo. Aj dnes sa budú teploty na viacerých miestach pohybovať nad 35 °C a vzduch bude najmä popoludní mimoriadne dusný. Ako píše iMeteo, práve takéto podmienky však vytvárajú ideálne prostredie pre vznik silných búrok.
Počas dnešného dňa začne naše územie ovplyvňovať studený front, ktorý bude postupovať od severozápadu. Spolu s ním sa začne nad Slovensko dostávať výrazne chladnejší vzduch. Prechod frontu pritom nebude pokojný a vo viacerých regiónoch môže priniesť nebezpečné počasie.
Na väčšine Slovenska sa môže teplota vzduchu v stredu poobede vyšplhať na 33 až 35 stupňov Celzia. Vydané sú výstrahy prvého aj druhého stupňa pred vysokými teplotami. Od obeda, miestami poobedia, sú vydané na väčšine územia aj výstrahy prvého stupňa pred búrkami. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na webe.
Druhostupňová výstraha pred horúčavami platí v celom Nitrianskom kraji, tiež vo väčšine Trnavského, Košického, Trenčianskeho a Bratislavského kraja, aj v okrese Rimavská Sobota a Žarnovica. Prvý stupeň výstrah je vydaný vo väčšine Banskobystrického a Prešovského kraja, tiež v okresoch Senica, Skalica, Rožňava, Púchov, Považská Bystrica, Ilava a Malacky. Výstrahy platia od 13.00 do 19.00 h.
S búrkami treba počítať v celom Banskobystrickom, Bratislavskom, Trenčianskom, Nitrianskom, Trnavskom a Žilinskom kraji. Výstrahy platia aj v okresoch Gelnica, Košice, Rožňava, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Levoča, Poprad, Prešov, Sabinov a Stará Ľubovňa. Vo väčšine sú výstrahy vydané od 12.00 h, v Nitrianskom, Trnavskom a Bratislavskom kraji sú výstrahy vydané od 15.00 do 22.00 h.
Prvé búrky sa môžu objaviť už okolo poludnia
Prvé búrky sa začnú pravdepodobne vytvárať v horských oblastiach už okolo poludnia. Odtiaľ sa však budú pomerne rýchlo rozširovať ďalej a zasiahnuť môžu prakticky celé územie Slovenska. Meteorológovia upozorňujú, že situácia sa bude počas dňa dynamicky meniť a oblasti s najvyšším rizikom sa môžu ešte posúvať.
Najväčšia pravdepodobnosť silných búrok aktuálne platí pre západné Slovensko. Práve tam sa očakávajú najvýraznejšie zrážky a zároveň aj najväčšie riziko komplikácií. Nebezpečné počasie sa však môže vyskytnúť prakticky kdekoľvek.
Nad Slovenskom sa môže vytvoriť rozsiahla búrková línia
Numerické modely počítajú so vznikom rozsiahlej búrkovej línie, ktorá sa bude tiahnuť od Poľska cez česko-slovenské pohraničie až do Maďarska. Slovenskom by mala prechádzať najmä cez oblasti Kysúc, Považia a západného Slovenska, kde je najvyššie riziko intenzívnych zrážok.
Niektoré modely s vysokým rozlíšením dokonca naznačujú, že počas búrok môže lokálne spadnúť až okolo 100 litrov zrážok na meter štvorcový. Takéto množstvo vody dokáže počas krátkeho času zaplaviť cesty, podjazdy, pivnice a v niektorých prípadoch aj rodinné domy. Vylúčené preto nie sú ani lokálne prívalové povodne.
Nebezpečný nebude len dážď
Silné zrážky nemusia byť jediným problémom. Búrky môžu sprevádzať aj krúpy a takzvané downbursty, teda prudké zostupné prúdy vzduchu, ktoré prinášajú veľmi silný vietor. Práve ten býva často príčinou najväčších škôd počas letných búrok.
Nárazy vetra môžu podľa aktuálnych prognóz dosahovať rýchlosť až okolo 100 km/h. Takýto vietor už bez väčších problémov láme konáre, vyvracia stromy a môže poškodiť strechy budov či zaparkované vozidlá. Vyššia pravdepodobnosť výskytu týchto javov je momentálne vo východnej časti Slovenska, no objaviť sa môžu prakticky kdekoľvek.
Slovensko čaká prudké ochladenie
Spolu s búrkami začne od severozápadu prúdiť nad naše územie podstatne chladnejší vzduch. Najvýraznejšie ochladenie pocítia obyvatelia západného Slovenska už počas dnešného večera, keď sa teploty môžu oproti včerajšku prepadnúť aj o viac ako 15 °C.
Na prvý pohľad ide o dramatickú zmenu, v skutočnosti však teploty klesnú približne z dnešných 37 °C na hodnoty okolo 23 °C, ktoré sú pre začiatok júla pomerne bežné. Nezvyčajný je najmä rozsah a rýchlosť ochladenia, ku ktorému dôjde v priebehu niekoľkých hodín.
Chladnejšie počasie vydrží aj ďalšie dni
Počas zajtrajšieho dňa sa chladnejší vzduch rozšíri nad celé Slovensko a popoludňajšie teploty budú oproti dnešku plošne nižšie aj o 15 °C. Denné maximá sa budú pohybovať približne od 22 °C do 28 °C, čo sú hodnoty typické pre toto obdobie roka.
Po rekordných horúčavách tak príde návrat k podstatne bežnejšiemu letnému počasiu. Predtým však Slovensko čaká ešte jeden náročný deň, počas ktorého môžu silné búrky priniesť výrazné komplikácie v doprave aj škody na majetku.
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