Kľúč k väčšiemu komfortu: Tento expert nerieši len mužské problémy a jeho návštevu netreba odkladať

Sedavé zamestnanie, nedostatočný pitný režim, pribúdajúci vek, ale aj prechladnutia dokážu byť spúšťačom procesov, ktorými sa nám pripomínajú veľmi dôležité časti ľudského tela. Močové cesty, reprodukčný systém a problémy s nimi spojené bývajú často tabu a nielen to. Mnohých vyhľadanie odbornej pomoci v tomto smere desí. Vyriešenie týchto zdravotných problémov pritom dokáže markantne zvýšiť respektíve prinavrátiť istú úroveň komfortu do našich životov. Urológia v Košiciach, Bratislave, Nitre či inom slovenskom meste pomôže vyriešiť problémy mužov, s ktorými sa tieto ambulancie stereotypne spájajú, ale aj žien.
Nielen pánska jazda
Mýtus o tom, že návšteva urológie je čisto pánskou záležitosťou, má isté korene. Expert totiž rieši problémy s prostatou a vykonáva rôzne činnosti v súvislosti s plodnosťou, ako je spermiogram, či liečba pri nedostatočnej tvorbe spermií. Od 40. roku života je dokonca pre mužov povinné absolvovať u urológa preventívnu prehliadku. Ženy často vyhľadávajú pomoc pri chronických zápaloch močových ciest, alebo problémoch s inkontinenciou. Problémy s močovými cestami tak tento odborník rieši v prípade oboch pohlaví.
|Zdravotný problém / Príznak
|Urológ
|Gynekológ
|Pálenie a rezanie pri močení
|Áno (infekcia močových ciest)
|Len ak je spojené s výtokom
|Únik moču (inkontinencia)
|Hlavný odborník (všetky typy)
|Len pri poklese maternice
|Krv v moči (hematúria)
|Vždy urológ (urgentné)
|Nie
|Bolesť v boku a krížoch
|Áno (močové kamene / obličky)
|Nie
|Výtok, svrbenie, zápach
|Nie
|Vždy gynekológ
|Chronická bolesť v podbrušku
|Ak súvisí s močovým mechúrom
|Ak súvisí s cyklom a maternicou
|Preventívne prehliadky
|Zamerané na vylučovací systém
|Zamerané na reprosystém
Riešenie viacerých problémov
- Opakované a chronické zápaly močových ciest môžu mať hlboké korene, na ktoré obvodný lekár nestačí. Návštevou urológa v Košiciach či v inom meste sa vylúčia alebo potvrdia anomálie ako močové kamene, či prítomnosť baktérií vyžadujúca cielenú liečbu.
- Inkontinencia, neželaný únik moču, by nemala byť tabu. Ženy sa s ňou môžu stretnúť po pôrode, no ide aj o bežnú súčasť starnutia. Práve špecialista dokáže určiť typ inkontinencie a navrhnúť liečbu, rehabilitáciu alebo v prípade potreby aj zákrok.
- Krv v moči je vždy varovným signálom na okamžité vyšetrenie. Urológ vylúči ultrazvukom či cystoskopiou výskyt nádorov alebo polypov a určí príčinu výskytu krvi pri močení.
- Bolesti v drieku a obličková kolika môžu znamenať výskyt močových kameňov. Odborný lekár dokáže určiť ich polohu a veľkosť, a rozhodnúť o efektívnej liečbe.
- Pocit neúplného vyprázdnenia močového mechúra či slabý prúd moču môže značiť zúženú močovú rúru, či neurologický problém. Oba javy patria do kompetencie urológa.
Vracajúce sa alebo chronické problémy s močovými cestami, alebo bolesti sú varovnými znameniami, ktoré by sme nemali ignorovať, a bezodkladne navštíviť urológiu.
Leto bez diskomfortu
Ženy sú oproti mužom všeobecne náchylnejšie na urologické problémy, predovšetkým na infekcie močových ciest. V zime ich spôsobujú predovšetkým reakcie tela na chlad, v lete môžu byť príčiny rôzne.Teplo, ktoré prichádza s letom, vyhovuje niektorým baktériám. V spojení s vlhkým prostredím pritom môžu spôsobiť zápal. Zotrvávanie v mokrých plavkách alebo v prepotenom oblečení im vytvára priestor na preniknutie do močovej rúry, a teda pre vznik zápalu.Pitný režim je faktor, na ktorý by sme si mali dávať pozor po celý rok. No, v lete sme náchylnejší na jeho nechcené zanedbávanie a nedostatočným prísunom vody, sa moč stáva vysoko koncentrovaný a dráždi steny mechúra. Stratou svojej “preplachovacej funkcie”, sa vytvárajú podmienky pre baktérie a ich prichytenie na sliznicu.Bazény sú v lete obľúbeným miestom, kde mnohí nachádzajú ochladenie v horúcich dňoch, či prostredie na zábavu aj šport. Agresívny chlór, ktorý sa v nich používa, však môže narušiť prirodzenú vaginálnu mikroflóru, čím sa znižuje lokálna obranyschopnosť intímnych partií. To isté platí aj pre prírodné jazerá, kde sú “páchateľom” sinice.. Keď už sa problémy vyskytnú, návšteva urológa poskytne priestor pre riešenie aj sezónnych problémov týkajúcich sa močových ciest.
Riešme naše zdravie
Návšteva špecializovanej ambulancie by nemala byť až tou poslednou možnosťou, keď už lieky od bolesti nezaberajú, ani strašiakom. Urológ v Košiciach, Bratislave, či v meste, kde sa dlhodobo zdržiavate, dokáže odhaliť začínajúce zmeny na prostate, obličkách, či močových cestách skôr, než sa naplno prejavia.Vedomosti o vlastnom urologickom zdraví sú investíciou do budúcich rokov. Správne nastavená urologická liečba, alebo preventívna úprava návykov dokážu vrátiť sebavedomie v intímnom aj spoločenskom živote a prinavrátiť stratenú úroveň komfortu do každodenných situácií.
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