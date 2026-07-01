Beccu prenasledoval muž na ulici: Zbavila sa ho až v obchode, kde požiadala o pomoc

Obťažovanie na ulici nie je kompliment ani neškodná poznámka, ale situácia, ktorá vie v človeku vyvolať strach a pocit ohrozenia. S nepríjemnou skúsenosťou sa teraz podelila aj moderátorka Becca, ktorá otvorene opísala, čo zažila počas bežného dňa.
Moderátorka Becca sa na svojom Instagrame podelila o veľmi nepríjemnú skúsenosť, ktorá sa jej stala priamo na ulici. Ako sa vyjadrila vo videu, tak ju mal prenasledovať neznámy muž, ktorý jej adresoval nevhodné poznámky a nedal jej pokoj ani po tom, čo ho jasne odmietla. Situácia sa skončila až v momente, keď vošla do obchodu s elektronikou a požiadala o pomoc muža, ktorý tam pracoval.
Beccu prenasledoval muž na ulici
Moderátorka sa fanúšikom ozvala s videom, ktoré pôvodne vôbec nemala v pláne nakrúcať. Dôvodom však bola situácia, ktorú zažila krátko predtým a ktorá ju očividne zasiahla. Ako priznala, potrebovala o nej prehovoriť nahlas.
„Ja už som dnes nemala v pláne točiť vôbec nič, ale keďže ma práve teraz prenasledoval nejaký sku*vený muž po ulici, potrebujem to povedať,“ uviedla Becca. Následne opísala, ako sa celá situácia začala.
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Keď sa otočila a spýtala sa muža, čo sa deje, dostalo sa jej odpovede, ktorá bola za hranicou slušnosti aj osobného priestoru. Becca sa pritom snažila reagovať pokojne a jasne mu dala najavo, že o takýto kontakt nestojí.
„Keď som sa otočila a opýtala sa ho, čo sa deje, povedal mi, že som v týchto šatách brutálne neodolateľná a že by si nás strašne dal. Otočila som sa, pozrela sa mu do očí a povedala: „Dobre, ďakujem za túto informáciu, ktorú som nepotrebovala. Môžeš ísť,““ hovorila vo videu.
Muž ju nenechal na pokoji
Hoci mu jasne povedala, že má odísť, podľa jej slov to muž nerešpektoval. Naopak, pokračoval ďalej a prenasledoval ju po ulici. Becca zdôraznila, že aj po opakovanej výzve, aby ju nechal na pokoji, sa jeho správanie nezastavilo.
„Lenže on ma prenasledoval ďalej. Keď som mu povedala, aby ma nechal na pokoji, odpovedal, že si nedokáže pomôcť,“ pokračovala. Práve táto veta ju rozhorčila najviac. Moderátorka jasne odkázala, že neschopnosť ovládať sa nemôže byť ospravedlnením pre obťažovanie ani prekračovanie hraníc cudzieho človeka.
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„Nepatríte nikam inam, len na psychiatriu, na terapiu a niekam, kde nebudete mať dosah na kohokoľvek ďalšieho. A zoberte so sebou aj všetkých svojich kamarátov, ktorí si myslia, že toto je normálne,“ rozhorčene sa vyjadrila.
Oblečenie za obťažovanie nemôže
Becca vo svojom vyjadrení otvorila aj tému, ktorá sa pri podobných prípadoch objavuje často. Namiesto toho, aby sa riešilo správanie človeka, ktorý prekročil hranice, pozornosť sa často presúva na ženu a na to, čo mala oblečené, či bola nalíčená alebo ako sa správala.
Podľa Beccy je však takéto uvažovanie neprijateľné. „Je absolútne jedno, čo má žena na sebe. Ak sa niekto nevie ovládať, nie je to jej chyba,“ vyzdvihla. V ďalšom príspevku ešte dodala, že v daný deň nemala mejkap, šaty mala pod kolená a pre horúčavy mala odhalené len ruky. Aj tým chcela ukázať, aké absurdné je hľadať vinu v oblečení ženy.
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„Keď sa vie ovládať PES, mohol by to zvládnuť aj každý muž. A ako vidíte, nemám make up, šaty mám pod kolená a jediné, čo mám sú holé ruky, v 41 stupňoch. Takže ak vám niekto začne rozprávať pi*oviny, že si sa nemala tak obliekať alebo nosiť make up, možno jemu by radšej mali spraviť chemickú kastráciu,“ uviedla.
Pomoc našla v obchode
Nepríjemný moment sa Becca rozhodla vyriešiť tak, že vošla do najbližšieho obchodu, kde opravovali elektroniku. Tam poprosila zamestnanca, či môže chvíľu zostať vo vnútri, pretože ju obťažuje muž, ktorý jej nedá pokoj. Podľa jej slov jej muž v obchode okamžite vyhovel.
„Tohto týpka som sa zbavila až vtedy, keď som vbehla do obchodu, kde opravovali elektroniku, a poprosila som pána, ktorý tam pracoval, či tam môžem chvíľu zostať, pretože ma obťažuje muž, ktorý mi nedá pokoj. Povedal, že jasné. Ostala som tam asi dve až tri minúty a potom som išla domov,“ dodala.
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Po tejto skúsenosti moderátorka priznala, že sa rozhodla byť ešte opatrnejšia. Napísala, že odteraz bude nosiť kaser aj cez deň, pretože podobné situácie sa podľa nej nedajú zľahčovať.
„Od dnes nosím kaser aj cez deň a je mi jedno, načapujem to každému takémuto týpkovi do hlavy. Keď žena z Gelnice, ktorú mlátil muž nedosiahla na súde proti svojmu mužovi nič, predpokladám, že mne tiež nič nemôžu, keď niekomu ublížim v sebaobrane. Ibaže by sme tu chránili hajzlov a násilníkov. Ešteže ženy sú tie emocionálne,“ povedala na záver tejto nepríjemnej situácie, ktorú by nechcela zažiť žiadna žena.
Ženy by sa nemali báť požiadať o pomoc
Pre ženy nie je ani bežná cesta po ulici vždy automaticky bezpečným priestorom. Stačí jeden človek, ktorý nerešpektuje hranice, a obyčajný deň sa môže veľmi rýchlo zmeniť na situáciu plnú stresu, strachu a neistoty. Becca ukázala aj to, že požiadať o pomoc nie je hanba.
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Vbehnúť do obchodu, osloviť zamestnanca alebo sa priblížiť k ľuďom môže byť v podobnej chvíli spôsob, ako si aspoň na chvíľu vytvoriť bezpečný priestor. Celý prípad však opäť pripomína najmä jednu vec. Za obťažovanie nikdy nenesie zodpovednosť žena, jej oblečenie, mejkap ani správanie. Zodpovedný je človek, ktorý nerešpektuje jasné nie a prekračuje hranice druhého človeka.
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