Pri Kaliňákovej Kukurici maľujú falošné tehly: Zakázku za 770-tisíc eur mala získať firma spájaná so Smerom

Foto: Facebook/Progresívne Slovensko﻿

Nina Malovcová
TASR
PS hovorí o Potemkinovom múre pri Kukurici.

Ministerstvo obrany čelí kritike opozície pre rekonštrukciu múru pri budove Kukurica v Bratislave, ktorá sa má stať novým sídlom rezortu. Progresívne Slovensko tvrdí, že namiesto obnovy pôvodného tehlového oplotenia vzniká jeho napodobenina a zákazku získala firma s väzbami na ľudí blízkych strane Smer.

Na situáciu upozornili predseda PS Michal Šimečka a poslanec Tomáš Valášek, ktorí zverejnili video priamo z miesta. Podľa nich robotníci najprv očistili pôvodné tehly, následne ich prekryli novou vrstvou omietky, do ktorej vytvorili reliéf imitujúci tehlové murivo. Ten teraz natierajú načerveno a škáry medzi jednotlivými „tehlami“ tmavou farbou.

Z pôvodných tehál vzniká podľa opozície ich imitácia

„Najprv bez riadnej súťaže priklepli zákazku za milión eur firme smeráckeho starostu Ščerbu, potom oblepili pôvodný múr polystyrénom, nahrubo ho omietli a teraz ho maľujú, aby pôsobil ako tehlový,“ uviedol Michal Šimečka.

 

Predseda PS označil výsledok za „Potemkinov múr“ a tvrdí, že ide o ďalší príklad nehospodárneho nakladania s verejnými financiami. Podľa opozície pritom nešlo o výstavbu nového múru, ale o úpravu existujúceho tehlového oplotenia. Práve spôsob rekonštrukcie sa stal hlavným terčom kritiky zo strany opozičných politikov.

PS upozorňuje aj na okolnosti zákazky

Progresívne Slovensko zároveň tvrdí, že zákazka v hodnote viac ako 770-tisíc eur bola zadaná bez verejnej súťaže. Strana upozorňuje, že suma sa pohybovala tesne pod hranicou, pri ktorej by už bolo potrebné vyhlásiť verejné obstarávanie.

Podľa PS práce získala spoločnosť Irbis Slovakia, ktorá má byť prepojená na starostu obce Havranec Milana Ščerbu. Ten kandidoval v komunálnych voľbách v roku 2022 aj s podporou strany Smer. Tomáš Valášek zároveň tvrdí, že firma krátko pred získaním zákazky zmenila konateľa a svoje akcie presunula do holdingovej spoločnosti patriacej bratovi starostu.

„Neboli by to smeráci, aby do svojej schémy nezapojili rodinných príslušníkov. Nenecháme to tak, podávame podnet na Úrad pre verejné obstarávanie pre podozrenie z manipulácie predpokladanej hodnoty a nedodržanie princípu transparentnosti,“ povedal Tomáš Valášek.

PS podáva podnet na Generálnu prokuratúru

Opozičné Progresívne Slovensko podáva podnet na Generálnu prokuratúru (GP) SR pre múr v areáli rekonštruovanej budovy bývalého internátu Hviezda, známeho ako Kukurica, ministerstvom obrany. Hnutie vyčíta Ministerstvu obrany (MO) SR, že pri oprave múru nepoužilo skutočné tehly, ale múr len namaľovalo. Kritizuje tiež, že zákazku mala získať firma blízka Smeru-SD. Zástupcovia PS o tom informovali na sociálnej sieti.

„Zákazku získala firma s politickými väzbami na ľudí zo Smeru. Ministerstvo oslovilo len tri firmy. Hodnota zákazky bola odhadnutá tesne pod hranicou, od ktorej by už bolo treba ísť do transparentnej súťaže. A tesne pred získaním zákazky sa vo firme menili vlastníci aj konatelia,“ priblížil líder PS Michal Šimečka. Vybraná firma mala podľa jeho slov v zmluve ako explicitnú povinnosť lepenie obkladových tehličiek. „A oni namiesto toho iba otláčajú vzor tehly do omietky a maľujú ho na červeno,“ dodal Šimečka.

PS preto podáva podnet na GP SR aj na Úrad pre verejné obstarávanie. „Chceme vedieť, kto túto zákazku pripravil, prečo nebola riadna súťaž, kto rozhodol o oslovených firmách a kto ponesie zodpovednosť za fušerinu a porušenia zmluvy,“ vyhlásil poslanec Národnej rady SR za PS Branislav Vančo s tým, že okolnosti naznačujú podozrenie zo spáchania niekoľkých trestných činov.

Rezort obrany sa zatiaľ nevyjadril

Podľa informácií Denníka N, minister obrany Robert Kaliňák odmieta, že by išlo o zákazku prihratú firmám blízkym strane Smer. „Je to blbosť,“ reagoval na otázku, či išlo o zákazku pridelenú po straníckej linke. Použitie imitácie tehál zároveň obhajuje aj praktickými dôvodmi. Podľa ministra ide o štandardné stavebné riešenie, ktoré má oproti klasickému murivu aj ďalšiu výhodu. „Ide o štandardné stavebné riešenie. Jednou z jeho výhod je, že tento typ steny nie je vhodný pre graffiti,“ uviedol Kaliňák.

S otázkami sme sa však na rezort obrátili aj my, v prípade zaslania odpovedí budeme článok aktualizovať.

Budova Kukurica patrí medzi známe administratívne objekty v Bratislave a ministerstvo ju pripravuje na svoje budúce využitie. Opozícia avizovala, že sa prípadom bude ďalej zaoberať a podáva podnet na Úrad pre verejné obstarávanie.

Kritika okolo projektu Kukurice pritom neprichádza zo strany opozície prvýkrát. SaS ešte začiatkom júna oznámila podanie podnetu na Generálnu prokuratúru SR v súvislosti s nákupom nábytku do budúceho sídla ministerstva obrany v hodnote približne tri milióny eur.

Kukurica nábytok
Foto: ilustračné, Pexels / ilustračné, Wizzard, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Poslankyňa Martina Bajo Holečková vtedy uviedla, že ministerstvo obrany v zmluve nezverejnilo zoznam obstarávaného nábytku a tieto informácie podľa jej slov neposkytlo ani po podaní žiadosti podľa infozákona. Minister obrany Robert Kaliňák následne vyhlásil, že rozhodujúca nie je predpokladaná hodnota zákazky, ale konečná suma, ktorú štát za jednotlivé položky zaplatí. Rezort podľa jeho slov plánuje zverejniť ceny jednotlivých zariadení a vybavenia.

Budova bývalého internátu Hviezda, známa pod prezývkou Kukurica, má po dokončení rekonštrukcie slúžiť ako nové sídlo ministerstva obrany. Projekt sa v posledných mesiacoch opakovane stal predmetom politických sporov medzi rezortom a opozíciou a získal si pozornosť aj viacerých satiristických stránok.

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