Miley Cyrus si splnila detský sen: Má vlastnú Barbie a fanúšikom poslala krásny odkaz

Miley Cyrus

Foto: Instagram (mileycyrus)

Frederika Lyžičiar
Pre ňu je to splnený detský sen, pre fanúšikov nový zberateľský kúsok.

Barbie už dávno nie je len obyčajnou hračkou. Mnohým ženám pripomína detstvo, prvé hry s módou a fantáziou, ale aj to, že človek sa môže rokmi meniť a pritom nestratiť sám seba.

Speváčka Miley Cyrus predstavila na svojom Instagrame svoju vlastnú Barbie, ktorá je inšpirovaná jej výrazným štýlom a umeleckou etapou spojenou s projektom Something Beautiful. Novinka vznikla v spolupráci so značkou Mattel a okamžite zaujala fanúšikov, ktorí Miley poznajú nielen ako speváčku s nezameniteľným hlasom, ale aj ako hviezdu, ktorú si mnohí navždy spájajú aj so seriálom Hannah Montana.

Miley Cyrus
Foto: SITA

Do zbierky jej pribudol výnimočný kúsok

Miley Cyrus sa vo videu prihovorila fanúšikom priamo pri svojej zbierke Barbie. Práve tá podľa nej nemohla byť kompletná bez špeciálneho prírastku, ktorý nesie jej podobu.

„Som Miley a toto je moja zbierka Barbie. Nebola by však kompletná bez jedného výnimočného nového prírastku. Barbie Miley. Pridajte si ma do svojej zbierky. Ďakujem, Barbie,“ vyjadrila sa vo videu, kde rovno predstavila svoju vlastnú Barbie.

 

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Pre speváčku to nie je len ďalší produkt s jej menom. Barbie má pre ňu osobný význam a vracia ju k detstvu, fantázii aj k tomu, ako sa za tie roky menila ona sama.

V rukách drží symbol vlastnej cesty

Miley v príspevku podrobnejšie vysvetlila, prečo je pre ňu vlastná Barbie taká výnimočná. Priznala, že Barbie ju sprevádzala už od detstva a jej význam sa pre ňu rokmi nezmenšil. Skôr naopak.

„Barbie pre mňa predstavuje osobný sen. Je to niečo, z čoho nikdy nevyrastiem, pretože sa mení spolu so mnou. Keď som bola malá, zapletala som jej vlasy a prezliekala ju do rôznych outfitov. Dnes, ako dospelá, si vážim svoju zbierku, ktorú nikdy nevyberám zo škatule, napísala v príspevku.

@billboard She might even be a rock star ⭐️ @Miley Cyrus is officially a Barbie girl — and Billboard has the first look at her reaction to having her very own doll. #mileycyrus #smilers #barbie #nostalgia #toys ♬ original sound – billboard

Fanúšikom má pripomínať sny

Speváčka priznala, že držať vlastnú Barbie v rukách je pre ňu návrat k začiatkom aj splnený sen zároveň. Spája sa v tom detská radosť, kariérny úspech aj odkaz pre ľudí, ktorí ju sledujú.

 

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Príspevok, ktorý zdieľa Barbie (@barbie)

„Držať v rukách vlastnú Barbie je pre mňa skutočný moment, keď sa všetko krásne uzavrelo do jedného kruhu. Teraz máte malý kúsok zo mňa aj vy. A zakaždým, keď ju budete držať, dúfam, že vám pripomenie, že vám držím palce, aby ste si išli za vlastnými snami,“ odkázala svojim fanúšikom.

Inšpiráciou bol film Something Beautiful

Pozornosť púta aj samotný vzhľad bábiky. Podľa stránky Mattel Creations má Barbie outfit, ktorý odkazuje na Miley Cyrus a jej film Something Beautiful. Namiesto nežného princeznovského štýlu stavili tvorcovia na sebavedomý, výrazný a rockovejší výzor.

„Bábika má na sebe outfit z imitácie kože inšpirovaný motorkárskym štýlom, ktorý Miley obliekla vo filme Something Beautiful. Tvoria ho braletka, úzke nohavice a výrazná opaskom prepásaná bunda s oversized kapucňou. Výsledný vzhľad je od hlavy až po päty čistý rockový štýl,“ píše sa na stránke Mattel Creations.

 

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V prepočte ide približne o 52,64 eura

Nová Barbie Miley Cyrus je dostupná za 60 dolárov, čo v prepočte vychádza približne na 52,64 eura. Pri podobných zberateľských kúskoch však nejde iba o cenu samotnej bábiky. Pre fanúšikov má hodnotu aj príbeh, ktorý sa s ňou spája.

Miley sa od detských čias pohybuje pred kamerami a zažila kariéru, ktorá prešla viacerými výraznými etapami. Od hereckých začiatkov sa vypracovala na speváčku s nezameniteľným hlasom, vlastným štýlom a publikom po celom svete.

 

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Vlastná Barbie je preto ďalším míľnikom, ktorý prepája jej detstvo, kariéru aj osobný vzťah k ikonickej značke. „Moja Barbie, oblečená v šatách na mieru od Alaïa pre Golden Burning Sun, je dostupná už teraz. S láskou, Miley,“ dodala ešte Miley.

Pre Miley je to splnený sen, pre fanúšikov zase možnosť mať doma malý kúsok jej sveta. Barbie síce vznikla ako zberateľský predmet, no nesie aj jednoduchý a ľudský odkaz. Pripomína, že aj sny, ktoré kedysi pôsobili ako detská fantázia, môžu raz dostať skutočnú podobu.

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