Na predaj je celé mesto v odľahlej oblasti: Cena zaň je menej než 250 000 €

Austrália pritom rozhodne nepatrí medzi krajiny s dostupnými nehnuteľnosťami. Za malý byt v Sydney by ste bez problémov zaplatili aj 500-tisíc eur. Mesto Cooladdi, ktoré sa objavilo v ponuke na predaj, leží v srdci austrálskeho štátu Queensland, viac ako 800 kilometrov od mesta Brisbane. Má vlastné poštové smerovacie číslo a celú jeho populáciu tvoria dve ženy.
Názov mesta Cooladdi pochádza z jazyka miestnych domorodcov a preklad tohto slova je „čierna kačica“. Oficiálne je známe ako najmenšie mesto Austrálie s vlastným smerovacím číslom, a napriek svojej odľahlosti prekvapuje rozsahom vybavenia. Nachádza sa tu hostinec Foxtrap Roadhouse, motel, obchod so zmiešaným tovarom, krčma a dokonca aj reštaurácia so štvorhviezdičkovým hodnotením.
Dnes tu žijú iba dve obyvateľky – Carol Yarrowová a Jo Cornelová. Ako píše The Guardian, vo februári 2023 prevzali miestny hostinec s trojročným plánom vdýchnuť tomuto podniku nový život.
Dnes sú však pripravené odovzdať štafetu novým majiteľom.
Celé mesto za cenu rodinného domu
V minulosti Cooladdi prekypovalo životom. Žilo tu približne 270 obyvateľov, v oblasti prosperoval ovčiarsky priemysel a mesto slúžilo ako významný železničný uzol.
Počet vlakov však postupne klesal a ľudia začali pomaly odchádzať. Štatút mesta si však Cooladdi zachovalo aj naďalej. Vďačiť za čo môže najmä vlastnej pošte s vlastným PSČ (4479). V roku 1974 zatvorila svoje brány miestna škola a približne v rovnakom období vznikol aj hostinec Foxtrap Roadhouse. Mestu vdýchol nový život, čo sa nezmenilo až do dnešného dňa.
„Je tu veľa histórie,“ hovorí Carol v rozhovore pre The Guardian. „Obyvatelia odišli – mnohí sa presťahovali do Charleville a okolia – no ľudia, ktorí tu vyrastali, sa stále vracajú, aby sa vydali po stopách svojej minulosti.“
Ani ony však v meste neplánujú zostať natrvalo. Carol sa chce čoskoro odobrať na dôchodok, zatiaľ čo Jo plánuje návrat do Brisbane, aby bola bližšie k svojej rodine.
Máte záujem o titul starostu?
Podľa Becky Jeismanovej z realitnej kancelárie Charleville Real Estate, ktorá predaj mesta zastrešuje, je Cooladdi ideálnou príležitosťou pre mladých ľudí alebo rodiny hľadajúce nekonvenčný životný štýl. Nový majiteľ navyše automaticky získa aj neoficiálny titul „starostu“.
Horkosladkým žartom je fakt, že ak Cooladdi prevezme štvorčlenná skupina ľudí, populácia mesta narastie o 50 %. V absolútnych číslach ide síce len o štyroch obyvateľov, no štatisticky by to bol skok porovnateľný s tým, keby sa do Bratislavy za jediný deň prisťahovalo asi 500-tisíc ľudí.
Vedenie mesta však prináša aj množstvo povinností. Budúci majiteľ musí byť pripravený prevziať úlohu poštára, obsluhy, kuchára aj obchodníka. Carol hovorí, že jej aj Jo zaberá najviac času práve prevádzka hostinca. Vďaka rokom skúseností s vedením motelov a hotelov však pre ňu nebolo prevzatie tejto úlohy príliš náročné.
Sú pripravené odovzdať štafetu novým majiteľom
Všetky služby fungujú najmä vďaka premávke z okolitých oblastí. Najbližším väčším sídlom pri Cooladdi je Charleville, obec s približne tromi tisíckami obyvateľov. Obe miesta delí asi 55 minút jazdy autom.
Napriek množstvu úloh hovorí Carol o živote v Cooladdi s nadšením. Miestna komunita je podľa nej odmenou, ktorá by obohatila každú dušu: „Vždy hovorím, že miestna komunita je tá najlepšia vec na svete. Myslím tým ľudí žijúcich v okruhu asi sedemdesiatich kilometrov, ktorí tadiaľto pravidelne prechádzajú.“
Podľa Carol predstavuje prevzatie Cooladdi ponuku, ktorá vám prinesie výraznú zmenu životného tempa. Život tu je pokojný a uvoľnený. Ako však dodáva realitná maklérka, nový majiteľ zároveň preberá aj dôležitejšiu úlohu – udržiavanie priateľskej atmosféry v srdci izolovanej komunity.
„Premávky je tu dosť, rovnako ako milých miestnych ľudí. Je to skvelá komunita a veľmi pokojný životný štýl,“ uzatvára Carol.
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