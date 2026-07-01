Kedysi zamestnávalo stovky ľudí, dnes sa pripravuje na návrat: Slovalco dostane štátnu podporu

Na snímke spoločnosť Slovalco, a. s. v Žiari nad Hronom

Foto: TASR/Ján Krošlák

Nina Malovcová
TASR
Koniec jednej éry možno nebude definitívny.

Keď sa v lete 2022 zastavili elektrolýzne pece v Slovalcu, išlo o jednu z najvýraznejších rán pre slovenský priemysel za posledné roky. Fabrika, ktorá desaťročia patrila medzi symboly slovenského hlinikárstva a zamestnávala stovky ľudí, doplatila na prudký rast cien energií, s ktorými si energeticky náročná výroba nedokázala poradiť. Odvtedy sa pravidelne objavovali otázky, či sa výroba v Žiari nad Hronom ešte niekedy obnoví a či Slovensko nepríde o strategické odvetvie natrvalo.

Zdá sa však, že po viac ako troch rokoch sa situácia začína meniť. Vláda totiž pripravila balík opatrení, ktorý má vytvoriť podmienky na opätovné spustenie výroby primárneho hliníka a návrat časti pracovných miest. Kľúčovú úlohu pritom zohrá štátna pomoc, úľavy z poplatkov a predovšetkým zabezpečenie dodávok elektriny za podmienok, ktoré umožnia fabrike opäť fungovať.

Štát ponúkne úľavy aj elektrinu na desať rokov

Obnovenie výroby by neznamenalo len návrat jednej z najväčších priemyselných prevádzok v krajine. Pre región stredného Slovenska ide aj o otázku zamestnanosti, budúcich investícií a zachovania priemyselnej tradície, ktorá sa v Žiari nad Hronom budovala celé desaťročia. Po rokoch neistoty tak Slovalco stojí najbližšie k návratu výroby od momentu, keď jeho pece definitívne vychladli.

Štát sa zaviaže ku kompenzáciám emisií, úľave z odvodu do jadrového fondu a k dodávke elektriny na najbližších desať rokov výmenou za reštart výroby a udržanie zamestnanosti v hlinikárni Slovalco v Žiari nad Hronom. Vyplýva to z dvojice zmlúv, ktoré v stredu schválila vláda. Po rokovaní kabinetu ich zástupcovia štátu podpíšu s hlinikárňou, jej akcionármi a štátnym podnikom Vodohospodárska výstavba.

Premiér Robert Fico
Foto: SITA/AP

Prvý dokument, ktorým je zmluva o implementácii opatrení na podporu výroby primárneho hliníka, stanovuje podmienky na obnovu plnej prevádzky v Žiari nad Hronom. Slovalco sa v nej zaväzuje opätovne spustiť výrobu, zabezpečiť udržanie a rast zamestnanosti a investovať do modernizácie a dekarbonizácie fabriky. Finančnú, technickú a organizačnú podporu projektu majú záväzok poskytnúť akcionári podniku – nórsky Hydro Aluminium a slovenský Slovalco Invest.

Štát výmenou za to vytvorí pre fabriku stabilné podmienky. Pomôcť jej má najmä kompenzácia nepriamych nákladov na emisie CO2 a zľava z odvodu do Národného jadrového fondu. Tieto opatrenia síce budú mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, sú však rozpočtovo zabezpečené a v súlade s pravidlami Európskej únie o štátnej pomoci.

Najväčším problémom zostávajú ceny energií

Druhá schválená zmluva rieši kľúčový problém hlinikárne, ktorým sú vysoké ceny energií. Štátny podnik Vodohospodárska výstavba zabezpečí pre Slovalco dodávky elektrickej energie na obdobie maximálne desať rokov. Finálna cena za megawatthodinu (MWh) pre Slovalco však nesmie byť nižšia ako skutočné náklady na výrobu elektriny so započítaním primeraného zisku pre štátny podnik. Zároveň platí zákaz špekulatívneho obchodovania – hlinikáreň môže nakúpenú energiu použiť výlučne na výrobu hliníka a nesmie ju ďalej predávať.

Vo februári vláda a spoločnosť Slovalco uzavreli memorandum o spolupráci zamerané na vytvorenie podmienok pre opätovné spustenie výroby hliníka v závode v Žiari nad Hronom. V marci po stretnutí s predstaviteľmi firmy Úrad vlády SR uviedol, že cieľom je začať s čiastočnou obnovou produkcie ešte v roku 2026, pričom v plnom rozsahu má byť výroba obnovená v roku 2027.

Hlinikáreň v Žiari nad Hronom pôvodne prevádzkovala vyše 220 elektrolýznych pecí. Výrobu primárneho hliníka utlmili v lete 2022, posledné pece odstavili začiatkom roka 2023. Slovalco rozhodnutie v tom čase vysvetľovalo vysokými cenami energií a nedostatočnou kompenzáciou zo strany štátu pre energeticky náročný priemysel. Firma mala pôvodne do 500 zamestnancov. V hlinikárni naďalej funguje recyklačné centrum na spracovanie procesného šrotu, v ktorom začiatkom roka pracovalo približne 180 ľudí.
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