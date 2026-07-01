Do detského tábora v Česku udrel blesk: Záchranári previezli do nemocnice šesť ľudí vrátane piatich detí

Obloha plná bleskov počas búrky

Ilustračná foto: Needpix

Nina Malovcová
TASR
Na mieste zasahovalo celkovo päť zdravotníckych posádok aj vrtuľník.

Ešte v nedeľu Česko prepisovalo historické tabuľky najvyšších teplôt, o dva dni neskôr už krajina čelila opačnému extrému. Tropické horúčavy totiž vystriedali prudké búrky, ktoré so sebou priniesli obrovské krúpy, silný vietor aj nebezpečné blesky. Počasie, pred ktorým meteorológovia varovali, sa v niektorých oblastiach zmenilo na situáciu vyžadujúcu zásah záchranárov aj hasičov.

Najvážnejšie následky mala búrka v južných Čechách, kde blesk zasiahol detský tábor neďaleko mesta Jindřichův Hradec. Na miesto okamžite smerovalo niekoľko zdravotníckych posádok aj záchranársky vrtuľník. Zásah elektrického výboja si vyžiadal hospitalizáciu muža v strednom veku, ktorý po incidente krátko stratil vedomie, aj piatich detí. Nešlo pritom o jediný problém, ktorý nepriaznivé počasie v susednej krajine spôsobilo. V ďalších regiónoch hasiči odstraňovali popadané stromy a čerpali vodu zo zatopených miest.

Blesk zasiahol detský tábor pri Jindřichovom Hradci

Po vlne horúčav zasiahli v utorok večer Česko silné búrky. Blesk udrel do detského tábora pri meste Jindřichův Hradec. Hospitalizovať museli jedného muža v strednom veku, ktorý po zásahu nakrátko upadol do bezvedomia, ako aj päť detí. TASR o tom informuje podľa portálu Novinky.cz.

Na mieste zasahovalo celkovo päť zdravotníckych posádok aj vrtuľník, ktorý staršieho muža prepravil na urgentný príjem do Českých Budějovíc. Päť detí hospitalizovali v nemocnici v Jindřichovom Hradci.

Silné búrky večer zasiahli najmä juh Moravy, kde v okolí Blanska hlásili päťcentimetrové krúpy. Zasahovať museli aj hasiči, ktorí odstraňovali popadané stromy a odčerpávali vodu.

Meteorológovia varujú pred ďalšími silnými búrkami

Po vlne horúčav dorazili v pondelok popoludní do Česka prvé búrky. V južných Čechách počas nich podľa Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) padali krúpy väčšie ako päť centimetrov. Na väčšine územia krajiny platí výstraha pred veľmi silnými búrkami. Silnejšie búrky sa v ČR budú podľa meteorológov vyskytovať aj v utorok, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.

Záber na nočnú búrku v meste
Foto: TASR/Roman Hanc

V južných Čechách v pondelok najskôr potvrdili krúpy veľké dva až päť centimetrov, neskôr však aj väčšie. Potenciál pre takto veľké krúpy meteorológovia očakávajú okrem južných Čiech aj v oblasti Vysočiny a východných Čiech. Okrem toho sa lokálne vyskytujú aj prívalové zrážky.

„Búrky sa budú počas popoludnia a večera vyvíjať veľmi rýchlo. Strih vetra je nižší, očakávame teda hlavne multicelárne búrky,“ avizovali českí meteorológovia s tým, že rýchlosť vetra by pri týchto búrkach mohla dosahovať až 90 kilometrov za hodinu. Intenzívne zrážky môžu podľa nich spôsobiť problémy najmä v mestách. „Mimo mesta aj 50-60 milimetrov zrážok za hodinu s ohľadom na sucho mnoho neurobí,“ vysvetlili.

Česko predtým zasiahli rekordné horúčavy

Silnejšie búrky sa na území ČR môžu podľa ČHMÚ vyskytnúť aj v utorok. Modely naznačujú príchod rozsiahlejšieho systému búrok z Rakúska, a to buď popoludní alebo večer. Ich presná lokalizácia či načasovanie sú však zatiaľ neisté, uviedli s tým, že informácie budú neskôr spresňovať.

Búrky Českom prechádzajú po vlne horúčav, počas ktorej v nedeľu padol nový teplotný rekord na území ČR, pričom rekordy padali aj v iných krajinách. Hodnotu 41,9 stupňa Celzia namerala stanica Doksany v Úsťanskom kraji, v pondelok rekord potvrdil ČHMÚ. Bola tak prekonaná doterajšia najvyššia teplota na území ČR z roku 2012. Meteorológovia podotkli, že medzi desiatimi najvyššími maximálnymi teplotami v histórii meraní v Česku je deväť z nich z uplynulého víkendu.

Blesk mal zasiahnuť aj skupinu turistiek

Horská záchranná služba (HZS) v Nízkych Tatrách pomáhala v utorok popoludní trom českým turistkám, ktoré mal v oblasti Kráľovej hole zasiahnuť blesk. Informovala o tom HZS na sociálnej sieti.

„Nachádzali sa na červenom TZCH vo výške približne 1750 metrov nad morom. Trojica sa najprv chcela s Operačným strediskom tiesňového volania HZS iba poradiť, kam majú zísť, aby sa ukryli pred búrkou a o pomoc nežiadali. Po krátkom čase však kontaktovali HZS opäť s tým, že jedna z nich pociťuje nevoľnosť, silné pálenie a brnenie hornej končatiny,“ uviedla HZS.

Turistkám pri zostupe k horskej chate pod Kráľovou hoľou pomohol robotník, ktorý tam pracuje na prestavbe cesty a odviezol ich. V oblasti hrozila ďalšia búrková činnosť. Horskí záchranári po príchode na chatu ženu s ťažkosťami vyšetrili a následne turistky transportovali terénnym vozidlom do Nemocnice s poliklinikou v Brezne, kde podstúpili ďalšie vyšetrenia.

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