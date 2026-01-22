Na Slovensku chutia lepšie ako kdekoľvek inde na svete: Ľudia prezradili, ktoré jedlá máme jednoducho najlepšie

Foto: LyukSK, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Petra Sušaninová
Gastronómia
Hovorí sa, že doma chutí najlepšie.

Nejeden Slovák je hrdý na bryndzové halušky či iné dobroty, ktoré sú pre Slovensko príznačné. Pri haluškách to ale ani zďaleka nekončí. Ľudia prezradili, ktoré jedlá chutia podľa nich na Slovensku lepšie než kdekoľvek inde na svete.

Chlieb, tvaroh či treska

Na Reddite sa objavila anketa, kde sa ľudia podelili o názory na to, čo je jednoducho najlepšie na Slovensku. Asi nikoho neprekvapí, že hneď v prvých odpovediach sa objavili bryndzové halušky či kofola. To pravé orechové je vraj jedine čapovaná kofola na Slovensku.

Iným zas najviac chutí slovenský trdelník, hoci český youtuber Pan Plešatý mal diametrálne odlišný názor. Po ochutnaní ho ani nedokázal dojesť. Langoš za 15 eur v Košiciach ho však nadchol. Vo viacerých odpovediach sa píše, že tu máme ten najlepší chlieb či rožky. Niektorých možno prekvapí, že ľuďom viac chutí aj slovenský tvaroh.

Foto: Gregory finster, CC0, via Wikimedia Commons

„Myslím, že čestné uznanie by malo patriť aj treske,“ píše jeden z používateľov sociálnej siete a viacerí s ním súhlasia. Dodávajú ale, že treska nie je niečo, čo by sa inde vo svete veľmi predávalo, ťažko ju teda porovnávať, hoci rybacích šalátov či iných podobných produktov nájdete neúrekom. Treska je jednoducho unikát.

Doma chutí najlepšie

Zopár ľudí vyjadrilo názor, že na Slovensku máme aj najlepšiu kávu. Vraj až po cestovaní do zahraničia si uvedomili, aké to tu máme dobré, čo sa kávy týka. Nevedia vysvetliť, či je to značkou alebo spôsobom prípravy, no vraj nikde inde nechutí tak dobre ako doma.

Foto: Grzedxxx, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Na zozname sa objavila aj horčica. Jeden z používateľov píše, že keď vycestoval do Ameriky, ochutnal viacero druhov, no ani jedna mu nechutila, chýbala mu tá slovenská. Iným zas chýba mak, ktorý na niektorých miestach v zahraničí nemusí byť bežne dostupný. Svoje miesto v srdciach Slovákov si získala aj Karička.

