Čech na Slovensku ochutnal tradičnú dobrotu: Ostal sklamaný, toto jedlo si nezaslúži nikto, skončilo v koši

Iste ste už aj vy počuli o skalických trdelníkoch, ba ste ich možno už dokonca aj ochutnali. Český youtuber Pan Plešatý niekoľkokrát vo svojich videách spomína, že má rád dobroty z rôznych druhov cesta, vrátane langošov, rôznych placiek a šúľancov, ale aj trdelníky. Aký dojem v ňom zanechali tie skalické?
Toto jedlo považuje za dokonalé
V septembri minulého roka sa Pan Plešatý vybral do Trenčína. Miesto ho naozaj zaujalo a pýtal sa, prečo Slováci taja, že majú také krásne centrá miest. Páči sa mu, že sú plné zelene, kaviarní a reštaurácií. V Trenčíne mu učaroval aj nádherný výhľad na hrad.
Trochu ho ale sklamalo, že čo sa výberu jedál týka, je to samý hamburger, pizza a steak. Zamýšľal sa nad tým, prečo majú v Česku málo slovenských reštaurácií, no hodnotí, že priveľa ich nie je ani na samotnom Slovensku. Myslí si, že slovenská kuchyňa je skvelá, mali by sme byť na ňu trochu viac hrdí a otvárať viac slovenských podnikov.
V meste sa práve konali trhy a youtuber si nenechal ujsť možnosť dať si točenú kofolu, burčiak a ochutnať šporheltníky. Kým burčiak stál 1,50 eura, pri šporheltníkoch sa ceny pohybovali od 4,50 po 7,50 eura. Pana Plešatého zaujala placka z kysnutého cesta plnená cibuľkou, zaváranou uhorkou, slaninou a kyslou smotanou. S pokrmom bol veľmi spokojný, vraj je to vskutku dokonalé jedlo.
Trdelník z chladničky
Zaujal ho aj oškvarkový pagáč za 2 eurá, za takú cenu však podľa neho chutil skôr priemerne. S vyprážaným makovým pirohom bol o niečo spokojnejší. Cestou do Trenčína si vraj jednoducho nemohol nechať ujsť hlavné mesto trdelníkov, a to Skalicu. Avšak z toho, čo tam videl a ochutnal, sa Pan Plešatý chytal za hlavu.
Chcel vedieť, kde zoženie najlepší trdelník v Skalici. V jednom z podnikov našiel možnosť dať si veľký trdelník za 8,20 eura, no práve bolo zatvorené. Inde zas musel zazvoniť na bránku a trdelník z chladničky mu prišiel podať polonahý pán len v krátkych nohaviciach. Pana Plešatého sklamalo, že namiesto čerstvého trdelníka dostal „štangľu zabalenú v igelite“.
Odchádzal sklamaný
Natrafil na cukráreň, kde dostal trdelník, taktiež v igelite, za 4,60 eura. Z toho, čo ochutnal, bol natoľko znechutený, že nedojedený trdelník napokon hodil do koša. Bol vraj taký hrozný, že sa ním nezaslúži mučiť nikto.
Zo Skalice tak Pan Plešatý odchádzal smutný. Očakával, že sa tam budú v stánkoch piecť čerstvé tradičné trdelníky a budú lákať turistov z rôznych kútov, no sklamanie bolo veľké. Napokon nahnevane skonštatoval, že napriek ochrannému označeniu si myslí, že pravý trdelník je skôr ten český, pražský. Dôležité podľa neho totiž nie sú „štemple“, ale to, kto dokáže daný produkt naozaj spopularizovať.
