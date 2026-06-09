Úplne nahé ženy sa kúpali v Tatrách: České turistky sa stali hitom internetu, hrozí im veľká pokuta

Vo Vysokých Tatrách sa z času na čas objaví poriadne bizarná situácia a ľudia sú už zvyknutí na všeličo. Od nevhodnej obuvi až po nevhodné správanie, no to, čo predviedli dve české turistky, sa len tak nevidí. Tie sa totiž rozhodli úplne nahé vstúpiť do jedného z plies a otužovať sa.
Celú situáciu zachytila bezpečnostná kamera a ženám teraz hrozí vysoká pokuta. Video, ktoré si môžete pozrieť na tomto odkaze, sa následne objavilo na sociálnej sieti a nazbieralo tisíce lajkov. „Otužovanie a vstup do tatranských plies patrí medzi aktivity, ktoré sú v Tatranskom národnom parku zakázané,“ napísal oficiálny profil tatry_official v popise videa.
„Takéto správanie môže na prvý pohľad pôsobiť neškodne, no pravidlá ochrany prírody neplatia bezdôvodne. Tatranské plesá predstavujú jedinečné a citlivé horské ekosystémy, ktoré si vyžadujú maximálnu ochranu,“ dodal.
Za takéto konanie hrozí bloková pokuta až do výšky 300 eur. V prípade správneho konania sa môže sankcia vyšplhať až na 3 319 eur. Prípad je ešte o to bizarnejší, že ženy vstúpili do plesa úplne nahé a neprekážali im ani pohľady okoloidúcich.
„Načo idú do prírody, keď si ju nevážia? Nech si močia zadky na kúpalisku, nie v prírode,“ napísala jedna z nahnevaných komentujúcich pred príspevkom. „Ja sa za nás Čechov ospravedlňujem. Absolútne chápem vašu rozhorčenosť. Tatry sú posledné miesto, kde nemáte bordel a za niečo stoja,“ napísal ďalší používateľ.
Po stopách Romany Tabakovej
Podobný incident ako spomínané dve turistky pritom v roku 2021 predviedla aj slovenská politička Romana Tabaková. Tá v júli 2021 zverejnila na sociálnej sieti fotografiu, ako sa kúpe v potoku na území TANAP-u, ako miesto označila Studenovodské vodopády, kde platí najprísnejší stupeň ochrany. Následne uviedla, že miesto zle označila. „Som pripravená niesť zodpovednosť, ak som urobila niečo zakázané,“ napísala Tabaková na sociálnej sieti. Podľa vlastných slov si bola vedomá len zákazu kúpania sa v plesách. Za svoj čin sa neskôr ospravedlnila.
K najnovšiemu virálnemu prešľapu došlo v marci 2026. Na internete sa vtedy objavilo video zachytávajúce muža brodiaceho sa snehom na Kasprovom vrchu, na slovensko-poľskom pohraničí. Napriek mrazivému počasiu (-13 stupňov Celzia) mal na sebe len tepláky a obyčajné botasky s odhalenými členkami.
Horská služba v tejto súvislosti opakovane varuje, že podcenenie výstroja vedie k rýchlemu podchladeniu, vyčerpaniu a vážnym zraneniam, ktoré neraz končia záchrannými akciami. V tomto prípade sa však zrejme nič nestalo.
Odštartovali člnkovaciu sezónu
Spomínané turistky sa pritom ani nemuseli nahé predvádzať v Tatrách, radšej sa mohli ísť člnkovať. Na Štrbskom plese totiž odštartovali novú člnkovaciu sezónu. Od soboty zároveň spustili vo Vysokých Tatrách dennú prevádzku lanoviek. Tradícia člnkovania na Štrbskom plese má korene hlboko v tatranskej histórii. Prvé mólo a prístrešok pre lode boli na brehu jazera už v roku 1880. V súčasnosti ide o jednu z najobľúbenejších tatranských atrakcií.
„V roku 2026 bude v letnej turistickej sezóne hosťom k dispozícii spolu 20 drevených člnov kotviacich na móle na južnom brehu plesa. Plaviť sa môžu v júni každý deň od 10.00 h do 16.30 h, v júli a auguste až do 17.30 h. Deti do 15 rokov sa môžu člnkovať len v sprievode dospelej osoby a musia mať povinne záchrannú vestu,“ uviedla regionálna manažérka Tatry Motion Vysoké Tatry Monika Kapusniakov.
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