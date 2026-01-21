Čech označil slovenské mesto za „tajné mesto elít“: Za langoš zaplatil 15 eur, jedna vec ho znechutila

Pan Plešatý je známy tým, že rád zavíta aj na Slovensko. Navštívil už kúpeľné mestá či akvaparky a bol už aj v Bratislave či v Košiciach. Teraz sa na Slovensko vrátil opäť a nešetrí slovami chvály.
Lepšie ako Bratislava
Pan Plešatý sa do Košíc rozhodol pricestovať letecky z Prahy. Hneď na začiatku hovorí, že Košice sú síce druhým najväčším slovenským mestom, no podľa neho je to zároveň akési tajné mesto pre elitu. V niektorých aspektoch je podľa neho dokonca lepšie ako Bratislava. Ubytoval sa v hoteli DoubleTree by Hilton. Za ubytovane, konkrétne za jednu noc s raňajkami, zaplatil 216 eur.
Košice navštívil už v minulosti a aj vtedy ich chválil. Teraz opäť prízvukuje, akú majú peknú Hlavnú ulicu. Tentoraz sa rozhodol navštíviť miesta, ktoré predtým nestihol. Keďže dostal hlad, zamieril do reštaurácie Republika východu, kde v minulosti jedla aj bývalá prezidentka Zuzana Čaputová. Pochválil výber jedál, ale aj milú obsluhu.
Nekonečné čakanie
Napokon ochutnal hráškový prívarok a bryndzové halušky. Boli vraj dobré, no neboli to tie najlepšie halušky, aké na Slovensku jedol. Za dve hlavné jedlá a minerálku zaplatil približne 20 eur. Čo mu však prekážalo, bolo dlhé čakanie. S tým sa musel popasovať aj v ďalšom podniku, v reštaurácii Slávia. Youtuber sa vyjadril, že tak dlho na jedlo či na platenie nemusel čakať už nejaký ten piatok. Mal obavy, že na neho obsluha možno zabudla alebo je možno neviditeľný.
Hoci zákusok a káva boli excelentné (zaplatil za ne približne 11 eur), isté je, že nekonečné vyčkávanie môže zážitok tak trochu pokaziť. Obsluhu v Slávii nelichotivo označil za podpriemernú. Sláviu, ale aj Republiku východu napokon ohodnotil ako zrejme najviac preceňované podniky v Košiciach.
Kde si dať niečo sladké pod zub?
Niečo pod zub si dal aj v hoteli. Menu núkalo napríklad hovädzí burger s hľuzovkovou majonézou za 20 eur, ale aj domáci langoš s bravčovým kávovým karé za 15 eur. Práve pre túto alternatívu sa rozhodol aj Pán Plešatý a nešetril slovami chvály.
Na ďalší deň navštívil youtuber ešte cukráreň núkajúcu sladké makrónky. Má ju pod palcom cukrár priamo z Francúzska, spolu so svojou slovenskou manželkou. Košice sa však môžu pochváliť aj podnikom, kde si na svoje prídu ľudia, ktorí sa vyhýbajú cukru, lepku či laktóze, ale aj vegáni.
Pan Plešatý však vie nielen chváliť, ale aj skritizovať. Nepozdával sa mu napríklad skalický trdelník, ktorý rovno skončil v koši. Naopak, bol nadšený z jedla, ale aj zo zážitkov na Lomnickom štíte.
