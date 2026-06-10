Bianca Censori a Kanye West spôsobili rozruch. V novom videoklipe doja kravu, to však nie je všetko

Kontroverziu zvanú Bianca Censori a Kanye West snáď ani netreba predstavovať. Minulý rok si napríklad získali pozornosť internetu po tom, ako Bianca na udeľovaní cien Grammy zhodila svoj čierny kožuch a ukázala sa v priehľadných šatách, ktoré ukázali takmer všetko. Po sérii škandálov sa pritom hovorilo o tom, že sa idú rozvádzať, keďže pre Biancu mal byť poslednou kvapkou predaj tričiek so svastikou, ktorý Kanye krátko potom spustil. Zdá sa však, že šlo len o fámy a dvojica je stále spolu.
Bianca Censori opäť raz vzbudila pozornosť a šokovala verejnosť po tom, čo sa objavila v bizarnom novom videoklipe svojho manžela Kanyeho Westa, čím posunula svoje výstrelky, ktoré pravidelne plnia titulky novín, na úplne novú úroveň, informuje portál Boredpanda. Videoklip k skladbe Gemini Season mal premiéru v pondelok 8. júna, presne v deň rapperových 49. narodenín.
Pre ňu režisérsky počin, pre internet poníženie
Kanye West, známy aj ako Ye, sa vrátil do hudobného priemyslu po tom, čo v marci tohto roka vydal svoj 12. štúdiový album s názvom Bully. Jeho manželka Bianca Censori odvtedy prebrala aktívnu úlohu v jeho návrate na scénu, vrátane réžie videoklipu k jeho skladbe Father, na ktorej hosťuje Travis Scott.
Najnovšie však Bianca vyvolala vlnu údivu, keď sa v novom Kanyeho videoklipe objavila v spodnej bielizni pri dojení kravy. Bizarné zábery vyvolali na internete vlnu kritiky, pričom niektorí diváci tento kúsok označili za „rituál poníženia“. Napriek obavám verejnosti Bianca už predtým trvala na tom, že jej provokatívne vystúpenia sú umeleckou voľbou, pre ktorú sa rozhodla dobrovoľne.
Po svojom režijnom debute so skladbou Father si Bianca vyskúšala réžiu ďalšieho hudobného videa, tentoraz pre Kanyeho skladbu Gemini Season. Tento vizuál, ktorý si sama zrežírovala, slúži ako promo k vydaniu deluxe verzie jeho albumu Bully, ktorej vydanie je naplánované na 19. júna.
Vo videoklipe Censori predvádza sériu provokatívnych a nezvyčajných úkonov vo vidieckom prostredí. Oblečená v bielom korzete v kombinácii s čipkovanou spodnou bielizňou sedí na drevenej stoličke v horskej krajine a dojí kravu do skleneného pohára, pričom jej sotva zahalené pozadie smeruje do kamery.
Po naplnení pohára ho Bianca podá Kanyemu, ktorý vstúpi do záberu a naleje jej čerstvé mlieko na ústa, hornú peru a hrudník. Vizuál priamo odzrkadľuje explicitný text skladby, ktorý obsahuje pasáže ako: „I wanna get k*nky. I think she’ll let me. I think she’s pretty.“ (pozn. red. v preklade: Chcem experimentovať/byť zvrátený. Myslím, že mi to dovolí. Myslím, že je pekná.)
Reakcie fanúšikov na seba, samozrejme, nenechali dlho čakať, a hoci ho niektorí podporovali so slovami, že je to typický Kanye, mnohí boli z videoklipu zhrození a dokonca ho prirovnávali k pornu. „Kanye už nemá žiadne nápady, a tak sa uchyľuje k úplnej hlúposti. Čo týmto vlastne dosiahol… Robí to len pre sexuálne texty a myslí si, že je Picasso. Čas odísť do dôchodku,” zhodnotil napríklad niekto.
„Čo je toto za rituál poníženia… Tá pesnička je odpad, tak musia urobiť niečo, aby okolo nej spravili rozruch,” napísal zas iný komentujúci.
Kritika pritom smerovala aj k samotnej Biance, ktorú v minulosti ľudia ľutovali a boli presvedčení, že ju jej manžel manipuluje. Teraz však tento názor začali prehodnocovať, keď zistili, akú rolu pri tvorbe videoklipu zohrala. Jeden z kritikov napríklad napísal: „To, že to Bianca režírovala, znamená, že obaja sú už kompletne vyšinutí!”
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