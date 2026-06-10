Východ Slovenska ako zbrojárska veľmoc. Známa fabrika sa rozširuje, prácu dá ďalším 200 ľuďom

Slovensko ticho buduje infraštruktúru, ktorá ho môže zaradiť medzi špičkových výrobcov na svetadiele. Za týmto ambicióznym projektom stojí ZVS holding, firma so sídlom v Dubnici nad Váhom, ktorá v posledných rokoch zásadne mení tvár zbrojárskeho priemyslu na východe krajiny.
Spoločnosť je rozdelená na dva rovnaké diely. Jednu polovicu drží slovenský štát, druhú zbrojárska skupina CSG českého podnikateľa Michala Strnada. Najnovšie informácie vravia o tom, že firma sa chystá investovať do výroby desiatky miliónov eur a zamestnať ďalších takmer 200 ľudí. Informoval o tom portál Index.
Pracovné miesta v náročnom regióne
Mesto Snina sa do povedomia väčšiny Slovákov dostáva len zriedka. Pre ZVS holding je však strategickým bodom. Práve tu firma vyrába plechové telá delostreleckých nábojov, ktoré putujú do Dubnice nad Váhom, kde sa kompletizujú a plnia prachovými náplňami.
Sninský závod funguje od roku 2004 v priestoroch, kde kedysi stál strojársky podnik Vihorlat, výrobca žeriavov a kotlov. Dnes je kapacitne na svojej hranici a plánované rozšírenie to má zmeniť. Celková investícia vrátane tej z roku 2024 dosiahne 31,5 milióna eur. Ročná produkcia tiel nábojov má vyskočiť zo 100 000 na 330 000 kusov. Okrem inštalácie nových liniek pribudnú aj rekonštruované komunikácie v areáli, nové elektrické rozvody a sklad nebezpečného odpadu.
Okres Snina patrí dlhodobo k tým s vyššou nezamestnanosťou. Závod dnes zamestnáva 220 ľudí, po rozšírení výroby by pracovných miest mohlo byť až 400. Pribudnúť má teda 180 nových pozícií.
Ešte väčšia investícia v Strážskom
Niekoľko desiatok kilometrov od Sniny leží Strážske, mesto poznačené jednou z najväčších environmentálnych záťaží na Slovensku. V areáli bývalého Chemka sa počas minulého režimu vyrábali PCB látky, ktoré sa ukladali v sudoch a skladoch. Vlani v septembri vyviezli z areálu 150 ton chemického odpadu ako súčasť prvej etapy sanácie.
Teraz tu má vyrásť niečo úplne iné. ZVS holding a francúzska spoločnosť Eurenco podpísali v marci 2026 memorandum o vzniku spoločného podniku, ktorého výsledkom má byť továreň na delostrelecké prachové náplne priamo v tomto areáli. Informovali sme o tom v samostatnom článku. Investícia dosiahne 300 miliónov eur a výroba by mala nabehnúť v roku 2028. Ročne má továreň produkovať niekoľko stoviek tisíc prachových náplní. Výstavbe podľa vedenia firmy nič nebráni, záťaž sa nenachádza na miestach určených na stavbu.
Ako sme informovali, skupina CSG na svojej oficiálnej stránke uvádza, že jej podnikanie stojí predovšetkým na obrannom a bezpečnostnom sektore. Významné postavenie má zároveň v leteckom, železničnom a automobilovom priemysle. Svoje produkty a služby vyváža do viac než 70 krajín po celom svete a zamestnáva vyše 14 000 pracovníkov v Európe, Spojených štátoch aj Indii. Viac o Michalovi Strnadovi sa dozviete v našom samostatnom článku. O jeho ambíciách svedčí aj to, že jeho meno sa v tomto roku skloňovalo v súvislosti s kúpou televízie Markíza.
Medzera na európskom trhu
Partnerstvo s Eurencom nie je náhodné. Francúzsko v roku 2007 zastavilo domácu výrobu výbušného prachu a prešlo na dovozy, čo sa po ruskej invázii na Ukrajinu ukázalo ako strategická chyba. Nový závod v Strážskom má túto medzeru pomôcť zaplniť.
K tomu všetkému pristupuje aj rámcová zmluva s ministerstvom obrany na dodávky munície pre štáty EÚ v hodnote 58 miliárd eur na sedem rokov, podpísaná v decembri 2025 v rámci európskeho programu SAFE. Výsledky sa už odrážajú v štatistikách. Export zbraní za rok 2025 druhý rok po sebe zdvojnásobil a vyšplhal sa na rekordných 2,4 miliardy eur.
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