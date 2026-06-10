Východ Slovenska ako zbrojárska veľmoc. Známa fabrika sa rozširuje, prácu dá ďalším 200 ľuďom

Výroba munície v Snine

Foto: TASR - Martin Medňanský

Martin Cucík
V Snine pribudne takmer 200 pracovných miest, môže za to zbrojársky priemysel a Michal Strnad.

Slovensko ticho buduje infraštruktúru, ktorá ho môže zaradiť medzi špičkových výrobcov na svetadiele. Za týmto ambicióznym projektom stojí ZVS holding, firma so sídlom v Dubnici nad Váhom, ktorá v posledných rokoch zásadne mení tvár zbrojárskeho priemyslu na východe krajiny.

Spoločnosť je rozdelená na dva rovnaké diely. Jednu polovicu drží slovenský štát, druhú zbrojárska skupina CSG českého podnikateľa Michala Strnada. Najnovšie informácie vravia o tom, že firma sa chystá investovať do výroby desiatky miliónov eur a zamestnať ďalších takmer 200 ľudí. Informoval o tom portál Index.

Pracovné miesta v náročnom regióne

Mesto Snina sa do povedomia väčšiny Slovákov dostáva len zriedka. Pre ZVS holding je však strategickým bodom. Práve tu firma vyrába plechové telá delostreleckých nábojov, ktoré putujú do Dubnice nad Váhom, kde sa kompletizujú a plnia prachovými náplňami.

Výroba munície v Dubnici nad Váhom
Foto: TASR – Martin Medňanský

Sninský závod funguje od roku 2004 v priestoroch, kde kedysi stál strojársky podnik Vihorlat, výrobca žeriavov a kotlov. Dnes je kapacitne na svojej hranici a plánované rozšírenie to má zmeniť. Celková investícia vrátane tej z roku 2024 dosiahne 31,5 milióna eur. Ročná produkcia tiel nábojov má vyskočiť zo 100 000 na 330 000 kusov. Okrem inštalácie nových liniek pribudnú aj rekonštruované komunikácie v areáli, nové elektrické rozvody a sklad nebezpečného odpadu.

Okres Snina patrí dlhodobo k tým s vyššou nezamestnanosťou. Závod dnes zamestnáva 220 ľudí, po rozšírení výroby by pracovných miest mohlo byť až 400. Pribudnúť má teda 180 nových pozícií.

Ešte väčšia investícia v Strážskom

Niekoľko desiatok kilometrov od Sniny leží Strážske, mesto poznačené jednou z najväčších environmentálnych záťaží na Slovensku. V areáli bývalého Chemka sa počas minulého režimu vyrábali PCB látky, ktoré sa ukladali v sudoch a skladoch. Vlani v septembri vyviezli z areálu 150 ton chemického odpadu ako súčasť prvej etapy sanácie.

Teraz tu má vyrásť niečo úplne iné. ZVS holding a francúzska spoločnosť Eurenco podpísali v marci 2026 memorandum o vzniku spoločného podniku, ktorého výsledkom má byť továreň na delostrelecké prachové náplne priamo v tomto areáli. Informovali sme o tom v samostatnom článku. Investícia dosiahne 300 miliónov eur a výroba by mala nabehnúť v roku 2028. Ročne má továreň produkovať niekoľko stoviek tisíc prachových náplní. Výstavbe podľa vedenia firmy nič nebráni, záťaž sa nenachádza na miestach určených na stavbu.

Robert Kaliňák (SMER - SD), generálny riaditeľ MSM Marián Goga a predseda predstavenstva Czechoslovak Group Michal Strnad
Foto: TASR – Martin Medňanský

Ako sme informovali, skupina CSG na svojej oficiálnej stránke uvádza, že jej podnikanie stojí predovšetkým na obrannom a bezpečnostnom sektore. Významné postavenie má zároveň v leteckom, železničnom a automobilovom priemysle. Svoje produkty a služby vyváža do viac než 70 krajín po celom svete a zamestnáva vyše 14 000 pracovníkov v Európe, Spojených štátoch aj Indii. Viac o Michalovi Strnadovi sa dozviete v našom samostatnom článku. O jeho ambíciách svedčí aj to, že jeho meno sa v tomto roku skloňovalo v súvislosti s kúpou televízie Markíza.

Medzera na európskom trhu

Partnerstvo s Eurencom nie je náhodné. Francúzsko v roku 2007 zastavilo domácu výrobu výbušného prachu a prešlo na dovozy, čo sa po ruskej invázii na Ukrajinu ukázalo ako strategická chyba. Nový závod v Strážskom má túto medzeru pomôcť zaplniť.

K tomu všetkému pristupuje aj rámcová zmluva s ministerstvom obrany na dodávky munície pre štáty EÚ v hodnote 58 miliárd eur na sedem rokov, podpísaná v decembri 2025 v rámci európskeho programu SAFE. Výsledky sa už odrážajú v štatistikách. Export zbraní za rok 2025 druhý rok po sebe zdvojnásobil a vyšplhal sa na rekordných 2,4 miliardy eur.

Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:

  • 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
  • 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Predplaťte si nás teraz
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Developer zúfalých majiteľov „núti” kúpiť všetky pozemky. Dražba začína na 1 157 €, týka sa…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Filippo je autobusár: Cestujúceho môžem odmietnuť prepraviť. Ľudia si neuvedomujú, že za zápchy nemôžem
Filippo je autobusár: Cestujúceho môžem odmietnuť prepraviť. Ľudia si neuvedomujú, že za zápchy nemôžem
Druhý pilier čakajú zmeny, štát na ľudí prichystal “pascu”. Podľa odborníka by sme sa nemali nechať oklamať
Dôchodky
Druhý pilier čakajú zmeny, štát na ľudí prichystal “pascu”. Podľa odborníka by sme sa nemali nechať oklamať
Pri únose lietadla zomrel pilot. Slovák túžil utiecť z Československa, vo väzení spáchal samovraždu
Pri únose lietadla zomrel pilot. Slovák túžil utiecť z Československa, vo väzení spáchal samovraždu
Ľudia sa boja vrátiť zle načapované pivo. Odborník radí, ako ho rozoznať a čo si všímať
Ľudia sa boja vrátiť zle načapované pivo. Odborník radí, ako ho rozoznať a čo si všímať
Barča a Marek sa vybrali na cestu okolo sveta v dodávke: Prezradili svoje mesačné náklady
Barča a Marek sa vybrali na cestu okolo sveta v dodávke: Prezradili svoje mesačné náklady
Expertka na pracovné vzťahy radí, ako si pýtať vyšší plat. Navštívili sme najkrajšiu slovenskú dolinu
Expertka na pracovné vzťahy radí, ako si pýtať vyšší plat. Navštívili sme najkrajšiu slovenskú dolinu
Miloš je umelecký kováč: Za celú zbroj zaplatíte aspoň 5 000 €, čakáte aj 5 rokov
Miloš je umelecký kováč: Za celú zbroj zaplatíte aspoň 5 000 €, čakáte aj 5 rokov
Ambroise Paré položil základy pre modernú medicínu. Zmrzačil pritom nejedno dieťa, rezal im ďasná
Ambroise Paré položil základy pre modernú medicínu. Zmrzačil pritom nejedno dieťa, rezal im ďasná
Navštívili sme najkrajšiu slovenskú dolinu, akú sme kedy videli. Čaká tu na vás priezračné pleso
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajšiu slovenskú dolinu, akú sme kedy videli. Čaká tu na vás priezračné pleso
Vláda sa masaker stále snaží ututlať. Pokojná manifestácia sa v Číne zmenila na peklo, o ktorom sa nehovorí
Vláda sa masaker stále snaží ututlať. Pokojná manifestácia sa v Číne zmenila na peklo, o ktorom sa nehovorí
Bežecký tréner Ďurica: Nebežec sa vie na 5 km preteky pripraviť za 3 mesiace. Polmaratón odporúčam až po viac ako pol roku
Bežecký tréner Ďurica: Nebežec sa vie na 5 km preteky pripraviť za 3 mesiace. Polmaratón odporúčam až po viac ako pol roku
Nové predajne rastú ako z vody. Lidla či Kauflandu sa dočkajú aj menšie mestá, nezaostáva ani Billa či Tesco
Obchodné reťazce
Nové predajne rastú ako z vody. Lidla či Kauflandu sa dočkajú aj menšie mestá, nezaostáva ani Billa či Tesco

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac