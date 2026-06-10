Nová prevádzka otvára už o pár dní, prví zákazníci dostanú darčeky. Starbucks smeruje do známeho shoppingu

Počas apríla sme vás informovali o tom, že známa sieť kaviarní Starbucks otvorila v Žiline prvú špeciálnu drive-thru prevádzku. Konkrétne išlo už o pobočku s poradovým číslom 16, pričom už o pár dní sa toto číslo rozšíri. Známe logo totiž bude svietiť aj v nákupnom centre Eurovea, konkrétne v jeho novej časti.
Spoločnosť o tom informovala v príspevku na sociálnej sieti. Populárny shopping areál na nábreží Dunaja už jednu Starbucks kaviareň má, nová prevádzka by mala doplniť portfólio centra v jeho novej časti (označované ako Eurovea II.).
Otvorí sa už o pár dní
Ako zo zverejnených informácií vyplýva, nová kaviareň svoje brány otvorí 15. júna od 9.00 hod. Pre prvých návštevníkov sú pripravené darčeky, torta, zľavové kupóny či ochutnávka kávy.
Ikonické logo v rámci Bratislavy nájdeme aj v iných obchodných centrách ako Nivy, Central, Aupark, Avion či Polus. Okrem toho sa jedna prevádzka nachádza aj v historickom centre mesta.
Mimo hlavného mesta má ešte Starbucks pobočky v Trenčíne, Nitre, Žiline, Košiciach či Prešove. Práve v Žiline otvoril unikátnu kaviareň s možnosťou drive-thru, ktorú zákazníci poznajú hlavne vďaka reťazcom s rýchlym občerstvením. V praxi si teda môžete obľúbené nápoje objednať priamo z pohodlia auta.
„Žilina je mestom, ktoré sa nikdy nezastavuje, a presne preto sme si ju vybrali pre tento prelomový projekt. Keď sme premýšľali o tom, kde uviesť formát Drive Thru na trh, hľadali sme miesto, kde ľudia skutočne žijú v pohybe. Žilina je dopravnou tepnou, je to križovatka diaľnic, vlakov a každodenného života desiatok tisíc ľudí z celého regiónu,” uviedol na margo vtedajšieho otvorenia Grzegorz Kazmierczak, regionálny riaditeľ spoločnosti Starbucks pre Slovensko a Českú republiku.
Viac o spoločnosti
Starbucks je dnes bezkonkurenčne najväčším kaviarenským reťazcom na svete a globálnym symbolom kávovej kultúry. Spoločnosť vznikla v roku 1971 v americkom meste Seattle, kde ju založili Jerry Baldwin, Gordon Bowker a Zev Siegl. Pôvodne predávala len pražené kávové zrná, čaje a príslušenstvo na prípravu kávy. Zlom nastal v 80. rokoch, keď sa k firme pridal Howard Schultz, ktorý sa inšpiroval talianskou kaviarenskou kultúrou a premenil Starbucks na sieť moderných kaviarní.
Na slovenskom trhu prevádzkuje kaviarne s logom Starbucks spoločnosť AmRest, ktorá je jedným z najväčších prevádzkovateľov reštauračných reťazcov v strednej a vo východnej Európe (pod palcom má napríklad aj značky ako KFC či Burger King, pozn. red.).
Úplne prvá tuzemská pobočka sa otvorila koncom mája v roku 2016 v bratislavskom nákupnom centre Aupark. Množstvo Slovákov už v tej dobe poznalo koncept zo zahraničia a pre domáci segment išlo o pomerne významný míľnik.
Vzhľadom na počet lokalít nie je slovenský trh pre spoločnosť zásadný, no postupne sa posilňuje prítomnosť tejto značky v regióne. Snahu priblížiť sa zákazníkom odzrkadľuje aj spomínané otvorenie drive-thru prevádzky, ktoré by v prípade úspešnej adaptácie mohlo byť nasledované v ďalších lokalitách. Žilina je zároveň špecifická aj samotným umiestnením kaviarne, ktoré Starbucks pod Tatrami doteraz otváral primárne v nákupných centrách.
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