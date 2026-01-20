Veľký krok obľúbenej Kofoly: Firma kupuje známu značku, čo to znamená pre zákazníkov?

Skupina Kofola rozširuje svoje pôsobenie v oblasti bylín aj mimo nápojového segmentu. Kofola ČeskoSlovensko kúpila 100-percentný podiel v českej spoločnosti Nobilis Tilia, ktorá patrí medzi priekopníkov prírodnej aromaterapeutickej kozmetiky. Firma sa tak stane súčasťou skupiny okolo tradičného výrobcu bylín a čajov LEROS, ktorý taktiež patrí pod Kofolu.
„Vďaka akvizícii tradičného výrobcu LEROS, ktorú sme uskutočnili už v roku 2018, sme prenikli do tajov pestovania a spracovania bylín a stali sa jedným z najväčších spracovateľov bylín v potravinárskom priemysle v Česku aj na Slovensku. A to nielen na účely výroby nápojov a bylinných čajov, ale aj na využitie v prírodnej kozmetike, ktorú sme začali rozvíjať pred štyrmi rokmi. Spojenie s Nobilis Tilia je pre nás novou príležitosťou, ako náš bylinkový segment posunúť nielen v rámci Česka a Slovenska, ale aj do zahraničia,“ hovorí Jannis Samaras, zakladateľ a majiteľ skupiny Kofola.
Bez zmeny vedenia
Nobilis Tilia od roku 1994 vyrába funkčnú aromaterapeutickú kozmetiku. „Po tridsiatich rokoch podnikania sme začali cítiť, že je potrebné odovzdať kormidlo ďalej. Riadenie firmy postupne prešlo na skúsených manažérov a minulý rok sme začali hľadať partnera, ktorý by bol schopný zmysluplne rozvíjať to, čo sme tu začali. S Kofolou nás spája rovnaká filozofia, hodnoty, ale aj vášeň pre byliny a udržateľnosť,“ popisuje Adéla Zrubecká, spolumajiteľka Nobilis Tilia.
Samotná hodnota akvizície nie je známa. Riadenie Nobilis Tilia zostane podľa vyjadrenia spoločností v rukách súčasného konateľa a generálneho riaditeľa Martina Růžičku. Zakladatelia spoločnosti budú pre zachovanie kontinuity aj naďalej pôsobiť ako poradcovia.
Nahlásiť chybu v článku