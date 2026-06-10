Brad Pitt čelí nezvyčajnej žalobe o 75-tisíc dolárov: Bizarný právny spor, ktorý zaujal Hollywood

Herec Brad Pitt

Foto: SITA

Jana Petrejová
Súvisí to s jeho kozmetickou značkou.

Hollywoodsky herec sa ocitol v ďalšom právnom spore, ktorý tentoraz púta pozornosť najmä svojou nezvyčajnou povahou. Ide o žalobu v hodnote približne 75-tisíc dolárov, ktorá sa týka jeho podnikania v oblasti prírodnej kozmetiky a sporu o ochrannú známku.

Celý prípad sa spája s jeho značkou Beau Domaine, ktorá vznikla ako luxusná kozmetická línia prepojená s Francúzskom a vinárskym prostredím. Spoločnosť, ktorú Pitt spoluzakladal, pôvodne niesla názov Le Domaine, no neskôr prešla rebrandingom na súčasný názov Beau Domaine. Práve tento názov sa stal predmetom právneho sporu, ako informoval magazín Hello!

Herec Brad Pitt
Foto: SITA

Príliš podobný názov

Žalobu podala spoločnosť z oblasti pánskej kozmetiky, ktorá tvrdí, že názov Beau Domaine je veľmi podobný jej vlastnej značke Beau D. Podľa jej argumentov môže takáto podobnosť viesť k zámene zákazníkov a zároveň poškodzovať jej podnikanie na trhu. Firma Beau D. uvádza, že značka vznikla už v roku 2020 a že sa snažila situáciu riešiť mimosúdnou cestou.

Podľa jej tvrdení kontaktovala stranu spojenú s Bradom Pittom, ktorý sa po náročnom rozvode rozhodol, že sa už nikdy neožení, až trikrát, pričom sa pokúšala o dohodu. Keď sa nepodarilo dosiahnuť riešenie, rozhodla sa pristúpiť k právnym krokom a podať žalobu.

“Nejde o publicitu ani trest. Ide o ochranu integrity toho, čo sme roky budovali, a o zabezpečenie toho, aby nezávislé značky mali právo rásť bez toho, aby boli zatienené alebo oslabené,“ povedal zakladateľ Beau D. Brandon Palas pre Air Mail.

V centre sporu je najmä otázka, či sú si názvy natoľko podobné, že môžu vyvolávať omyl u spotrebiteľov, čo by v prípade potvrdenia mohlo predstavovať porušenie pravidiel o ochrannej známke a nekalú hospodársku súťaž.

Herec Brad Pitt
Foto: SITA

Nečakaný marketingový rozmer

Na celej situácii je zaujímavé aj to, že žalujúca spoločnosť pôsobí v segmente pánskej kozmetiky, ktorý je známy výrazným a miestami provokatívnym marketingom. Produkty značky Beau D. sa zameriavajú na intímnu starostlivosť pre mužov a ponúkajú napríklad krém na pánske genitálie, čo ešte viac zvýrazňuje kontrast medzi oboma značkami.

Práve táto rozdielnosť v imidži a komunikácii prispela k tomu, že sa prípad rýchlo dostal do mediálnej pozornosti a stal sa predmetom diskusií aj mimo právnických kruhov.

Brad Pitt a jeho podnikanie

Brad Pitt sa v posledných rokoch čoraz viac venuje aj podnikateľským aktivitám mimo filmového priemyslu. Značka Beau Domaine predstavuje jeho vstup do sveta luxusnej prírodnej kozmetiky, ktorá je prepojená s francúzskou vinárskou tradíciou.

Bradova rada starostlivosti o pleť obsahuje rodovo neutrálne produkty bez vône, ako povedal pre Variety. “Nie som tvárou tejto rady. Nechcem niečo predávať. Nejde o značku celebrít. Ide o pôdu, vedu a ľudí, ktorí za ňou stoja,” dodal herec.

Produkty značky sú založené na prírodných ingredienciách, pričom významnú úlohu zohrávajú výťažky z hrozna a antioxidanty. Cieľom značky je spojiť luxus, prírodu a vedecký prístup k starostlivosti o pleť, čím sa odlišuje od bežnej kozmetiky na trhu.

Herec Brad Pitt
Foto: SITA

Ďalšie právne komplikácie

Aktuálny spor o ochrannú známku nie je jediným právnym problémom, ktorému filmová ikona v poslednom období čelí. Bývalý manžel Angeliny Jolie sa opakovane objavuje aj v iných súdnych a majetkových kauzách, ktoré súvisia s jeho súkromným aj profesionálnym životom.

Táto žaloba o 75-tisíc dolárov tak zapadá do širšieho obrazu právnych sporov, ktoré ho v posledných rokoch sprevádzajú, hoci tentoraz ide o relatívne nízku sumu v porovnaní s bežnými hollywoodskymi kauzami. Hoci finančná hodnota sporu nie je vysoká, prípad zaujal najmä svojou bizarnosťou a neobvyklým prepojením luxusnej značky s provokatívnou konkurenciou.

Spor o názov Beau Domaine a Beau D. ukazuje, aké dôležité je v podnikaní nielen samotné meno značky, ale aj jeho odlíšiteľnosť na trhu. Zatiaľ nie je známe, ako sa právny konflikt skončí, no už teraz ide o kauzu, ktorá zaujala médiá po celom svete a opäť upriamila pozornosť na podnikateľské aktivity Brada Pitta mimo filmového plátna.

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