Masová streľba v Johannesburgu: Zahynulo najmenej 12 ľudí, ďalší sú ranení

Lucia Mužlová
TASR
Motív útoku nie je známy, útočníci utiekli.

Najmenej 12 ľudí zahynulo a deväť ďalších je zranených po streľbe neznámych páchateľov v utorok večer na východnom predmestí juhoafrického Johannesburgu. Motív útoku zatiaľ nie je známy, TASR o tom píše podľa agentúr AP a Reuters.

K masovej streľbe došlo na predmestí Cleveland v neregistrovanej osade s názvom Jumpers. Podľa svedkov tam viac ako desať útočníkov prišlo na bielej Toyote ​Quantum. Do osady vstúpili cez dva prístupové body a na viacerých miestach začali strieľať, potom ušli na tom istom vozidle.

“Podozriví údajne vstúpili do osady oboma vchodmi a pohybovali sa po nej, pričom na viacerých miestach spustili paľbu na obyvateľov a členov komunity, než z miesta činu utiekli v tom istom vozidle,“ dodáva polícia vo vyhlásení.

Po útočníkoch pátrajú

Podľa polície je medzi obeťami osem mužov a štyri ženy. Najmenej deväť ďalších osôb previezli do rôznych zdravotníckych zariadení na ošetrenie strelných poranení. Polícia po útočníkoch intenzívne pátra, zatiaľ však nikoho nezatkli.

Južná Afrika má celosvetovo jednu z najvyšších mier vrážd a každý deň tam je v priemere zavraždených asi 60 ľudí.

Streľby v neregistrovaných osadách sú pomerne bežné a súvisia najmä s vyčíňaním gangov a osobnými spormi. Zvyčajne ide o slumy alebo podobné obytné oblasti z chatrčí alebo podobných provizórnych príbytkov s minimálnou infraštruktúrou.

Správu aktualizujeme.

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