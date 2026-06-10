Masová streľba v Johannesburgu: Zahynulo najmenej 12 ľudí, ďalší sú ranení

Najmenej 12 ľudí zahynulo a deväť ďalších je zranených po streľbe neznámych páchateľov v utorok večer na východnom predmestí juhoafrického Johannesburgu. Motív útoku zatiaľ nie je známy, TASR o tom píše podľa agentúr AP a Reuters.
K masovej streľbe došlo na predmestí Cleveland v neregistrovanej osade s názvom Jumpers. Podľa svedkov tam viac ako desať útočníkov prišlo na bielej Toyote Quantum. Do osady vstúpili cez dva prístupové body a na viacerých miestach začali strieľať, potom ušli na tom istom vozidle.
“Podozriví údajne vstúpili do osady oboma vchodmi a pohybovali sa po nej, pričom na viacerých miestach spustili paľbu na obyvateľov a členov komunity, než z miesta činu utiekli v tom istom vozidle,“ dodáva polícia vo vyhlásení.
Po útočníkoch pátrajú
Podľa polície je medzi obeťami osem mužov a štyri ženy. Najmenej deväť ďalších osôb previezli do rôznych zdravotníckych zariadení na ošetrenie strelných poranení. Polícia po útočníkoch intenzívne pátra, zatiaľ však nikoho nezatkli.
Južná Afrika má celosvetovo jednu z najvyšších mier vrážd a každý deň tam je v priemere zavraždených asi 60 ľudí.
Streľby v neregistrovaných osadách sú pomerne bežné a súvisia najmä s vyčíňaním gangov a osobnými spormi. Zvyčajne ide o slumy alebo podobné obytné oblasti z chatrčí alebo podobných provizórnych príbytkov s minimálnou infraštruktúrou.
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